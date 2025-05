BZL-Relegation LIVE: Legt Altenerding zu Hause gegen Feldmoching vor?

Zwei Spiele trennen die Spielvereinigungen aus Altenerding und Feldmoching vom Klassenerhalt in der Bezirksliga. In der ersten Relegationsrunde schaltete Feldmoching Neuhadern aus, Altenerding den ASV Habach im Elfmeterschießen. In Runde zwei treffen sie im direkten Duell aufeinander. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.