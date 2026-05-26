 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ticker

BZL-Relegation: München 1954 feiert Heimsieg gegen Waldperlach

2. Runde der Relegation zur Bezirksliga

von Paul Ruser · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser
Überrollte in der ersten Runde Altenerding mit 6:0: Der SV Waldperlach.
Überrollte in der ersten Runde Altenerding mit 6:0: Der SV Waldperlach. – Foto: Manfred Neueder

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Waldperlach

Im Relegationshinspiel der zweiten Runde zum Klassenerhalt trifft der TSV 54 DJK München auf den SV Waldperlach. In der ersten Runde schalteten die Gastgeber Saaldorf aus, die Gäste Altenerding. Der LIVE-Ticker:

Heute, 18:30 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
2
1
Abpfiff

Die 1. Runde für den TSV 54 DJK München:

Di., 19.05.2026, 18:30 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
4
0

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
2
1
Abpfiff

Die 1. Runde für den SV Waldperlach:

Di., 19.05.2026, 18:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
2
0

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
0
4