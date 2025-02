BZL Ost Umfrage: Bad Endorf nennt Geheimfavorit –Altenerding blickt hoch – Raubling zuversichtlich

Die Rückrunde der Bezirksliga Ost steht an. Wir haben uns bei allen Trainern umgehört: Wie lief die Vorbereitung? Wo landet euer Team am Ende und wer wird Meister?

Die Rückrunde der Bezirksliga Ost steht in den Startlöchern: Am 28. Februar beginnt der erste Spieltag, und alle 16 Vereine gehen in die entscheidende Phase der Saison: Saaldorf, Bad Endorf und Altenerding kämpfen darum, die Relegation zu vermeiden. Zorneding und Töging haben den direkten Klassenerhalt noch in Reichweite. Raubling und Siegsdorf stecken tief im Abstiegskampf, während Fridolfing als Schlusslicht bereits deutlich zurückliegt.

In unserem ersten Teil der Umfrage haben wir den Trainern der Teams der unteren Tabellenhälfte drei Fragen gestellt: Wie verlief eure Vorbereitung? Wo siehst du dein Team am Ende der Saison? Wer wird Meister?