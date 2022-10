BZL Ost: Waldperlach fertigt Ostermünchen ab - Buchbach feiert Sieg 14. Spieltag im Liveticker

Der TSV Buchbach II holte einen wichtigen Auswärtssieg in Dorfen. Waldperlach fuhr einen 5:0-Kantersieg beim SV Ostermünchen ein. Hier der Liveticker.

Die Spiele vom Freitag:

Der FC Finsing hat das Kellerduell gegen den Sportbund DJK Rosenheim knapp mit 3:2 für sich entschieden. Vor dem Seitenwechsel sah es nach einem vermeintlich sicheren Heimsieg aus, denn Florian Hölzl (13.) und Markus Rickhoff (44.) traf zur beruhigenden 2:0-Pausenführung für die Hausherren. Nach dem Seitenwechsel schaltete der Tabellenletzte einen Gang nach oben. Edon Xhelili (51.) und Omer Jahic (66.) glichen binnen einer Viertelstunde zum 2:2 aus. Doch vier Minuten später fiel der Siegtreffer für den FCF. Lukas Ugolini parkte die Kugel zum 3:2 für die Platzherren im eigenen Netz. FC Finsing – SB DJK Rosenheim 3:2

FC Finsing: Daniel Schröder, Philipp Strunk, Stefan Gasda (74. Leon Engelhard), Markus Rickhoff, Fabian Kövener, Stefan Hölzlein, Florian Hölzl (89. Christian Hennel), Valentin Bachmeier, Luca Walther, Philipp Tholl (61. Marco Simml), Andre Huber (92. Josef Weber) - Trainer: Bernd Häfele

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Carlos Kurzer, Thomas Ofenmacher, Stefan Bolesny, Nikhil Balachander (74. Mike Kumberger), Edon Xhelili, Fikret Jahic, Dominik Reichmacher (82. Mayank Kasavaraju), Lukas Ugolini, Omer Jahic, Dion Mala (51. Luis Berkermann) - Trainer: Eldar Kavazovic

Schiedsrichter: Vahdet Duran (Ingolstadt ) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Florian Hölzl (13.), 2:0 Markus Rickhoff (44.), 2:1 Edon Xhelili (51.), 2:2 Omer Jahic (66.), 3:2 Lukas Ugolini (69. Eigentor)

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem TuS Raubling und dem TSV Siegsdorf. Die Gäste erwischten den besseren Start und schafften dank Torjäger Stefan Mauerkirchner nach 21 Minuten den Führungstreffer. Franz Huber und seine Spieler hofften lange auf einen Dreier in der Fremde, ehe Raubling durch ein Eigentor der Gäste noch ein Remis gelang. Pechvogel Felix Maaßen versenkte das Leder zum 1:1-Enstand im Kasten von Keeper Fabian König. TuS Raubling – TSV Siegsdorf 1:1

TuS Raubling: Maximilian Wunderlich, Quirin Wolfrum, Michael Brunnhuber, Franz Mangstl (93. Thomas Arnold), Michael Gruber, Karl Schnurr (55. Lukas Schoeffel), Lorenz Jilg, Fabian Jäger (75. Marius Pappenberger), Stefan Unsicker (82. Sebastian Huber), Valentin Schoeffel, Alexander Lallinger - Trainer: Christoph Ewertz

TSV Siegsdorf: Fabian König, Raphael Doll (72. Tobias Huber), Paul Glassl, Felix Maaßen, Markus Humhauser, Maximilian Huber, Michael Dinauer, Manuel Schlesak, Paul Wittmann (58. Felix Schrobenhauser), Florian Aigner, Stefan Mauerkirchner (82. Arthur Wittmann) - Trainer: Franz Huber

Schiedsrichter: Patrick Schönherr (Bayerisch Gmain) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Stefan Mauerkirchner (21.), 1:1 Felix Maaßen (87. Eigentor) Die Spiele vom Samstag:

Der Tabellenführer TSV Kastl siegte knapp, aber souverän beim FC Langengeisling. Nach 25 Minuten erzielte Michael Renner die Führung für die Gäste. Nach einer guten Stunde erhöhte Dominik Grothe. Nur eine Minute später brachte Paul Bucher mit seinem Anschlusstreffer den FC Langengeisling wieder ins Spiel. Den Ausgleich sollte den Gastgeber aber nicht mehr gelingen. Tabellarisch ändert sich für beide Mannschaften aber nichts. Während die Gäste nach wie vor auf dem ersten Rang der Tabelle stehen, finden sich die Gastgeber auf dem neunten Platz wieder. FC Langengeisling – TSV Kastl 1:2

FC Langengeisling: Michael Hierl, Niko Simak (83. Maurice Steck), Marcel Geigerseder, Maximilian Hintermaier, Kilian Kaiser (83. Andreas Buchberger), Maximilian Maier, Paul Bucher, Maximilian Birnbeck, Hannes Dornauer (74. Fabian Aigner), David Riederle (74. Ömer Altinisik), Florian Rupprecht - Trainer: Maximilian Hintermaier

TSV Kastl: Fabian Taube, Tobias Urban, Sebastian Pietsch (77. Anton Kriner), Martin Göppinger, Pascal Linhart, Dominik Grothe (94. Sebastian Nöbauer), Jonas Berreiter (83. Julian Mayerhofer), Josef Spermann (61. Samuel Zwislsperger), Philipp Grothe, Christoph Hoffmann, Michael Renner (84. Manuel Kellermann) - Trainer: Slaven Jokic

Schiedsrichter: - Zuschauer:

Tore: 0:1 Michael Renner (25.), 0:2 Dominik Grothe (59.), 1:2 Paul Bucher (60.)

Im Duell der Tabellennachbarn gab es nach 90 Minuten keinen Sieger. Dabei sahe es lange vielversprechend für die Gäste aus. Stefan Schreyer brachte den SV Saaldorf nach nur zwei gespielten Minuten in Front. Michael Hauser erhöhte knapp zehn Minuten später auf 2:0. In der 52. Spielminute gelang Johannes Volkmar der Anschlusstreffer, ehe Stefan Haas 20 Minuten vor Schluss den 2:2-Endstand markierte. Somit ändert sich in der Tabelle wenig, der FC Moosinning steht auch weiterhin mit einem Zähler mehr als der SV Saaldorf auf dem siebten Platz. FC Moosinning – SV Saaldorf 2:2

FC Moosinning: Aaron Siegl, Matthias Eschbaumer, Luis Haumann, Johannes Volkmar, Christian Reiser, Georg Ball (46. Florian Jakob), Stefan Haas, Thomas Auerweck, Alexander Auerweck (71. Alim Calis), Lukas Treffler (46. Maximilian Lechner), Christoph Kollmannsberger (38. Bastian Lanzinger) - Trainer: Christoph Ball - Trainer: Georg Ball

SV Saaldorf : Thomas Kern, Bernhard Helminger, Felix Großschädl, Robert Hafner, Johannes Hafner, Stefan Pöllner (55. Markus Rehrl), Maximilian Huber, Andreas Schuhegger, Paul König (18. Simon Zebhauser), Stefan Schreyer, Michael Hauser - Trainer: Pascal Ortner

Schiedsrichter: - Zuschauer:

Tore: 0:1 Stefan Schreyer (2.), 0:2 Michael Hauser (11.), 1:2 Johannes Volkmar (52.), 2:2 Stefan Haas (69.)

Das Aufeinandertreffen der Teams auf den Plätzen drei und vier gewann der tabellarisch besser postiert ESV Freilassing für sich. Den goldenen Treffer in der Partie gegen den FC Töging erzielte Nikolaus Otto in der 52. Spielminute. Somit stehen die Freilassinger auch nach Abpfiff vor den Töginger auf dem dritten Platz, die weiterhin auf Rang vier postiert sind. Die beiden Mannschaften trennen nun aber vier Zähler. ESV Freilassing – FC Töging 1:0

ESV Freilassing: Matej Markovic, Andreas Högler, Marcel Pistori (60. Albert Deiter), Nikolaus Otto, Tobias Schindler, Simon Schlosser, Tim Bageritz (58. Rodi Hussein), Maik Gunawardhana, Robert Schiller (90. Markus Hunklinger), Marco Schmitzberger, Kurt Weixler (90. Rsho Mohammad) - Trainer: Albert Deiter

FC Töging: Lukas Schanzer, Julian Preis, Christoph Buchner, David Eichinger, Alessandro Marrazzo (74. Korbinian Leserer), Christopher Scott, Philipp Hofmann (64. Endurance Ighagbon), Julian Scherer, Stefan Denk, Johannes Grösslinger, Luke Bokelmann (74. Alexander Huber) - Trainer: Christian Hutterer

Schiedsrichter: - Zuschauer:

Tore: 1:0 Nikolaus Otto (52.)

Der Tabellenzweite der Liga SK Srbija München löste seine Pflichtaufgabe beim abstiegsgefährdeten TSV Peterskirchen souverän mit 4:1. In der 11. Minute brachte Andrej Skoro die Gäste in Front. Dominik Schlögl konnte nach Wiederanpfiff mit seinem Treffer den Gästen vorerst aber einen Strich durch die Rechnung machen. Innerhalb von vierzehn Minuten gelangen SK Srbija aber drei Treffer. Markus Mittermaier brachte mit seinem Eigentor die Gäste auf die Siegerstraße, David Androsevic machte mit seinen Treffern in der 74. und 82. Minute den Deckel drauf. SK Srbija bleibt mit den drei Punkten auf Rang zwei, der TSV Peterskirchen rutscht auf den Abstiegs-Relegationsplatz ab. TSV Peterskirchen – SK Srbija München 1:4

TSV Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Dominik Toller, Marcel Schauberger, Raphael Reichgruber, Alexander Irlweg (84. Martin Vorsamer), Marcus Schauberger (84. Manuel Schmidinger), Benedikt Randlinger (77. Lukas Hauser), Kilian Spiel, Dominik Schlögl (77. Alexander Ortner), Martin Mayer (77. Daniel Ortner) - Trainer: Daniel Winklmaier

SK Srbija München: Denis Krklec (35. Savo Duric), David Blagojevic (66. Stipe Simunovic), Andrej Skoro, Ivan Mejic, Mitrovic Darko, Ljubisa Jovic, David Androsevic, Sinisa Antonic (77. Milos Vasiljevic), Vanja Vranjes (85. Zvone Madunic), Kristijan Čabraja (66. Abdullah Alfa), Antonio Saponaro - Trainer: Andrej Skoro

Schiedsrichter: - Zuschauer:

Tore: 0:1 Andrej Skoro (11.), 1:1 Dominik Schlögl (50.), 1:2 Markus Mittermaier (68. Eigentor), 1:3 David Androsevic (73.), 1:4 David Androsevic (80.) Die Spiele vom Sonntag:

Der TSV Buchbach II feiert auswärts in Dorfen einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Den besseren Start in die Partie erwischte allerdings der Gastgeber. Alexander Heilmeier brachte den TSV Dorfen mit 1:0 in Führung. Die zweite Hälfte gehörte dann aber den Gästen. nur eine Minute nach Wiederanpfiff traf Alekzander Sinabov zum Ausgleich und eine knappe halbe Stunde später schließlich zum Führungstreffer. Den Hausherren fiel keine Antwort mehr ein. Der TSV Buchbach nimmt wichtige drei Punkte mit nach Hause. TSV Dorfen – TSV Buchbach II 1:2

TSV Dorfen: Alexander Wolf, Manuel Rott, Benedikt Hönninger, Sebastian Bauer, Daniel Roppert, Alexander Heilmeier, Bastian Rachl (46. Florian Brenninger), Leon Eicher (60. Marco Zöller), Manuel Zander (80. Felix Blaha), Michael Friemer, Sebastian Bauer (68. Fabio Zöller) - Trainer: Christoph Deißenböck

TSV Buchbach II: Felix Seemann, Luca Müller (68. Johannes Klein), Alexander Spitzer, Samed Bahar, Rocco Tavra, Léon Schmit, Thomas Weichselgartner (46. Manuel Mattera), Daniel Brandwirth (37. Luan Selmani) (87. Fabian Mörwald), Stefan Perovic, Alekzandar Sinabov (82. Johannes Schmauser), Tobias Sztaf - Trainer: Yüksel Acipinar

Schiedsrichter: Maximilian Wagner () - Zuschauer: 280

Tore: 1:0 Alexander Heilmeier (25.), 1:1 Alekzandar Sinabov (46.), 1:2 Alekzandar Sinabov (72.)