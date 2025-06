BZL-Relegation LIVE: Krönt Palzing gegen 1906 Haidhausen die Saison?

Vor einer tollen Kulisse wird heute nochmal ein Startplatz für die kommende Saison in der Bezirksliga vergeben. Nach dem 1:1 am Dienstag bleibt es hochspannend. Krönt der SVA Palzing zum 100-jährigen Vereinsjubiläum seine Saison oder kehrt stattdessen die SpVgg 1906 in die Bezirksliga zurück? Wir berichten im Live-Ticker aus der Ampertalarena.