BZL Ost 🗣: TuS siegt "hochverdient" – Zorneding nach Pleite "bedient"

Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: "Das war heute bitter. Gefühlt hätten wir das nie und nimmer verlieren dürfen. Die anderen gehen 1:0 in Führung durch eine schöne Einzelaktion von der Nummer 10. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen, bisschen griffiger als die erste Viertelstunde. Ich glaube das Spiel ging verdient an Töging, die hatten mehr vom Ball, mehr vom Spiel, waren einfach die erste Viertelstunde besser. Dann kamen wir besser ins Spiel und kriegen einen berechtigten Elfmeter, den verwandeln wir und waren dann auch vom Gefühl her die spielbestimmende Mannschaft. Töging versuchte mit langen Diagonalbällen zu arbeiten. Das klappte nicht so richtig gut, wir haben uns gut darauf eingestellt, stehen einen Ticken tiefer und haben schon auch die eine oder andere Torannäherung. Aber wir kommen nie perfekt zum Abschluss oder verziehen. In der zweiten Halbzeit kommen wir raus, sind eine druckvollere Mannschaft, haben den Ball mehr, haben immer wieder Lösungen. Dann haben wir ein, zwei sehr gute Möglichkeiten. Und da würde ich sagen liegt der größte Fehler von uns heute. Wir sind bei den zweiten Bällen nicht gierig genug oder nicht wach genug und dann kann Töging das immer wieder klären und dann passiert das, was natürlich dann passieren muss. Töging gewinnt den Ball in unserem Angriffsspiel, im Mittelfeld setzt sich ein Spieler gegen einen von uns durch, der spielt diagonal wieder raus auf die Nummer 10 von denen, der geht ins 1 gegen 1, serviert hoch auf dem langen Pfosten. Da kommt dann einer gegen zwei von uns zum Kopfball und der macht ihn halt rein. Nicht schlecht gemacht, aber auch zu dem Zeitpunkt hatten wir mehr vom Spiel. Da waren wir eigentlich dem Tor näher als unser Gegner und dann machen wir halt auf und werden noch einmal ausgekontert. Am Ende gehen wir natürlich dann sauber bedient vom Platz und gehst dann mit einer 3-1 Heimniederlage in die nächste Trainingswoche. Mund abwischen, nächste Woche ordentlich trainieren und dann am Wochenende versuchen, in Altenerding wieder ein bisschen Abstand nach unten hinzukriegen."