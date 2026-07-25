BZL Ost: Zwei Platzverweise in Holzkirchen – Töging startet solide

Gerhard Thalmaier drückte der Partie zwischen dem TuS Holzkirchen und dem TSV Dorfen seinen Stempel auf. Nach gut einer halben Stunde brachte der Spielertrainer die Gäste mit 1:0 in Führung und legte kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 nach. Bereits kurz vor der Pause hatte Holzkirchen einen Rückschlag hinnehmen müssen, als Emil Mitterer mit Rot vom Platz musste. Doch auch Dorfen beendete die Begegnung nicht in voller Besetzung, denn Felix Blaha sah in der 59. Minute ebenfalls die Rote Karte.

Trotz des Zwei-Tore-Rückstands gab sich Holzkirchen nicht geschlagen. Maximilian Freundl verkürzte in der 68. Minute auf 1:2 und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Die Vorentscheidung schien dann in der 85. Minute gefallen zu sein, als Thalmaier per Foulelfmeter seinen Dreierpack perfekt machte. Doch Holzkirchen meldete sich noch einmal zurück und verkürzte drei Minuten später ebenfalls vom Elfmeterpunkt auf 2:3. Mehr gelang den Hausherren jedoch nicht mehr, sodass Dorfen einen knappen Auswärtssieg mitnehmen konnte.