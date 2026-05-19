 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ticker

BZL Relegation LIVE: Geiselbullach & Denklingen kommen stark aus Pause

Relegation zum Verbleib in der Bezirksliga

von Paul Ruser · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser
Kämpfen auf unterschiedlichen Plätzen um die Bezirksliga: Der SV Waldperlach und der TSV Zorneding.
Kämpfen auf unterschiedlichen Plätzen um die Bezirksliga: Der SV Waldperlach und der TSV Zorneding. – Foto: Manfred Neueder

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Relegation zur BZL
München 54
Ebersberg
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Am heutigen Dienstagabend steigen die Relegationshinspiele zur Bezirksliga. Alle sechs Spiele im Ticker:

Heute, 18:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
2
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
1
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
2
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
3
1

Heute, 18:30 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
3
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
1
2
Abpfiff