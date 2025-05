BZL Ost 🗣: Zornedingt "drückend überlegen" - TuS "unvermögend"

Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: "Der 4:0-Auswärtssieg war in Summe sehr verdient, auch in der Höhe. Wir hätten auch noch ein zwei Tore mehr machen können. Aber auch so geht es in Ordnung. Wir waren bis auf zehn Minuten die bessere und überlegenere Mannschaft. Dem Gegner ist nicht so viel eingefallen, weil wir es sehr gut gemacht haben. In der zweiten Halbzeit war das Spiel nach zehn Minuten endgültig gegessen. Wir waren drückend überlegen. Es freut uns besonders auch für Maxi, dass sein Knoten geplatzt ist und er drei Tore machen konnte.

Die drei Punkte waren nur möglich, weil alle mitgezogen haben. Damit sind alle gemeint, auch die, die nicht eingewechselt worden sind oder nur kurz gespielt haben. Es ist unglaublich, wie die ihr eigenes Ego hinten anstellen, nur um die letzten drei Spiele so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Es ist ein unglaublicher Zusammenhalt. Es wäre schön, wenn sich die Jungs dafür belohnen könnten. Allerdings kommen jetzt noch zwei richtige Bretter auf uns zu."