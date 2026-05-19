BZL-Relegation: 8-Tore-Spektakel in Ohlstadt - München 1954 siegt klar

Am heutigen Dienstagabend stiegen die Relegationshinspiele zur Bezirksliga. Die Ticker zum Nachlesen:
Der SV Waldperlach hat das Hinspiel gegen die SpVgg Altenerding mit 2:0 für sich entschieden. Die beiden Treffer fielen in den ersten sieben Minuten - die Torschützen waren Roberto Valanzano (2.) und Asaad Khalil (7.). Das Rückspiel in Altenerding steigt am Samstag um 15 Uhr.
SV Waldperlach – SpVgg Altenerding 2:0
SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Semir Gracic, Jannik Dzösch, Thorsten Walfort (63. Maximilian Kornbichler), Julius Becker (90. Antonijo Prgomet), Umutcan Aksoy, Philipp Schaefer, Luca Mancusi, Roberto Valanzano (85. Dzenis Toskic), Zoran Dimitrijevic (60. Francesco Pardi), Asaad Khalil - Trainer: Tobias Wittmann
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Juan Diego Gomez Moreno (53. Nessim Mahsas), Johannes Dangl, Lukas Rymas (75. Patrick Lisiewicz), Marco Baumann, Leonardo Tunjic (66. Marc Winkelmann), Jannik Obermaier - Trainer: Stefan Huber
Schiedsrichter: Horne Martin - Zuschauer: 301
Tore: 1:0 Roberto Valanzano (2.), 2:0 Asaad Khalil (7.)
SV Polling – TSV Ebersberg 2:2
SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher (77. Fabian Berg), Markus Kasper, Michael Stoßberger (46. Julian Jäcker), Philip Schöttl (82. Tobias Niederleitner), Marcel Mayr, Michael Hengge, Felix Grötz (90. Ardian Simnica), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (86. Michael Schwinghammer), Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner
TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener, Adi Hasancic, Stefan Niedermaier, Thomas Grunwald, Florian Obermair, Felix Hoppe (67. Dominik Pries), Benedikt Schmidmaier (90. Timo Schaller), Moritz Eglseder (67. Lusilawo Kisungu), Yannik Sabatier (76. Eren Kesgin), Nikita Posmashnyi (76. Lukas Volkmann) - Trainer: Michael Hieber
Tore: 1:0 Julian Jäcker (50.), 1:1 Thomas Grunwald (83.), 1:2 Simon Wiener (89.), 2:2 Maximilian Baumgartner (90.+7 Foulelfmeter)
Der TSV Geiselbullach Neu-Esting bezwang den TSV Ober- Unterhaunstadt mit 3:2. Lysander Weiß netzte in der 16. Minute, Ramazan Kurnaz glich zwanzig Minuten später aus. Kurz nach Wiederanpfiff stellten Dennis Probst und Alessandro Einertshofer die Weichen erneut auf Auswärtssieg (47. und 52.). Der Anschluss von Emre Erdogan zehn Minuten vor Schluss verhinderte die Niederlage der Hausherren nicht mehr. Das Rückspiel in Geiselbullach ist am Samstag um 15 Uhr.
TSV Ober- Unterhaunstadt – TSV Geiselbullach Neu-Esting 2:3
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert, David Polster, Fabio Udella, Tarik Ahmetovic (76. Nail Dizdarevic), Baha Asici, Ramazan Kurnaz, Alem Husejnovic (87. Baris Soysal), Nikola Kamenjasevic (76. Cem Hezer) - Trainer: Servet Mengilli
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Jannik Schröder, Maximilian Lutter, Louis Frank, Maximilian Morstein (64. Sebastian Schäfer), Jens Bürger (78. Karl Sdzuy), Felix Thurner (54. Lukas Bründl), Dennis Probst, Roman Fuchs, Alessandro Einertshofer (87. Lukas Schuhmann), Lysander Weiß (90. Arda Sahiner) - Spielertrainer: Stefan Held
Tore: 0:1 Lysander Weiß (16.), 1:1 Ramazan Kurnaz (36.), 1:2 Dennis Probst (47.), 1:3 Alessandro Einertshofer (52.), 2:3 Emre Erdogan (80.)
Der TSV München 1954 entschied als einzige Mannschaft des Abends die Relegation wohl schon im Hinspiel. Mit 4:0 fertigten die Münchner den SV Saaldorf ab, bereits zur Pause stand es durch die Tore von Florian Morina, Marcel Scheingraber und Ahmet Ünal 3:0 (6., 12. und 28.). Den Schlusspunkt setzte Giuliano Rubenbauer in der Schlussphase der Begegnung. Im Rückspiel am Samstag um 15 Uhr muss sich der Saaldorf Einiges einfallen lassen, um den Abstieg aus der Bezirksliga noch zu verhindern.
TSV München 1954 – SV Saaldorf 4:0
TSV München 1954: Markus Blohmann, Collin Appiah (30. Mustafa Yemin), Manuel Exner, Omar Seni Worogo, Dennis Appiah, Berkan Altug (80. Robert Pechkovski), Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal (62. Orlando Herzberger), Florian Morina (62. Korab Rusiti) - Spielertrainer: Adam Puta
SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl, Maximilian Huber, Paul König (78. Jonas Pöllner), Robert Hafner, Stefan Helminger (62. Marco Hofmann), Michael Schreyer (84. Maximilian Kern), Markus Rehrl (69. Lukas Kletzl), Sebastian Hafner (80. Stefan Rehrl) - Trainer: Josef Rehrl
Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising)
Tore: 1:0 Florian Morina (6.), 2:0 Marcel Scheingraber (12.), 3:0 Ahmet Ünal (28.), 4:0 Giuliano Rubenbauer (80.)
Eine weitere enge Partie spielte sich in Zorneding ab. Der TSV unterlag dem VfL Denklingen mit 1:2. Lukas Greif brachte die Gäste kurz nach dem Pausentee in Front (47.). Armin Sporer erhöhte in der zweiten Minute der Nachspielzeit, nur drei Minuten später stellte Tobias Lentner zumindest den alten Abstand wieder her. Die Chance auf das Comeback hat Zorneding beim Gastspiel in Denklingen am Samstag um 15 Uhr.
TSV Zorneding – VfL Denklingen 1:2
TSV Zorneding: Dejan Varcakovic, Tobias Lentner, Julian Ullrich (20. Maximilian Hotz), Valentin Grusz (71. Paul Freihaut), Moritz Ziepl (60. Daniel Winzer), Paul Schweighardt, Luis Mikusch, Marco Rastel, Barancan Sengül (65. Nikolas Schwirtz), Tobias Savary, Lorenz Leger (76. Michael Witaschek) - Trainer: Sascha Bergmann
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Ludwig Kirchbichler (68. Raphael Zwerschke), Manuel Waibl, Lukas Greif (80. Armin Sporer), Jannik Ulsamer, Hannes Rambach, Michael Stahl, Christoph Schmitt (86. Martin Krimshandl), Johannes Mayr (90. Andreas Schleich), Simon Ried (84. Elias Greinacher) - Spielertrainer: Christoph Schmitt
Tore: 0:1 Lukas Greif (47.), 0:2 Armin Sporer (90.+2), 1:2 Tobias Lentner (90.+5)
Das Spektakel des Tages spielte sich in Ohlstadt ab. Der heimische SV und Ampertal Palzing trennten sich mit 4:4. Bereits nach sieben Minuten fiel der erste Treffer, Jonas Thümmler netzte für die Gastgeber. Maximilian Schwinghammer und Franz Christoph Leis stellten innerhalb von fünf Minuten auf 3:0 (27. und 32.). Das Blatt wendete sich aber im ersten Durchgang, Ivan Rakonic leitete das Comeback eine Minute nach dem 3:0 ein. In Halbzeit zwei drehten dann die Radlmaier-Brüder auf: Fabian verkürzte in der 70. Minute, in der 89. Minute konnte Marcel ausgleichen. Vier Minuten später wurde das Spiel von Marcel Radlmaier komplett auf den Kopf gestellt, nach 0:3-Rückstand führten die Gäste mit 4:3. Es blieb aber nicht beim Gästesieg, Jonas Thümmler glich in der siebten Minute der Nachspielzeit aus. Im Rückspiel in Palzing am Samstag um 15 Uhr ist somit alles drin.
SV Ohlstadt – SV Ampertal Palzing 4:4
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Klaus Zach, Vincent Finkert (71. Korbinian Vogt), Johannes Fischer (68. Luis Steffl), Simon Nutzinger, Franz Christoph Leis, Jakob Sebald, Erolind Kamaj, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer - Trainer: Anton Geiger
SV Ampertal Palzing : Daniel Shabestari, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta, Antonius Fischer-Stabauer (46. Laurentino Contu), Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (75. Samuel Thaler), Fabian Radlmaier, Andre Bauer, Dominic Schermbach (90. Fabio Klersy), Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic
Tore: 1:0 Jonas Thümmler (7.), 2:0 Maximilian Schwinghammer (27.), 3:0 Franz Christoph Leis (32.), 3:1 Ivan Rakonic (33.), 3:2 Fabian Radlmaier (70.), 3:3 Marcel Radlmaier (89.), 3:4 Marcel Radlmaier (90.+3), 4:4 Jonas Thümmler (90.+7)