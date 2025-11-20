 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Der VfL Gundersheim kann mit einem Sieg in Zornheim seinen Konkurrenten in der Tabelle überholen.
Der VfL Gundersheim kann mit einem Sieg in Zornheim seinen Konkurrenten in der Tabelle überholen. – Foto: Michael Fink - Archiv

BZL: Primus eröffnet in Finthen, Kellerduelle in Zornheim und Mombach

Ein Punkt reicht Barbaros für die Weihnachtsmeisterschaft +++ Gundersheim kann TSV überholen +++ Bingen will in Bretzenheim Befreiungsschlag landen

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Der SKC Barbaros braucht nur noch einen Punkt, dann steht er auch an Weihnachten sicher als Tabellenführer fest - den können die Mainzer bereits am Freitagabend im Gastspiel bei Fontana Finthen einfahren. Sonntags eröffnet dann der Unterbau der TSG Bretzenheim, der sich mit einem Heimsieg den Vorletzten Hassia Bingen vom Leib halten will. Im breiten Tabellenmittelfeld stehen sich NIeder-Olm und Guntersblum sowie Nierstein und Horchheim gegenüber. Unten gegen oben heißt es im Spiel zwischen Saulheim und Mommenheim. Der VfL Gundersheim kann mit einem Auswärtssieg in Zornheim den TSV überholen. Den Abschluss des Spieltags macht ein weiteres Kellerduell, und zwar zwischen Fortuna Mombach und TuS Wörrstadt.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Morgen, 19:30 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
19:30

So., 23.11.2025, 13:00 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
13:00

So., 23.11.2025, 14:45 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
14:45

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
15:00

So., 23.11.2025, 15:30 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
15:30

So., 23.11.2025, 16:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
16:00

Aufrufe: 020.11.2025, 20:00 Uhr
RedaktionAutor