BZL-Relegation: Emmering geht unter - SVA stürmt weiter

Für den TSV Emmering ist bereits in Runde eins Schluss. Nach dem torlosen Unentschieden im Hinspiel am Mittwoch war das Rückspiel überraschend eine klare Sache. Bereits spätestens kurz nach dem Wiederanpfiff nach der Pause war die Partie endgültig entschieden.

Luca Steinbacher brachte die SG Tüßling - Teising in der Anfangsphase in Führung. Nach genau einer halben Stunde legte Andreas Giglberger nach. Im direkten Gegenzug sorgte Marinus Riedl für den Anschlusstreffer der Emmeringer. Doch noch vor der Halbzeit stellte Giglberger mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag den alten Abstand wieder her. Sieben Minuten nach dem Pausengetränk entschied Steinbacher mit seinem Treffer das Aufstiegsspiel. Thomas Gillhuber schraubte das Ergebnis kurz vor dem Ende sogar noch weiter in die Höhe.

SG Tüßling - Teising – TSV Emmering 5:1

SG Tüßling - Teising: Lukas Schanzer, Herbert Friedrich, Stefan Schaumeier (60. Tobias Reiter), Florian Schuhbeck, Andreas Giglberger (76. Benjamin Utzinger), Nico Kastenhuber, Benjamin Kastenhuber, Michael Giglberger (68. Thomas Gillhuber), Maximilian Schmidbauer (11. Tim Eschler), Andreas Hirschberger, Luca Steinbacher - Trainer: Andreas Giglberger - Trainer: Ralf Juraschek

TSV Emmering: Andreas Kleingütl, Christoph Beil (78. Marcus Schütze), Josef Niedermaier, Georg Hanslmayer, Marinus Riedl, Christoph Niedermaier (89. Markus Spötzl), Alexander Robeis, Simon Wimmer (9. Markus Spötzl) (78. Maxi Niedermaier), Florian Oeckl (57. Thomas Köck), Christian Breu (69. Michael Tuscher), Michael Niedermaier - Trainer: Andreas Bauer - Trainer: Elvis Nurikic

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 747

Tore: 1:0 Luca Steinbacher (18.), 2:0 Andreas Giglberger (30.), 2:1 Marinus Riedl (32.), 3:1 Andreas Giglberger (42.), 4:1 Luca Steinbacher (52.), 5:1 Thomas Gillhuber (87.)