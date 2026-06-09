 2026-06-09T05:59:15.975Z

Ticker

BZL-Relegation LIVE: West vor Aufstieg - Reichertsheim führt

Relegation im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:44 Uhr · 0 Leser
Übersteht Lenggries auch Runde zwei?
Übersteht Lenggries auch Runde zwei? – Foto: Michelle Kleim

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Relegation zur BZL

In dieser Woche werden die letzten Tickets für die kommende Bezirksliga-Saison vergeben. In den Hinspielen am Dienstagabend fordert der SV München West den Lenggrieser SC. Der SV Reichertsheim gastiert beim SV Kranzberg.

Hinspiele der Bezirksliga-Relegation am Dienstagabend:

Heute, 18:30 Uhr
SV München West
SV München WestSV München West
Lenggrieser SC
Lenggrieser SCLenggries
2
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei
1
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