BZL-Relegation: 39 Elfmeter! Zorneding gewinnt absurden Elfer-Krimi

Zorneding gewinnt im Elfmeterschießen und zieht in Runde zwei ein. – Foto: Johannes Greif, Marc Marasescu

Am heutigen Samstag fanden die Rückspiele der ersten Runde der Bezirksliga-Relegation statt. In Runde zwei ziehen Waldperlach, Ebersberg, Ober/Unterhaunstadt, Palzing, Saaldorf und Zorneding ein.

Die SpVgg Altenerding geriet im Duell mit dem SV Waldperlach früh ins Hintertreffen und hatte bereits in der Anfangsphase große Probleme mit der Offensive der Gäste. Besonders Semir Gracic erwischte einen starken Tag und brachte Waldperlach mit einem Doppelschlag schnell auf die Siegerstraße. Bereits in der 11. Minute traf er zur Führung, nur sechs Minuten später legte er das 2:0 nach und sorgte damit früh für klare Verhältnisse.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Waldperlach die spielbestimmende Mannschaft und ließ den Gastgebern kaum Möglichkeiten, zurück in die Partie zu finden. In der 68. Minute erhöhte Julius Becker auf 3:0 und entschied die Begegnung damit praktisch vorzeitig. Wenig später setzte Asaad Khalil mit dem Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt einer souveränen Vorstellung der Gäste, die ihre Chancen konsequent nutzten und verdient als Sieger vom Platz gingen.

SpVgg Altenerding – SV Waldperlach 0:4

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Patrick Lisiewicz (68. Mario Dipalo) (76. Marc Winkelmann), Samuel Kronthaler, Lukas Rymas (50. Nessim Mahsas), Marco Baumann, Leart Bilalli (76. Emilio Polsfuss), Wiam Takruri (68. Juan Diego Gomez Moreno), Jannik Obermaier - Trainer: Stefan Huber

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich (84. Hugo Kaiser), Francesco Pardi, Simon Neulinger, Semir Gracic (77. Fabian Ruoff), Jannik Dzösch, Thorsten Walfort, Julius Becker, Patrick Röhrl (63. Maximilian Kornbichler), Luca Mancusi, Roberto Valanzano, Asaad Khalil (73. Dzenis Toskic) - Trainer: Tobias Wittmann - Co-Trainer: Franco Simon

Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 263

Tore: 0:1 Semir Gracic (11.), 0:2 Semir Gracic (17.), 0:3 Julius Becker (68.), 0:4 Asaad Khalil (76.)

Nach dem 2:2 im Hinspiel war die Ausgangslage sowohl bei Ebersberg als auch bei Polling ungefähr gleich gut, doch die Ebersberg erwischten einen besseren Start in dieses Rückspiel. Bereits nach 18 gespielten Minuten lag der Ball dreimal im Pollinger Kasten. Erst war es Moritz Eglseder in Minute acht, dann Lusilawo Kisungu zwei Minuten später und Timo Schaller vollendete in der 18. Spielminute vom Punkt. Die Pollinger kamen nach der Pause gestärkt zurück und verkürzten durch Julian Jäcker zwischenzeitlich auf 1:3 und durch Benedikt Veicht sogar auf 2:3. Nach diesen beiden Treffern nahmen sich jedoch die Ebersberger Spieler ihrer Aufgabe an und vollendeten die Saison. Simon Wiener traf zum 4:2 und Maximilian Volk setzte in der 80. Minute den 5:2-Schlusspunkt. TSV Ebersberg – SV Polling 5:2

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener, Maximilian Volk, Stefan Niedermaier, Thomas Grünwald (57. Adi Hasancic), Florian Obermair (72. Dominik Pries), Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Moritz Eglseder (84. Lukas Volkmann), Lusilawo Kisungu, Nikita Posmashnyi (72. Eren Kesgin) - Trainer: Michael Hieber

SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Fabian Berg (46. Michael Stoßberger), Sebastian Gößl, Marcel Mayr (46. Michael Schöttl), Michael Hengge (84. Tobias Niederleitner), Felix Grötz, Maximilian Baumgartner, Julian Jäcker (77. Ardian Simnica), Benedikt Veicht (89. Fabian Loos), Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner

Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 357

Tore: 1:0 Moritz Eglseder (8.), 2:0 Lusilawo Kisungu (10.), 3:0 Timo Schaller (18. Foulelfmeter), 3:1 Julian Jäcker (47.), 3:2 Benedikt Veicht (63.), 4:2 Simon Wiener (78.), 5:2 Maximilian Volk (80.)

Der TSV Geiselbullach Neu-Esting erwischte vor heimischer Kulisse zunächst den besseren Beginn und ging bereits nach 17 Minuten durch Lysander Weiß in Führung. Die Gastgeber belohnten sich damit früh für eine engagierte Anfangsphase und schienen die Partie zunächst unter Kontrolle zu haben. Doch die Antwort der Gäste aus Ober-/Unterhaunstadt ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später stellte Tarik Ahmetovic mit dem 1:1 den alten Abstand wieder her und sorgte damit früh für ein offenes Spiel. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der beide Mannschaften immer wieder den Weg nach vorne suchten. Lange Zeit blieb die Partie offen, ehe Emre Erdogan den TSV Ober-/Unterhaunstadt in der 69. Minute erstmals in Führung brachte. In der Schlussphase machte Ramazan Kurnaz schließlich alles klar und traf kurz vor Spielende zum 3:1-Endstand für die Gäste. TSV Geiselbullach Neu-Esting – TSV Ober- Unterhaunstadt 1:3

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Maximilian Lutter (57. Florian Döhler), Louis Frank, Maximilian Morstein (76. Felix Thurner), Jens Bürger (82. Florian Peters), Dennis Probst, Roman Fuchs, Alessandro Einertshofer, Lysander Weiß (83. Michael Angermaier) - Spielertrainer: Stefan Held

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert, David Polster, Fabio Udella, Tarik Ahmetovic (84. David Romanow), Nikola Kamenjasevic, Baha Asici, Ramazan Kurnaz (90. Manuel Hunner), Nail Dizdarevic (78. Alem Husejnovic) - Trainer: Servet Mengilli

Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Lysander Weiß (17.), 1:1 Tarik Ahmetovic (20.), 1:2 Emre Erdogan (69.), 1:3 Ramazan Kurnaz (88.)

Nach einer torlosen ersten Halbzeit zwischen Palzing und Ohlstadt war die Kräfteverteilung für beide Mannschaften zunächst völlig ausgeglichen. Vor knapp 350 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Gastgeber nach dem Seitenwechsel deutlich zielstrebiger auftraten und sich schließlich verdient durchsetzten. In der 62. Minute brachte Marzuk Shaban den SV Ampertal Palzing mit 1:0 in Führung und leitete damit die entscheidende Phase der Begegnung ein. Nur fünf Minuten später erhöhte der kurz zuvor eingewechselte Laurentino Contu auf 2:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Die Gäste aus Ohlstadt fanden in der Schlussphase keine passende Antwort mehr auf die offensive Effizienz der Hausherren. In der Nachspielzeit setzte Samuel Thaler schließlich den Schlusspunkt und traf in der 97. Minute zum 3:0-Endstand. SV Ampertal Palzing – SV Ohlstadt 3:0

SV Ampertal Palzing : Daniel Shabestari, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth (85. Fabio Klersy), Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta, Marcel Radlmaier, Marzuk Shaban (90. Liam Russo), Fabian Radlmaier (78. Samuel Thaler), Andre Bauer (53. Laurentino Contu), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic (72. Alexander Schneider) - Trainer: Enes Mehmedovic

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Klaus Zach, Johannes Fischer (72. Kevin Lahmeyer), Simon Nutzinger, Franz Christoph Leis, Luis Steffl, Jakob Sebald, Erolind Kamaj, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

Schiedsrichter: Farras Fathi (München) - Zuschauer: 379

Tore: 1:0 Marzuk Shaban (62.), 2:0 Laurentino Contu (67.), 3:0 Samuel Thaler (90.+7)

Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase schlugen die Gastgeber Mitte des ersten Durchgangs innerhalb weniger Minuten doppelt zu. Zunächst traf Robert Hafner in der 33. Minute zur Führung, ehe Stefan Helminger nur kurze Zeit später auf 2:0 erhöhte und die Saaldorfer-Chance auf das Weiterkommen am Leben hielt. In einer hektischen Schlussphase musste der SV Saaldorf allerdings gleich zwei Platzverweise hinnehmen: Bernhard Helminger sah in der 85. Minute Gelb-Rot, Paul König folgte kurz vor Abpfiff ebenfalls mit Gelb-Rot. Auch beim TSV München 1954 wurde es turbulent, nachdem Admir Rramanaj in der Nachspielzeit die Rote Karte sah. Kurz zuvor gelang Giuliano Rubenbauer noch der Anschlusstreffer zum 1:2. Saaldorf gewinnt das Rückspiel, muss aufgrund der 0:4-Niederlage im Hinspiel jedoch den Gang in die Kreisliga antreten. SV Saaldorf – TSV München 1954 2:1

SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl, Alexander Deyl (85. Markus Rehrl), Bernhard Helminger, Robert Deyl (79. Jonas Pöllner), Marco Hofmann, Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Stefan Helminger (71. Sebastian Hafner), Michael Schreyer - Trainer: Josef Rehrl

TSV München 1954: Markus Blohmann, Manuel Exner, Mustafa Yemin, Omar Seni Worogo, Benedikt Wellnhofer, Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Orlando Herzberger, Florian Morina (78. Admir Rramanaj) - Spielertrainer: Adam Puta

Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 257

Tore: 1:0 Robert Hafner (33.), 2:0 Stefan Helminger (35.), 2:1 Giuliano Rubenbauer (90.+4)

Gelb-Rot: Bernhard Helminger (85./SV Saaldorf /)

Gelb-Rot: Paul König (90./SV Saaldorf /)

Rot: Admir Rramanaj (90./TSV München 1954/)