BZL Ost : Zorneding verpasst trotz Witaschek-Doppelpack Sieg gegen SVS

Am Sonntag gastierte der SV Saaldorf beim TSV Zorneding. Die Gastgeber konnten jedoch keine Punkte holen, obwohl die Gäste die Partie in Unterzahl beendeten.

Die Gäste kamen stark aus der Pause und erhöhten in der 63. und 66. Spielminute binnen von drei Minuten durch Michael Schreyer und Robert Hafner auf 3:1. Doppelpacker Wiatschek konnten für die Gastgeber zwar noch den Anschlusstreffer erzielen, doch auch in Überzahl, nachdem Schreyer nach 83. Minute die Rote Karte sah, gelang den Platzherren nicht mehr der Ausgleich.

Am Sonntagnachmittag empfing der TSV Zorneding den SV Saaldorf. Vor heimischer Kullisse musste sich der TSV 2:3 geschlagen geben. Nach 35 Minuten erzielten die Gäste das 1:0 durch Huber, woraufhin Wiatschek noch vor der Halbzeit mit dem Ausgleichstreffer reagierte (47.).

Spiele am Samstag:

Ein wunderbar chaotisches Fußballspiel bekamen die 150 Zuschauer in Dorfen zu sehen. Im Top-Spiel gingen die Gäste nach fünf Minuten durch Stefan Hofinger in Führung, doch Daniel Mooser glich kurz vor dem Pausenpfiff aus. In der zweiten Halbzeit zeigte sich der TSV wach und schoss in der 56. Minute durch Yavuz Tenha das 2:1. Die Gäste blieben aber im Spiel und trafen in Minute 82 durch Lukas Krepek. In der Nachspielzeit setzte Alpay Özgül dem Spiel die Krone auf und entschied die Partie für seinen TuS. TSV Dorfen – TuS Holzkirchen 2:3

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Christopher Scott, Lukas Aimer (78. Emirhan Pala), Andreas Folger (55. Felix Blaha), Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (77. Michael Friemer), Gerhard Thalmaier (84. Clemens Blaha), Yavuz Tenha, Daniel Mooser (80. Bastian Rachl) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Lukas Krepek, Michael Schlicher (77. Nikhil Balachander), Vincent Erlacher (78. Bastian Feldbrach), Maximilian Avril, Robert Manole (61. Alpay Özgül), Stefan Hofinger, Maximilian Freundl, Tim Feldbrach, Elias Schnier (62. Tobias Bebber) - Trainer: Orhan Akkurt

Schiedsrichter: Benedict Oshowski (Berchtesgaden) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Stefan Hofinger (5.), 1:1 Daniel Mooser (45.+2), 2:1 Yavuz Tenha (56.), 2:2 Lukas Krepek (82.), 2:3 Alpay Özgül (90.+5)

Miesbach zeigt sich gegen Aschau in Torlaune und schnappt sich die nächsten drei Zähler. Die Heimherren legten gut los und führten nach dem Tor von Drilon Shukaj in der siebten Minute. Josef Sontheim erhöhte in der 39. Minute und Maximilian Wiedemann traf kurz vor der Pause zum 3:0. Nach der Pause verkürzte Konstantin Karamanlis auf 1:3, doch Florian Haas besorgte in der 84. Minute den 4:1-Endstand. SV Miesbach – SV Aschau am Inn 4:1

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter (21. Felix Scherer), Jonas Matschiner, Fabian Bauer, Drilon Shukaj (81. Dominik Schumacher), Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann, Benjamin Kram (68. Ricardo Pindado), Dominik Schumacher - Trainer: Hans-Werner Grünwald

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Maximilian Wintersteiger (77. Eric Bergrostje), Marcel Meingaßner (77. Fred Tukeba), Lucas Block, Johannes Baptist Asanger (83. Jonas Salzeder), Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck (45. Timo Budig), Lukas Huber, Daniel Steinhauer, Yilmaz Türken (45. Sebastian Jusic), Jan Vetter - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Drilon Shukaj (7.), 2:0 Josef Sontheim (39.), 3:0 Maximilian Wiedmann (45.+3), 3:1 Konstantin Karamanlis (73.), 4:1 Florian Haas (84.)

Die 155 Zuschauer in Töging bekamen ein wahres Spektakel zu sehen. Bereits nach drei Minuten gingen die Gäste durch Adrian Furch in Führung. Nach diesem Weckruf kamen die Heimherren ins Spiel und trafen in der 26. Minute durch Karlo Jolić und in der 32. Minute durch Zsombor Hejjas. Vor der Pause schnürte Jolić seinen Doppelpack (45. Minute). Nach dem Pausentee blieben beide Mannschaften torhungrig. Aigner traf für Töging in der 49. Minute und Jolić erzielte in der 68. Minute sein drittes Tor des Tages. Die Gäste konnten zwar noch durch Lacazette in der 79. Minute verkürzen, jedoch war spätestens mit dem 6:2 durch Ivo Petrovic in der 80. Minute klar, wer das Spiel gewinnen wird. FC Töging – TSV Siegsdorf 6:2

FC Töging: Michael Sennefelder, Julian Niedermeier (68. Florian Huber), Pascal Kpohomouh, Johannes Grösslinger, Julian Scherer (84. Paul Meyer), Zsombor Hejjas, Berat Uzun (68. Ivo Petrovic), Romuald Lacazette, Endurance Ighagbon (80. Maksim Moor), Erich Kirchgessner, Karlo Jolić (87. Vasilios Patas) - Trainer: Robert Berg

TSV Siegsdorf: Fabian Geiger, Paul Glassl, Fabian Furch, Florian Zaunick, Benedikt Gartner, Maximilian Huber, Maximilian Reiter (60. Josef Wittmann), Liam Grill (80. Markus Humhauser), Florian Aigner, Samuel Anthuber (79. Elias Mayer), Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen

Schiedsrichter: Jonas Friesen (Neubiberg) - Zuschauer: 155

Tore: 0:1 Adrian Furch (3.), 1:1 Karlo Jolić (26.), 2:1 Zsombor Hejjas (32.), 3:1 Karlo Jolić (45.), 3:2 Florian Aigner (49.), 4:2 Karlo Jolić (68.), 5:2 Romuald Lacazette (79.), 6:2 Ivo Petrovic (80.)

Der VfB Forstinning bleibt weiter ganz oben, mit einem 2:1-Sieg über Peterskirchen hat die Lösch-Elf damit einen Vorsrprung auf den Tabellenzweiten. Doch zu Beginn der Partie konnte man einen Sieg noch nicht erahnen. Die Gäste erzielten in der 39. Minute das 1:0 – Georg Hütter war der Torschütze. In Hälfte zwei kam dann die Forstinninger Antwort. Durch zwei Elfmeter glich der Tabellenprimus aus: Sefidanoski (56. Minute) und Opara (84. Minute). VfB Forstinning – Peterskirchen 2:1

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Noah Klemt (79. Daniele Ciarlesi), Omer Berbic, Felix Breuer (62. Dimitar Kirchev), Leo Gabelunke, Emir Yildirim (90. Hauke Knobloch), Dzemo Sefidanoski, Niklas Reitner, Ajlan Arifovic, Mike Opara (90. Alessandro De Marco) - Trainer: Gerhard Lösch

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Dominik Toller (80. Felix Ecker), Raphael Reichgruber, Lukas Hauser, Daniel Ortner (85. Simon Göbl), Kilian Spiel (79. Marcel Schauberger), Thomas Maier (86. Alexander Irlweg), Alexander Rohde (80. Samuel Kaltenhauser), Georg Hütter, Jonas Huber - Trainer: Daniel Winklmaier

Schiedsrichter: Martin Horne (Thaining) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Georg Hütter (39.), 1:1 Dzemo Sefidanoski (56. Foulelfmeter), 2:1 Mike Opara (84. Foulelfmeter)

Der TSV Ampfing hat sich gegen den SB DJK Rosenheim die drei Punkte geschnappt. Nachdem in der ersten Hälfte keine Tore fielen, gab es in der zweiten dafür umso mehr zu sehen. Birol Karatepe brachte den TSV Ampfing zwei Minuten nach Wiederanpfiff in Führung in Führung (47.), welche Berat Akcay in der 56. Minute ausbaute. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste schon lange Zeit nur noch zu zehnt, da Chima Ihenacho nach knapp 20 Minuten mit gelb-rot vom Platz geschickt wurde. Rosenheim gelang in Unterzahl sogar der Anschlusstreffer (Leonit Vokrri, 70.), doch Julian Rabenseifner erhöhte in der 80. Minute wieder. Am Ende ging Ampfing mit 3:1 vom Platz. TSV Ampfing – SB DJK Rosenheim 3:1

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Andreas Bobenstetter, Albin Krasnic, Maximilian Manghofer (56. Ruslan Klimov), Michael Steppan, Kevin Kuffel, Thomas Weichselgartner (67. Alexander Spitzer), Lukas Brandl (46. Julian Rabenseifner), Daniel Toma (73. Christian Wallisch), Berat Akcay (73. Erhan Yazici) - Trainer: Burim Djimsiti

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Mike Kumberger, Miftar Tara (79. Christoph Börtschök), Danyal Akdağ (90. Nando Wolf), Omer Jahic, Luca Hayden (86. Bohdan Merkulov), Chima Ihenacho, Sanel Sehric, Leonit Vokrri (86. Moril Hempen) - Trainer: Patrick Zimpfer

Schiedsrichter: Michael Hagl (Bergen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Birol Karatepe (47.), 2:0 Berat Akcay (56.), 2:1 Leonit Vokrri (70.), 3:1 Julian Rabenseifner (80.)

Gelb-Rot: Chima Ihenacho (21./SB DJK Rosenheim/)

Spiele am Freitag:

Der SV Bruckmühl schlägt den SV Waldperlach und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. In einer umkämpften Partie erzielte Michele Cosentino in der 45. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Auf diesen Rückschlag fand Waldperlach keine Antwort. Der erste blieb auch der letzte Treffer des Tages. Der SV Bruckmühl setzt damit den Aufwärtstrend der letzten Wochen fort und schiebt sich vorübergehend auf Platz zwölf. SV Bruckmühl – SV Waldperlach 1:0

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Philipp Keller, Ajdin Mehinovic, Tobias Bloier (70. Andreas Wechselberger), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Marlon Radzynski (86. Lukas Helldobler), Kilian Mayer (78. Markus Pergelt), Michele Cosentino (90. Michael Kraxenberger), Lukas Steidl (82. Gerhard Stannek)

SV Waldperlach: Hugo Kaiser, Simon Neulinger, Semir Gracic, Maximilian Kornbichler, Julius Becker (76. Marko Filipovic), Umutcan Aksoy, Philipp Schaefer, Patrick Röhrl (62. Fynn Spitzer), Fabian Ruoff (46. Thorsten Walfort), Luca Mancusi, Roberto Valanzano (62. Fabian Wittmann)

Tore: 1:0 Michele Cosentino (45.)