BZL Ost: Zweimal Rot! Später Ausgleich sorgt für Remis im Topspiel

Die Bezirksliga Ost startete am Freitagabend mit dem absoluten Topspiel. Der Spitzenreiter VfB Forstinning fuhr zum Tabellenzweiten FC Aschheim. Ein später Aschheimer Ausgleichstreffer sorgt für ein weiterhin spannendes Titelrennen.

Das Spitzenspiel der Bezirksliga Ost vor mehr als 400 Zuschauern fand keinen Sieger. Ein Traumstart für den Spitzenreiter VfB Forstinning durch Niklas Reiter nach gerade einmal 60 Sekunden. Doch der FC Aschheimer glichen in der 27. Minute per Strafstoß durch Torjäger Antonio Saponaro aus.

Nur 15 Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Emir Yildirim auf 2:1 für die Gäste. Aber Forstinning machte es nochmal spannend. In der 69. Minute bekam Ajlan Arifovic die zweite Gelbe.