BZL Ost: Zorneding spielt Remis – Langengeisling mit Punktgewinn

Der FC Langengeisling und Peterskirchen trennten sich mit 1:1. Alexander Thusbaß brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, doch Lenny Gremm antwortete direkt nach dem Seitenwechsel mit dem Ausgleich.

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Barancan Sengül traf in der Nachspielzeit zum 2:1 für Zorneding, ehe Sebastian Ebeling in der 94. Minute noch den späten Ausgleich für Miesbach erzielte.

Der SV Miesbach und der TSV Zorneding lieferten sich ein spannendes Duell, das 2:2 endete. Johannes Schwarzenbach brachte Miesbach in Führung, doch Eduard Ospelkaus glich nur wenige Minuten später aus.

Doch direkt nach Wiederanpfiff folgte die prompte Antwort der Gäste. Luca Fellermeier traf nur eine Minute nach dem Seitenwechsel zum 2:2 und stellte den alten Abstand wieder her. In der Folge lieferten sich beide Mannschaften ein offenes Duell, fanden jedoch keinen weiteren Treffer mehr, sodass die Punkte am Ende geteilt wurden.

Die Zuschauer bekamen in Rosenheim eine Partie mit reichlich Tempo und einem echten Blitzstart zu sehen. Bereits nach drei Minuten brachte Christian Käser den SV Walpertskirchen in Führung. Die Gastgeber brauchten etwas Anlaufzeit, kamen aber noch vor der Pause eindrucksvoll zurück: Luis Berkermann glich in der 40. Minute aus, ehe Lukas Steidl kurz darauf das Spiel drehte und die SB DJK mit einer 2:1-Führung in die Kabine schickte.

Was für ein Schlagabtausch in Prien: Der TSV Dorfen erwischte den besseren Start und lag nach gerade einmal acht Minuten durch Markus Mittermaier und Alois Eberle mit 2:0 vorne. Doch der TuS Prien ließ sich davon nicht beeindrucken, verkürzte durch Florian Scholz und drehte die Partie noch vor der Pause durch zwei Treffer von Anton Stix. Dorfen hatte allerdings noch eine Antwort parat und kam durch Julian Kreuzpaintner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 3:3.

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein offener Fight, in dem beide Mannschaften den Sieg wollten. Prien musste ab der 82. Minute nach Gelb-Rot für Anton Stix in Unterzahl weiterspielen. Trotzdem hatten die Gastgeber das letzte Wort: Raphael Stanggassinger traf in der 90. Minute zum 4:3 und sorgte damit für einen späten Jubel vor 170 Zuschauern.

TuS Prien am Chiemsee – TSV Dorfen 4:3

TuS Prien am Chiemsee : Davor Subotic, Martin Graf (75. Raphael Stanggassinger), Lino Unterstraßer, Julian Müllinger, Haris Ceman, Rafael Eisenberger, Florian Scholz, Anton Stix, Marzuk Shaban (89. Fabian Schneider), Louis Peters (67. Pepe Hilker), Nicolai Estermann - Trainer: Antonio Danese

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Christopher Scott, Alexander Heilmeier, Alexander Linner (45. Manuel Zander), Bastian Rachl, Florian Brenninger (85. Daniel Mooser), Julian Kreuzpaintner (45. Timo Lorant), Markus Mittermaier, Pedro Flores (62. Felix Blaha), Alois Eberle - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Markus Mittermaier (8.), 0:2 Alois Eberle (8.), 1:2 Florian Scholz (17.), 2:2 Anton Stix (39.), 3:2 Anton Stix (39.), 3:3 Julian Kreuzpaintner (45.+4), 4:3 Raphael Stanggassinger (90.)

Gelb-Rot: Anton Stix (82./TuS Prien am Chiemsee /)