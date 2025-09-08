BZL Ost 🗣: Woidler froh – Derbyspektal in Aschau – Rosenheim-Wahnsinn

Der SV Waldperlach gewinnt endlich auch daheim. In Aschau am Inn sehen die Fans ein spektakuläres Spiel, an dessen Ende sich der SVA einen Zähler sichert und dafür großes Lob von Trainer Deißenböck erntet. Ebersberg gerät gegen Waldperlach unter die Räder, blickt aber direkt wieder nach vorne. Der SB Rosenheim spielt sich gegen Saaldorf in der ersten Hälfte in einen Rausch. Holzkirchen beweist in Siegsdorf Geduld. Lob gibt es nach dem Sieg für die Kicker des TSV Dorfen. Das 2:2 von Zorneding tief in der Nachspielzeit sorgt für Diskussion. Die Trainer haben unterschiedliche Auffassungen. Die ersten Reaktionen zum 8. Spieltag der Bezirksliga Ost.
Thomas Deißenböck, Trainer des SV Aschau am Inn: »An erster Stelle wünsche ich Ruben Kroiss gute Besserung und eine schnelle Genesung, der leider mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Ansonsten, denke ich, dass es für die Zuschauer ein richtig geiles Spiel war. Sehr intensiv, mit hohem Tempo. Grundsätzlich war Ampfing die bessere Mannschaft mit mehr Ballbesitz und mehr Chancen, daher ist der Punkt schon etwas glücklich. Aufgrund Ampfings individueller Qualität haben die eine ziemliche Wucht, was über 90 Minuten schwer zu verteidigen ist. Mit Manghofer haben sie jetzt vermutlich noch den besten Verteidiger der Liga bekommen. Aber: Den Punkt haben sich die Jungs meiner Meinung nach durch brutalen Einsatz und Willen verdient haben. Riesigen Respekt dafür von meiner Seite.
Insgesamt gesehen ein tolles und eigentlich faires Spiel, das dem Schiedsrichter am Ende aufgrund einer Vielzahl unverständlicher Fehlentscheidungen auf beiden Seiten komplett aus den Händen glitt. Bezeichnend für die zweite Halbzeit des Schiedsrichters: Nur drei Minuten Nachspielzeit in einer Halbzeit, in der es sechs Wechsel, eine Zehn-Minuten-Strafe, zwei längere Verletzungsunterbrechungen und drei Platzverweise gab.«
Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Wir sind froh über unseren ersten Heimdreier! Insgesamt ist der Sieg hochverdient. Wir haben unsere Stärken im richtigen Moment auf den Platz bekommen. Gleichzeitig wissen wir das Ergebnis aber auch einzuschätzen. Der gehaltene Elfmeter mit dem Halbzeitpfiff spielte uns in die Karten. Außerdem gelang uns in Ebersbergs stärkster Phase das vorentscheidende 3:0. Glückwunsch an die Mannschaft und Ebersberg alles Gute!«
Michael Hieber, Trainer des TSV Ebersberg: »Waldperlach ist eine super Mannschaft, die heute definitiv den Sieg verdient hat. Das Spiel war eigentlich schon in der ersten Halbzeit entschieden, weil Waldperlach in allen für den Fußball relevanten Punkten griffiger und besser war als wir. Auch wenn das zweite Tor vielleicht schön anzuschauen, aber etwas glücklich war, war das Ergebnis angesichts der Spielanteile auch in der Höhe verdient. Wenn wir den Elfmeter reinmachen oder ein frühes Tor machen, läuft das Spiel vielleicht anders. Doch als Waldperlach in unserer Druckphase nach einem Ballverlust mit der ersten Chance das 3:0 erzielt hat, war die Partie entschieden. Sie haben dann in einer Umschaltsituation sogar noch nachgelegt. Glückwunsch an Waldperlach zum verdienten Sieg. Wir müssen uns vornehmen, in den nächsten Spielen wieder mehr an unser Limit zu gehen und mehr für einen Sieg oder zumindest für Punkte zu investieren.«
Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Wir haben gegen einen gut verteidigen Gegner geduldig spielen müssen. Die Tore haben wir zur richtigen Zeit gemacht und so verdiente drei Punkte mit heim genommen.«
Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »Auch wenn wir das 2:2 wie ein Buzzerbeater war, fühlt es sich eher wie zwei verlorene Punkte an, statt wie ein Punktgewinn. Miesbach hatte zwei echte Möglichkeiten: einmal nach einer Ecke, bei der sie das 2:1 erzielen, und einmal durch einen Erten-Freistoß, den unser Keeper hervorragend pariert. Ansonsten hatte ich nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren oder in Rückstand geraten müssten. Ab der 80. Minute hat man gemerkt, dass bei Miesbach die Kräfte schwinden – schon beim Wechseln haben Spieler ihre Beine kaum noch nach draußen getragen, und bei jeder Berührung gab es viel Theater. Wir machen das wahrscheinlich aber auch, wenn wir in Führung liegen. Die Nachspielzeit, über die sich einige geärgert haben, war aus meiner Sicht absolut in Ordnung.
Zum Spiel selbst: Wir gehen in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung, wobei das Niveau insgesamt nicht besonders hoch war. In der zweiten Halbzeit hatten wir eigentlich viel Raum und Platz, haben das aber oftmals zu naiv ausgespielt. Dann bekommen wir einen Elfmeter gegen uns, den der Top-Torjäger von Miesbach souverän verwandelt, und kurz darauf fällt nach einer Ecke das zweite Gegentor. Sontheim ist schon die Lebensversicherung für Miesbach. Am Ende bleibt es ein Punkt, wir stehen weiterhin vor ihnen und haben Abstand zu den Abstiegsrängen.«
Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Über die erste Halbzeit legen wir den Mantel des Schweigens, denn von beiden Seiten gab es keine zwingenden Torchancen und das Spiel war insgesamt schwach. Kurz vor der Pause geraten wir dann durch einen individuellen Fehler in Rückstand. In der Kabine wurde es entsprechend lauter, wir haben deutlich an die Mannschaft appelliert. Das hat dann Wirkung gezeigt, denn wir kamen mit deutlich mehr Druck aus der Pause, haben uns Chancen erarbeitet und schließlich durch zwei Standards – einen Elfmeter und eine Ecke, beide Male durch Sontheim die Tore gemacht. Am Ende hatten wir noch weitere gute Möglichkeiten. Nach der Zehn-Minuten-Strafe gerieten wir allerdings erneut unter Druck, Zorneding hat alles nach vorne geworfen und so ist der Ausgleich in letzter Sekunde nicht ganz unverdient gefallen. Der erhoffte Befreiungsschlag ist uns leider nicht gelungen, jetzt müssen wir mit dem einen Punkt leben. Irritiert hat mich allerdings die Nachspielzeit: Angezeigt waren fünf Minuten, das Tor fiel aber erst nach acht Minuten. Aber: Die Schiedsrichter werden schon wissen, was sie machen.«
Andreas Hartl, Trainer des TSV Dorfen: »Das war meiner Meinung nach ein vernünftiges Bezirksligaspiel, das wir am Ende verdient gewinnen, weil wir definitiv mehr Chancen hatten. Ich bin sehr stolz, wie unsere Mannschaft die Vorgaben eingehalten hat und die Aufgaben erfüllt hat.«
Saponaro besorgt Aschheim in Peterskirchen den nächsten Dreier.
Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Das war einer dieser Tage, die man nicht so oft erlebt – wir waren wie entfesselt. In der ersten Halbzeit haben wir uns regelrecht in einen Rausch gespielt, spätestens mit dem ersten Tor, das durch Omer Jahic fast wie eine direkte Ecke fiel. Danach ging alles Schlag auf Schlag, die Mannschaft hat eindrucksvoll gezeigt, was in ihr steckt. Saaldorf wurde erst wieder etwas präsenter, als sie Großschädl eingewechselt haben, der vermutlich aufgrund einer Verletzung zunächst draußen war – das ist natürlich ein richtiger Brocken. Trotzdem wurde es vor unserem Tor nie wirklich gefährlich. Wir kassieren dann durch einen Fernschuss von Großschädl das 1:5, legen aber selbst noch das 6:1 nach. Die zweite Halbzeit ist dann etwas vor sich hingeplätschert, aber die erste war einfach Wahnsinn. Wir müssen genauso weitermachen, denn schon am Mittwoch wartet Bruckmühl – da hoffen wir, weiter punkten zu können.«