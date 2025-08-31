BZL Ost: Zweimal Gelb-Rot für Töging bei Zornedinger Sieg

Der TSV Zorneding hat zum Abschluss des 7. Spieltags sein Heimspiel gegen den FC Töging mit 2:0 gewonnen. Die Bezirksliga Ost vom Wochenende kompakt.

Die Partie blieb lange eng, doch in der Schlussphase schwächten sich die Gäste selbst. Endurance Ighagbon und Karlo Jolic mussten mit der Gelb-Roten-Karte vorzeitig unter die Dusche. In doppelter Überzahl machte Hotz mit seinem zweiten Treffer dann in der Schlussminute alles klar.

Der TSV Zorneding hat am Sonntagnachmittag den dritten Saisonsieg eingefahren und sich mit 2:0 gegen den FC Töging durchgesetzt. Maximilian Hotz traf vor 180 Fans schon nach wenigen Sekunden zur Führung für die Hausherren.

TSV Zorneding – FC Töging 2:0

TSV Zorneding: Michael Pohn, Julian Ullrich, Yazar Taskin, Daniel Winzer, Florian Höger, Moritz Ziepl, Matthias Schuster (70. Michael Witaschek), Maximilian Hotz, Leon Seibt (79. Niklas Eberhardt), Kevin Pino Tellez, Luciano Dimitrijevic (84. Barancan Sengül) - Trainer: Sascha Bergmann

FC Töging: Michael Sennefelder, Julian Niedermeier, Pascal Kpohomouh, Florian Huber, Ivo Petrovic (27. Endurance Ighagbon), Zsombor Hejjas, Berat Uzun, Romuald Lacazette, Johannes Grösslinger (67. Alexander Huber), Erich Kirchgessner, Karlo Jolić - Trainer: Robert Berg

Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Maximilian Hotz (4.), 2:0 Maximilian Hotz (90.)

Gelb-Rot: Endurance Ighagbon (78./FC Töging/)

Gelb-Rot: Karlo Jolić (84./FC Töging/)

Spiele am Samstag:

Der TSV Dorfen muss das Spitzenduo der Bezirksliga Ost vorerst ziehen lassen. Der Tabellendritte unterlag am Samstagnachmittag überraschend gegen den TSV Peterskirchen mit 1:2. Die Gäste gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Führung. Doch im direkten Gegenzug glich Gerhard Thalmaier aus. In der Folge tat sich der letztjährige Aufstiegsrelegationsteilnehmer gegen die Peterskirchener schwer. In der Nachspielzeit traf Jonas Huber dann sogar zum Sieg für die Gäste, die damit den Vorsprung auf die Abstiegszone vergrößern. TSV Dorfen – Peterskirchen 1:2

TSV Dorfen: Valentino Mierschke, Felix Blaha, Christopher Scott, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl (61. Julian Dolenga), Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (62. Clemens Blaha), Gerhard Thalmaier (78. Yavuz Tenha), Leon Eicher (78. Daniel Mooser), Alois Eberle (62. Marvin Bräuniger) - Trainer: Andreas Hartl - Trainer: Gerhard Thalmaier

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Felix Ecker, Benedikt Randlinger (83. Simon Göbl), Marcel Schauberger (78. Lukas Hauser), Alexander Thusbaß (94. Dominik Toller), Alexander Irlweg, Thomas Maier (78. Daniel Ortner), Georg Hütter, Jonas Huber (94. Samuel Kaltenhauser) - Trainer: Daniel Winklmaier

Zuschauer: 210

Tore: 0:1 Bastian Rachl (18. Eigentor), 1:1 Gerhard Thalmaier (18.), 1:2 Jonas Huber (90.+2)

Der TuS Holzkirchen hat den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit eingefahren. Das Team von Neu-Trainer Orhan Akkurt besiegte den SV Aschau am Inn deutlich mit 4:1. Bereits in der Anfangsphase überrollten die Hausherren den Aufsteiger und legten damit den Grundstein für den Dreier. Lukas Krepek und Alpay Özgül brachten die Holzkirchener mit einem Doppelschlag nach nicht einmal 15 Minuten auf die Siegerstraße. Elias Schnier entschied die Partie nur eine Viertelstunde darauf so gut wie. Nach etwas mehr als einer Stunde verkürzte Christoph Scheitzeneder. Der Anschlusstreffer bewirkte allerdings nichts. Özgül stellte mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag den alten Abstand und damit zeitgleich auch den Endstand her. TuS Holzkirchen – SV Aschau am Inn 4:1

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Michael Schlicher (76. Anton Deibele), Maximilian Avril, Fabio Sabbagh (83. Robert Manole), Stefan Hofinger, Maximilian Freundl (79. Nikhil Balachander), Alpay Özgül (72. Tim Feldbrach), Elias Schnier - Trainer: Orhan Akkurt

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Maximilian Wintersteiger, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Timo Budig (76. Fred Tukeba), Lukas Huber, Daniel Neumeier, Christoph Scheitzeneder, Sebastian Jusic (83. Jonas Salzeder) - Trainer: Thomas Deißenböck

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Lukas Krepek (7.), 2:0 Alpay Özgül (10.), 3:0 Elias Schnier (25.), 3:1 Christoph Scheitzeneder (62.), 4:1 Alpay Özgül (70.)

Gelb-Rot: Andreas Bauer (86./TuS Holzkirchen/)

Der SB DJK Rosenheim hat sich im Krisenduell zwischen dem Tabellenletzten und -Vorletzten durchgesetzt. Der Aufsteiger besiegte den TSV Siegsdorf vor heimischen Publikum mit 3:1 und feiert damit den ersten Sieg in dieser Spielzeit. Omer Jahic brachte den Sportbund nach 18 Minuten vom Punkt in Front. Felix Heimes legte acht Zeigerumdrehungen später nach. Kurz nach der Pause erhöhte Sanel Sehric sogar noch einmal. Nach 72 Minuten musste der eingewechselte Adrian Furch für zehn Minuten von Draußen zusehen. Diese Phase überstanden die Gäste schadlos. In Gleichzahl gelang Benedikt Gartner der Anschluss. Nur Sekunden später erhielt auf der anderen Seite auch Danyal Akdag eine Zeitstrafe, das änderte allerdings nichts mehr am Endstand. SB DJK Rosenheim – TSV Siegsdorf 3:1

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Thomas Ofenmacher, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ, Omer Jahic, Luca Hayden (85. Moril Hempen), Alexander Waldschütz, Felix Heimes (75. Mike Kumberger), Dominik Mauceri (63. Bohdan Merkulov), Sanel Sehric (85. Silvio Havic), Leonit Vokrri (63. Burak Durkaya) - Trainer: Patrick Zimpfer

TSV Siegsdorf: Fabian König, Fabian Furch (46. Adrian Furch), Florian Zaunick, Elias Mayer, Benedikt Gartner, Paul Wittmann (77. Matthias Bichler), Maximilian Huber, Liam Grill, Markus Hunklinger (77. Samuel Anthuber), Florian Aigner (77. Markus Humhauser), Mateusz Galanek (46. Maximilian Reiter) - Trainer: Felix Maaßen

Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Omer Jahic (18. Foulelfmeter), 2:0 Felix Heimes (26.), 3:0 Sanel Sehric (50.), 3:1 Benedikt Gartner (87.)

Auch der TSV Ampfing musste reißen lassen. Der Aufstiegskandidat unterlag dem SV Waldperlach am Samstagnachmittag deutlich mit 3:0. Damit rückt der starke Aufsteiger an die Hausherren in der Tabelle ran. Die Ampfinger sind nun seit zwei Spielen ohne volle Punkteausbeute. Roberto Valanzano traf nach 25 Minuten zur Führung. Noch vor der Pause traf Alexander Spitzer ins eigene Tor und machte somit die Aufgabe für die Ampfinger noch schwerer. In der Schlussphase verwandelte Luca Mancusi aus elf Metern und machte dadurch den Deckel endgültig drauf.

TSV Ampfing – SV Waldperlach 0:3

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Albin Krasnic, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Louis Stanner, Alexander Spitzer, Thomas Weichselgartner (51. Kevin Kuffel), Lukas Brandl (65. Ruben Kroiss), Erhan Yazici (58. Ruslan Klimov), Julian Rabenseifner - Trainer: Björn Hertl - Trainer: Burim Djimsiti

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Francesco Pardi, Simon Neulinger, Semir Gracic, Maximilian Kornbichler, Julius Becker, Dzenis Toskic, Fabian Wittmann (74. Patrick Röhrl), Luca Mancusi, Roberto Valanzano, Zoran Dimitrijevic (79. Umutcan Aksoy) - Trainer: Tobias Wittmann

Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Roberto Valanzano (25.), 0:2 Alexander Spitzer (35. Eigentor), 0:3 Luca Mancusi (79. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Ruslan Klimov (87./TSV Ampfing/)

Spiele am Freitag:

Der TSV Ebersberg setzt ein Ausrufezeichen. Im Heimspiel dreht die Hieber-Elf die Partie gegen den SV Bruckmühl, feiert den zweiten Dreier in Folge und zieht damit am direkte Konkurrenten vorbei. Doch danach sah es anfangs nicht aus. Denn Patrick Kunze traf bereits nach 14 Spielminuten zur Gästeführung. Doch mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten drehte Ebersberg die Partie. Erst Maximilian Volk (37. Minute), dann Thomas Grünwald (39.) netzten zum 2:1-Halbzeitstand ein. Nach dem Seitenwechsel dauerte bis in tief in die Schlussminuten, ehe die Partie entschieden war. Moritz Eglseder packte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Deckel endgültig drauf und sorgte für den 3:1-Endstand. TSV Ebersberg – SV Bruckmühl 3:1

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Timo Schaller (66. Maximilian Baier), Simon Wiener (74. David Volkmann), Ägidius Wieser (46. Severin Niedermaier), Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair, Dominik Pries, Felix Hoppe, Lusilawo Kisungu (90. Semir Piric), Yannik Sabatier (79. Moritz Eglseder) - Trainer: Michael Hieber

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Andreas Wechselberger (60. Kilian Mayer), Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Ajdin Mehinovic, Tobias Bloier, Lukas Helldobler (77. Gerhard Stannek), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Michele Cosentino, Maximilian Gürtler (73. Manuel Künzler) - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Patrick Kunze (14.), 1:1 Maximilian Volk (37.), 2:1 Thomas Grunwald (39.), 3:1 Moritz Eglseder (90.+6)