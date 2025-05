BZL-Relegation: Gerolfing bleibt verdient drin - Eichstätt 2 steigt ab

Vor knapp 600 Zuschauern brachte Niklas Nissl die Gerolfinger in der ersten Hälfte in Front (24.). Mit der kumulierten Zwei-Tore-Führung im Rücken blieb Gerolfing souverän. In der Nachspielzeit machte Anastasios Porfyriadis den Deckel drauf (90.+6).

FC Gerolfing – VfB Eichstätt II 2:0

FC Gerolfing: Florian Meier, Matthias Hamm, Flaur Bashota (21. Timo Kraus), Bastian Heigl, Philipp Haunschild (70. Levin Egredzija), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer (82. Leo Zängler), David Simm (74. Felix Winkelmeyr), Ahmet Emir Altay (89. Oliver Stanisavovski), Anastasios Porfyriadis - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch

VfB Eichstätt II: Nikolai Sauernheimer, Maximilian Eberlein, Markus Bittl (79. David Fieger), Eugen Belousow, Julian Scholl, Samuel Schmid (79. Niklas Matzel), Michael Albrecht (65. Johannes Hallmeier), Constantin Zielke, Senih Fazlji, Paul Massari, Darko Lukic (68. Alexander Meier) - Trainer: Max Dörfler

Schiedsrichter: Michael Hagl (Grassau) - Zuschauer: 577

Tore: 1:0 Niklas Nissl (24.), 2:0 Anastasios Porfyriadis (90.+6)