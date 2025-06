BZL-Relegation: 5:0! Ohlstadt demütigt Weßling im Hinspiel

Der SV Ohlstadt empfing am Dienstagabend den SC Weßling zum Hinspiel der ersten Runde der Bezirksliga-Relegation. Dabei wollten sich beide Mannschaften eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Freitag in Weßling erarbeiten.

Das gelang den Hausherren von der ersten Minute an besser als den Gästen aus Weßling. Vor knapp 550 Zuschauern klingelte es in der 37. Minute das erste Mal im Kasten der Gäste. Luis Steffl brachte die Hausherren in Führung. Diese Führung erhöhte Top-Torjäger Maximilian Schwinghammer kurz vor dem Pausentee dann auf 2:0 aus Sicht des SVO (45+1.). Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen weitestgehend. Und so schraubte Ohlstadt auch das Ergebnis in die Höhe. Bernhard Kurz erzielte in der 63. Minute das 3:0, Leonhard Strobl legte nur fünf Minute das vierte Tor der Hausherren nach (68.). Den Schlusspunkt setzte dann Jonas Thümmler in der Nachspielzeit (90+1.).

Am Freitag gastiert Ohlstadt dann um 19 Uhr in Weßling. Nach dem Hinspiel sind die Verhältnisse vor dem Rückspiel aber mehr als eindeutig: Weßling braucht am Freitagabend ein Fußballwunder, um diesen Fünf-Tore-Rückstand noch aufzuholen.