BZL-Relegation: Gerolfing gewinnt Nord-Derby in Eichstätt

Nach zwei Unentschieden in der regulären Saison (1:1, 1:1) gibt es im Hinspiel der zweiten Runde der BZL-Relegation erstmals einen Sieger in diesem Duell. Gerolfing gewinnt in Eichstätt und nimmt einen 1:0-Vorsprung mit ins Rückspiel.

Gerolfing gewinnt das BZL-Nord-Derby vor 458 Zuschauern in Eichstätt mit 1:0 und macht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Bei der Reserve des Regionalliga-Aufsteigers war das Team von Christian Träsch über die gesamte Partie gesehen die bessere Mannschaft und belohnte sich nach dem Seitenwechsel mit der verdienten 1:0-Führung durch Anastasios Porfyriadis (57.), die gleichbedeutend mit dem Endstand war.

Von den Eichstättern, denen am heutigen Dienstagabend die Durchschlagskraft fehlte, kam insgesamt zu wenig. Nun bleiben dem VfB 90 Minuten (plus eventuell Nachschlag) am Samstag ab 15:00 Uhr in Gerolfing, um den Abstieg in die Kreisliga zu verhindern.