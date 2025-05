BZL-Relegation: Altenerding hält Klasse - Feldmoching muss runter

Die SpVgg Altenerding konnte sich in der zweiten Relegationsrunde gegen die SpVgg Feldmoching durchsetzen. Nach dem 2:1-Hinspielerfolg folgte am Samstag ein 3:0-Auswärtssieg. Damit bleibt Altenerding Bezirksligist, Feldmoching muss in die Kreisliga. Der LIVE-Ticker aus Feldmoching zum Nachlesen: