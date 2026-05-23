BZL-Relegation: Ebersberg demoliert Polling – SVW Doppelschlag

Der TSV Ebersberg hatte nach dem 2:2 im Hinspiel am heutigen Samstag die Chance, das Bezirksliga-Ticket für die nächstjährige Spielzeit zu lösen – und sie taten das mit Bravur. Bereits nach 18 gespielten Minuten lag der Ball dreimal im Pollinger Kasten. Erst war es Moritz Eglseder in Minute acht, dann Lusilawo Kisungu zwei Minuten später und Timo Schaller vollendete in der 18. Spielminute vom Punkt.

Die Pollinger kamen nach der Pause gestärkt zurück und verkürzten durch Julian Jäcker zwischenzeitlich auf 1:3 und durch Benedikt Veicht sogar auf 2:3. Nach diesen beiden Treffern nahmen sich jedoch die Ebersberger Spieler ihrer Aufgabe an und vollendeten die Saison. Simon Wiener traf zum 4:2 und Maximilian Volk setzte in der 80. Minute den 5:2-Schlusspunkt. Das bedeutet: Ebersberg darf nächstes Jahr Bezirksliga spielen und Polling muss zurück in die Kreisliga!

TSV Ebersberg – SV Polling 5:2

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener, Maximilian Volk, Stefan Niedermaier, Thomas Grünwald (57. Adi Hasancic), Florian Obermair (72. Dominik Pries), Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Moritz Eglseder (84. Lukas Volkmann), Lusilawo Kisungu, Nikita Posmashnyi (72. Eren Kesgin) - Trainer: Michael Hieber

SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Fabian Berg (46. Michael Stoßberger), Sebastian Gößl, Marcel Mayr (46. Michael Schöttl), Michael Hengge (84. Tobias Niederleitner), Felix Grötz, Maximilian Baumgartner, Julian Jäcker (77. Ardian Simnica), Benedikt Veicht (89. Fabian Loos), Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner

Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 357

Tore: 1:0 Moritz Eglseder (8.), 2:0 Lusilawo Kisungu (10.), 3:0 Timo Schaller (18. Foulelfmeter), 3:1 Julian Jäcker (47.), 3:2 Benedikt Veicht (63.), 4:2 Simon Wiener (78.), 5:2 Maximilian Volk (80.)