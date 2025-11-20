BZL: Primus eröffnet in Finthen, Kellerduelle in Zornheim und Mombach

Der SKC Barbaros braucht nur noch einen Punkt, dann steht er auch an Weihnachten sicher als Tabellenführer fest - den können die Mainzer bereits am Freitagabend im Gastspiel bei Fontana Finthen einfahren. Sonntags eröffnet dann der Unterbau der TSG Bretzenheim, der sich mit einem Heimsieg den Vorletzten Hassia Bingen vom Leib halten will. Im breiten Tabellenmittelfeld stehen sich NIeder-Olm und Guntersblum sowie Nierstein und Horchheim gegenüber. Unten gegen oben heißt es im Spiel zwischen Saulheim und Mommenheim. Der VfL Gundersheim kann mit einem Auswärtssieg in Zornheim den TSV überholen. Den Abschluss des Spieltags macht ein weiteres Kellerduell, und zwar zwischen Fortuna Mombach und TuS Wörrstadt.