 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

BZL-Relegation: Ebersberg demoliert Polling – SVW Doppelschlag

Relegation zum Verbleib in der Bezirksliga

von Marcel Huse · Heute, 15:33 Uhr · 0 Leser
Fünf Tore erzielten die Ebersberger im Relegations-Rückspiel gegen Polling-
Fünf Tore erzielten die Ebersberger im Relegations-Rückspiel gegen Polling- – Foto: Marc Marasescu

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Relegation zur BZL
München 54
Ebersberg
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Am heutigen Samstag geht es um Alles! Auf sechs Plätzen wird entschieden, wer auch im nächsten Jahr in der Bezirksliga auflaufen darf und wer den Gang in die Kreisliga antreten muss!

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
0
2

Heute, 13:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
SV Polling
SV PollingSV Polling
5
2
Abpfiff

Der TSV Ebersberg hatte nach dem 2:2 im Hinspiel am heutigen Samstag die Chance, das Bezirksliga-Ticket für die nächstjährige Spielzeit zu lösen – und sie taten das mit Bravur. Bereits nach 18 gespielten Minuten lag der Ball dreimal im Pollinger Kasten. Erst war es Moritz Eglseder in Minute acht, dann Lusilawo Kisungu zwei Minuten später und Timo Schaller vollendete in der 18. Spielminute vom Punkt.

Die Pollinger kamen nach der Pause gestärkt zurück und verkürzten durch Julian Jäcker zwischenzeitlich auf 1:3 und durch Benedikt Veicht sogar auf 2:3. Nach diesen beiden Treffern nahmen sich jedoch die Ebersberger Spieler ihrer Aufgabe an und vollendeten die Saison. Simon Wiener traf zum 4:2 und Maximilian Volk setzte in der 80. Minute den 5:2-Schlusspunkt. Das bedeutet: Ebersberg darf nächstes Jahr Bezirksliga spielen und Polling muss zurück in die Kreisliga!

TSV Ebersberg – SV Polling 5:2
TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener, Maximilian Volk, Stefan Niedermaier, Thomas Grünwald (57. Adi Hasancic), Florian Obermair (72. Dominik Pries), Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Moritz Eglseder (84. Lukas Volkmann), Lusilawo Kisungu, Nikita Posmashnyi (72. Eren Kesgin) - Trainer: Michael Hieber
SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Fabian Berg (46. Michael Stoßberger), Sebastian Gößl, Marcel Mayr (46. Michael Schöttl), Michael Hengge (84. Tobias Niederleitner), Felix Grötz, Maximilian Baumgartner, Julian Jäcker (77. Ardian Simnica), Benedikt Veicht (89. Fabian Loos), Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner
Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 357
Tore: 1:0 Moritz Eglseder (8.), 2:0 Lusilawo Kisungu (10.), 3:0 Timo Schaller (18. Foulelfmeter), 3:1 Julian Jäcker (47.), 3:2 Benedikt Veicht (63.), 4:2 Simon Wiener (78.), 5:2 Maximilian Volk (80.)

Heute, 15:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
1
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
2
0

Heute, 15:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
1
2