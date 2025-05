BZL-Relegation: Feldmoching weiter – Polizeieinsatz nach Schlägerei

Die SpVgg Feldmoching zittert sich dank des 2:0-Sieges im Hinspiel gegen den FC Neuhadern in die nächste Runde der Relegation zur Bezirksliga. Die Gäste aus dem Münchner Norden erwischten nach einer halben Stunde auch gleich den besseren Start. Marko Ivic ließ die SpVgg jubeln.

Daraufhin kippte allerdings das Spiel. Kurze Zeit später gelang den Hausherren durch Jarno Bündgens der Ausgleich. In der 76. Minute ließ die Neuhaderner Führung durch den Elfmeter von Leonardo Pfleiderer die Hoffnung noch einmal entfachen.

In einer hitzigen Schlussphase gelang den Gastgebern sogar noch das Tor zum Weiterkommen, welches der Schiedsrichter jedoch abpfiff. Zu Abpfiff gab es dann noch unschöne Szenen auf und neben dem Platz. Aufgrund einer Schlägerei zweier Spieler musste die Polizei gerufen werden und eingreifen.

Am Ende setzt sich Feldmoching durch und darf weiter um den Klassenerhalt in der Bezirksliga kämpfen. Der FC Neuhadern wird den Gang in die Kreisliga antreten müssen.