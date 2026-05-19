BZL-Relegation: 8-Tore-Spektakel in Ohlstadt - München 1954 siegt klar

Hat nach dem Hinspiel-Ergebnis gut lachen: Der TSV 54 - DJK München. – Foto: Marc Marasescu

Der SV Waldperlach hat das Hinspiel gegen die SpVgg Altenerding mit 2:0 für sich entschieden. Die beiden Treffer fielen in den ersten sieben Minuten - die Torschützen waren Roberto Valanzano (2.) und Asaad Khalil (7.). Das Rückspiel in Altenerding steigt am Samstag um 15 Uhr.

Zwischen dem SV Polling und dem TSV Ebersberg konnte im Hinspiel kein Sieger gefunden werden. Nach dem Führungstreffer der Pollinger durch Julian Jäcker (50.) sah es lange Zeit nach Heimsieg aus, ehe die Gäste aufdrehten: Thomas Grunwald glich in der 83. Minute aus, Simon Wiener drehte die Partie sechs Zeigerumdrehungen später. Das letzte Wort hatte aber wieder Polling, Maximilian Baumgartner konnte die drohende Niederlage in der siebten Minute der Nachspielzeit vom Punkt abwenden. Das Rückspiel in Ebersberg findet am Samstag um 13:30 Uhr statt.

SV Polling – TSV Ebersberg 2:2

SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher (77. Fabian Berg), Markus Kasper, Michael Stoßberger (46. Julian Jäcker), Philip Schöttl (82. Tobias Niederleitner), Marcel Mayr, Michael Hengge, Felix Grötz (90. Ardian Simnica), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (86. Michael Schwinghammer), Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener, Adi Hasancic, Stefan Niedermaier, Thomas Grunwald, Florian Obermair, Felix Hoppe (67. Dominik Pries), Benedikt Schmidmaier (90. Timo Schaller), Moritz Eglseder (67. Lusilawo Kisungu), Yannik Sabatier (76. Eren Kesgin), Nikita Posmashnyi (76. Lukas Volkmann) - Trainer: Michael Hieber

Tore: 1:0 Julian Jäcker (50.), 1:1 Thomas Grunwald (83.), 1:2 Simon Wiener (89.), 2:2 Maximilian Baumgartner (90.+7 Foulelfmeter) Gestern, 18:30 Uhr TSV Ober- Unterhaunstadt TSV Ober- Unterhaunstadt TSV Geiselbullach Neu-Esting TSV Geiselbullach Neu-Esting 2 3

Der TSV Geiselbullach Neu-Esting bezwang den TSV Ober- Unterhaunstadt mit 3:2. Lysander Weiß netzte in der 16. Minute, Ramazan Kurnaz glich zwanzig Minuten später aus. Kurz nach Wiederanpfiff stellten Dennis Probst und Alessandro Einertshofer die Weichen erneut auf Auswärtssieg (47. und 52.). Der Anschluss von Emre Erdogan zehn Minuten vor Schluss verhinderte die Niederlage der Hausherren nicht mehr. Das Rückspiel in Geiselbullach ist am Samstag um 15 Uhr.

TSV Ober- Unterhaunstadt – TSV Geiselbullach Neu-Esting 2:3

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert, David Polster, Fabio Udella, Tarik Ahmetovic (76. Nail Dizdarevic), Baha Asici, Ramazan Kurnaz, Alem Husejnovic (87. Baris Soysal), Nikola Kamenjasevic (76. Cem Hezer) - Trainer: Servet Mengilli

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Jannik Schröder, Maximilian Lutter, Louis Frank, Maximilian Morstein (64. Sebastian Schäfer), Jens Bürger (78. Karl Sdzuy), Felix Thurner (54. Lukas Bründl), Dennis Probst, Roman Fuchs, Alessandro Einertshofer (87. Lukas Schuhmann), Lysander Weiß (90. Arda Sahiner) - Spielertrainer: Stefan Held

Tore: 0:1 Lysander Weiß (16.), 1:1 Ramazan Kurnaz (36.), 1:2 Dennis Probst (47.), 1:3 Alessandro Einertshofer (52.), 2:3 Emre Erdogan (80.)

Der TSV München 1954 entschied als einzige Mannschaft des Abends die Relegation wohl schon im Hinspiel. Mit 4:0 fertigten die Münchner den SV Saaldorf ab, bereits zur Pause stand es durch die Tore von Florian Morina, Marcel Scheingraber und Ahmet Ünal 3:0 (6., 12. und 28.). Den Schlusspunkt setzte Giuliano Rubenbauer in der Schlussphase der Begegnung. Im Rückspiel am Samstag um 15 Uhr muss sich der Saaldorf Einiges einfallen lassen, um den Abstieg aus der Bezirksliga noch zu verhindern. TSV München 1954 – SV Saaldorf 4:0

TSV München 1954: Markus Blohmann, Collin Appiah (30. Mustafa Yemin), Manuel Exner, Omar Seni Worogo, Dennis Appiah, Berkan Altug (80. Robert Pechkovski), Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal (62. Orlando Herzberger), Florian Morina (62. Korab Rusiti) - Spielertrainer: Adam Puta

SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl, Maximilian Huber, Paul König (78. Jonas Pöllner), Robert Hafner, Stefan Helminger (62. Marco Hofmann), Michael Schreyer (84. Maximilian Kern), Markus Rehrl (69. Lukas Kletzl), Sebastian Hafner (80. Stefan Rehrl) - Trainer: Josef Rehrl

Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising)

Tore: 1:0 Florian Morina (6.), 2:0 Marcel Scheingraber (12.), 3:0 Ahmet Ünal (28.), 4:0 Giuliano Rubenbauer (80.)