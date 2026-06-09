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BZL-Relegation LIVE: München West mit Blitzstart gegen Lenggries
Relegation im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 17:44 Uhr · 0 Leser
Übersteht Lenggries auch Runde zwei? – Foto: Michelle Kleim
In dieser Woche werden die letzten Tickets für die kommende Bezirksliga-Saison vergeben. In den Hinspielen am Dienstagabend fordert der SV München West den Lenggrieser SC. Der SV Reichertsheim gastiert beim SV Kranzberg.
Hinspiele der Bezirksliga-Relegation am Dienstagabend: