BZL Ost 🗣: TuS versiebt "zehn hochkarätige Chancen" – SVM erleichtert

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Wir erwischten einen denkbar schlechten Start und lagen früh 0:2 zurück. Danach kamen wir über zwei sehr gute Angriffe zurück und haben sogar Chancen auf das 3:2 – dann kann das Spiel auch anders laufen. Leider kassierten wir ein unglückliches Eigentor. Der Knackpunkt war aber das schnelle 2:4, das war extrem ärgerlich. Bei dem Tor und auch in vielen anderen Situationen waren wir beim Ballverlust im Gegenpressing nicht griffig genug. Wir hatten teilweise viel zu große Abstände zwischen den Mannschaftsteilen und waren in Summe nicht konsequent und clever genug, das Tempo und die Qualität von Forstinning zu verteidigen. So war der Sieg natürlich verdient. Wir wollen aus dem Spiel lernen, werden die Themen, die wir verbessern müssen, fokussieren und es dann wieder besser machen.«

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Die Erleichterung ist bei uns riesig, endlich konnten wir uns mal wieder mit einem Dreier belohnen und den Aufwärtstrend der letzten zwei Wochen bestätigen. Von Anfang an war klar, dass wir unbedingt den Heimsieg holen wollten – das hat man der Mannschaft auch angemerkt. Wir haben gut dagegengehalten, wenig zugelassen und sind Mitte der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel gekommen. Vor der Pause hatten wir dann ein, zwei klare Chancen, unter anderem lenkte der Keeper einen Schuss von Maxi Wiedmann noch stark an den Pfosten – da hätte die Führung schon fallen können, was auch nicht unverdient gewesen wäre. Insgesamt war die erste Halbzeit aber ziemlich ausgeglichen. Nach einer Stunde gehen wir dann etwas glücklich in Führung: Ein Kopfball wird rausgeköpft, Sean Erten setzt sich klasse durch und sein Schuss wird vom Torwart unhaltbar abgefälscht. Das Tor war zu diesem Zeitpunkt aber durchaus verdient. Wir sind weiter drangeblieben, haben nach vorne gespielt und hinten in der Defensive – allen voran Marinus Veit – alles zusammengehalten, sodass wir kaum Chancen von Töging zugelassen haben. Mit Robert Mündl hatten wir dann den perfekten Joker, der kurz vor Schluss mit zwei Alleingängen eiskalt geblieben ist und das Ergebnis auf 3:0 hochgeschraubt hat. Wir freuen uns über den Dreier, genießen jetzt ein schönes Wochenende, wissen aber auch, dass mit Dorfen nächste Woche harte Arbeit auf uns wartet.«

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Wir haben 1:2 gegen Saaldorf verloren. Am Ende des Tages weiß wohl jeder, der das Spiel gesehen hat, nicht so recht warum. Letztlich lässt es sich einfach erklären: Fußball ist ein Ergebnissport. Wir haben es heute einfach nicht geschafft, die Tore zu machen – das ist Fakt. Wir hatten locker zehn hochkarätige Torchancen, konnten diese aber nicht nutzen. Da muss man dem Gegner gratulieren und das Spiel abhaken. Der Spielweise meiner Mannschaft mache ich keinen Vorwurf, sie hat eigentlich ein tolles Spiel abgeliefert und wenig zugelassen. Aus dem Wenigen hat Saaldorf dann jedoch viel gemacht, während wir aus unseren vielen Möglichkeiten nichts gemacht haben. Das Ergebnis müssen wir so akzeptieren und jetzt einfach weitermachen.«

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Müden Sportbundler haben sich zwar bemüht, mussten sich am Ende aber in einem insgesamt recht überschaubaren Spiel geschlagen geben. Es war bereits unser drittes Spiel in sechs Tagen, da fehlt einfach irgendwann die Power und die Luft, was sich auch bei den beiden vermeidbaren Gegentoren in der ersten Halbzeit gezeigt hat – auch wenn diese nicht unverdient waren. Eigentlich hätten wir selbst ein, zwei Treffer machen müssen, aber es fehlte der letzte Schritt, der letzte Gedanke und auch das nötige Quäntchen Glück, etwa bei einem Lattenkopfball. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dann dominiert, auch Peterskirchen wirkte etwas müde. Nach dem Anschlusstreffer hat uns letztlich aber das absolut Zwingende gefehlt, um das Spiel noch zu unseren Gunsten zu drehen. Ich denke, ein Punkt wäre verdient gewesen in einem wirklich überschaubaren Spiel. Glückwunsch trotzdem an Peterskirchen und weiterhin viel Erfolg.«