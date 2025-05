BZL–Relegation für Weßling „wäre eine Sensation“ – Dießen droht der direkte Abstieg

Es war zwar eine Pflichtaufgabe, aber die hat der TSV Oberalting-Seefeld auf die bestmögliche Art hinter sich gebracht. Gegen den Tabellenletzten FC Weil gewann das Team von Trainer Manuel Feicht am Sonntag mit 8:0. Damit setzte sich Oberalting von den Landkreis-Rivalen MTV Dießen und TSV Gilching-Argelsried II ab und tankte ordentlich Selbstvertrauen für das Saisonfinale und die anschließend mögliche Relegation. „Es war ein perfekter Nachmittag. Sie sind zwar Letzter mit nur einem Punkt, aber so musst du trotzdem erstmal gewinnen“, sagte Feicht zufrieden.

Die Gastgeber ließen den Ball von Beginn an gut laufen und lagen bereits nach gut 20 Minuten mit 3:0 vorne. Damit war das Spiel vorzeitig entschieden, Oberalting kombinierte sich aber auch in der Folge immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor und erzielte ein Tor nach dem anderen. Tim Prammer und Roman Hüttling trafen jeweils dreimal, außerdem trugen sich Mahbob Sadat Sayed und Maximilian Sölter in die Torschützenliste teil. Um sicher an der Relegation teilzunehmen, reicht dem TSV Oberalting-Seefeld am abschließenden Spieltag ein Punkt. Die Aufgabe hat es jedoch in sich, das Team von Trainer Manuel Feicht trifft auswärts auf Meister TSV Geiselbullach. (te)

Tore: 0:1 J Koller (56.), 0:2 März-Vorisek (90.+2)

Der SC Weßling hatte am Samstag vorgelegt, doch die Kreisliga-Konkurrenz schwächelte einen Tag später nicht. „Herzlichen Glückwunsch an den TSV Geiselbullach zur Meisterschaft“, sagte SCW-Coach Milan Lapuh nach dem 2:1-Sieg des TSV in Dießen. Sein Team kann den Bezirksliga-Aufstieg jedoch weiter aus eigener Kraft schaffen. Dazu muss der Sportclub am nächsten Samstag zunächst Relegationsrang zwei gegen den drei Punkte schlechter notierten TSV Moorenweis im direkten Duell verteidigen. Die Moorenweiser Fußballer setzten sich gegen Gilching II zu Hause mit 3:0 durch, sodass die Entscheidung erst am letzten Spieltag in Weßling fällt.

„Es wäre eine Sensation, wenn wir die Relegation erreichen würden“, sagte Lapuh. In Landsberg hatten seine Fußballer bewiesen, dass sie sich diese Chance nicht entgehen lassen möchten. Sie wehrten sich entschlossen gegen starke Hausherren, die mit aller Macht gegen den Abstieg kämpfen. „Das war die erwartet schwere Aufgabe“, berichtete Lapuh. Einmal mehr hatte die Standardstärke des SCW gegen die zweite Mannschaft des Bayernligisten für den entscheidenden Unterschied gesorgt.

Nach einem Eckball von der linken Seite durch Yannick Neurath war Jonas Koller per Kopf erfolgreich gewesen und hatte zehn Minuten nach der Pause für die wichtige Führung gesorgt. Nach dem ein oder anderen bangen Moment in der Schlussphase (unter anderem wurde der vermeintliche Ausgleich wegen Abseits‘ aberkannt) war es Luis März-Vorisek, der seine Mannschaft nach einem Konterangriff erlöste. (toh)

Tore: 1:0 Bonfert (63.), 2:0 Pöltl (83.), 3:0 Dietrich (90.+1)

Der TSV Gilching-Argelsried II hat es verpasst, sich schon vor dem abschließenden Spieltag die Teilnahme an der Relegation zu sichern. Gilching II verlor mit 0:3 beim Tabellendritten TSV Moorenweis, der damit seine Aufstiegschancen im Fernduell mit dem SC Weßling wahrte. Die Gilchinger hatten Glück, dass Konkurrent MTV Dießen gegen Meister TSV Geiselbullach verlor, somit rutschten sie nicht auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

Der Vorsprung des Drittletzten auf Dießen beträgt vor dem Saisonfinale allerdings nur einen Punkt. „Leider haben wir es heute zu kompliziert gemacht. Wir waren nicht ruhig genug und haben zu viele lange Bälle gespielt“, sagte TSV-Spielertrainer Tobias Hänschke. Im ersten Durchgang konnten die Gilchinger immerhin noch die Null halten, und nach Wiederbeginn hatten sie sogar ihre stärkste Phase. Doch wie schon häufiger in dieser Saison fehlte der zweitschwächsten Offensive der Liga die Durchschlagskraft. Moorenweis ging nach gut einer Stunde durch eine Kopfball-Bogenlampe von Sebastian Bonfert in Führung.

„Das Tor war auf jeden Fall vermeidbar“, stellte Hänschke fest. Gilching II machte nun hinten auf, fing sich aber nach einem Ballverlust noch ein weiteres Gegentor durch Paul Pöltl. In der Nachspielzeit machte Elias Dietrich endgültig den Sack zugunsten des abgezockten Favoriten zu. Am Sonntag ist für Gilching II gegen die Reserve des SC Oberweikertshofen ein Sieg Pflicht, um die Relegationsteilnahme im Fernduell mit Dießen klarzumachen „Das nächste Spiel müssen wir ziehen. Sonst haben wir in der Liga nichts zu suchen“, stellt Hänschke klar. (te)