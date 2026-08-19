BZL Ost: Töging & Dorfen feiern Siege - Bruckmühl jubelt spät

Konnte in Holzkirchen gewinnen: Der SV Bruckmühl. – Foto: Butzhammer, Markus Nebl

Die englische Woche in der Bezirksliga Ost wurde am Mittwochabend mit drei Partien abgeschlossen. Töging gewann in Peterskirchen, Dorfen konnte Reichertsheim trotz zwischenzeitlichem Rückstand niederringen. Bruckmühl konnte sich dank eines Lucky Punches in Holzkirchen ebenfalls über drei Zähler freuen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Mittwoch

Der FC Töging bleibt in der Bezirksliga Oberbayern Ost weiter ungeschlagen. Beim TSV Peterskirchen setzte sich die Mannschaft mit 3:0 durch. Mike Opara brachte die Gäste bereits nach 12 Minuten auf Kurs. Noch vor der Pause erhöhte Fabrice Enyange auf 2:0 (37.). Kurz vor Schluss machte Onyedikachi Russell Ekeh schließlich alles klar und erzielte in der 88. Minute den Treffer zum 3:0-Endstand. Töging steht damit nach vier absolvierten Partien bei zehn Punkten auf dem ersten Platz, Peterskirchen ist Neunter. Peterskirchen – FC Töging 0:3

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner (78. Manuel Reichgruber), Raphael Reichgruber, Samuel Kaltenhauser (66. Felix Ecker), Marcel Schauberger (66. Lukas Gulden), Alexander Thusbaß, Thomas Maier, Simon Göbl (46. Kilian Spiel), Alexander Rohde, Georg Hütter, Leon Winkler (66. Bastian Gmaindl) - Trainer: Daniel Winklmaier

FC Töging: Michael Sennefelder, Johannes Grösslinger, Florian Huber, Romuald Lacazette, Christian Wallisch, Zsombor Hejjas (46. Arlind Fejzulahi), Bence Pinter, Endurance Ighagbon (90. Pascal Schön), Onyedikachi Russell Ekeh, Mike Opara (84. Julian Niedermeier), Fabrice Enyange (72. Salomon Mwamba) - Trainer: Robert Berg

Schiedsrichter: Luca Raacke (Ottenhofen)

Tore: 0:1 Mike Opara (12.), 0:2 Fabrice Enyange (37.), 0:3 Onyedikachi Russell Ekeh (88.)

Der TSV Dorfen hat das Duell gegen den SV Reichertsheim mit 3:2 für sich entschieden. Markus Mittermaier brachte die Gastgeber nach 20 Minuten in Führung. Kurz vor der Pause schlug Reichertsheim zurück: Jakob Oberbauer stellte in der 43. Minute auf 1:1. Direkt nach Wiederanpfiff drehten die Gäste die Partie sogar komplett, Felix Wieser traf zum 2:1 (47.). Die Antwort der Dorfener ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später sorgte Clemens Blaha für den 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase hatte der TSV schließlich das bessere Ende für sich: Reichertsheims Michael Weikl unterlief in der 78. Minute ein Eigentor zum 3:2-Endstand. Dorfen klettert auf Rang vier, Reichertsheim bleibt im Keller auf Platz 13. TSV Dorfen – SV Reichertsheim 3:2

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Timo Lorant, Emirhan Pala, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger (72. Pedro Flores), Markus Mittermaier (86. Leon Eicher), Gerhard Thalmaier (84. Daniel Mooser), Clemens Blaha (62. Alois Eberle) - Trainer: Andreas Hartl

SV Reichertsheim: Korbinian Kaduk, Matthias Neumaier, Josef Holzhammer, Severin Hubl (56. Dominik Fischberger), Dominik Kohwagner, Jakob Oberbauer, Michael Weikl (86. Albert Schaberl), Andreas Hundschell (72. Lorenz Thalmaier), Marvin Bräuniger (46. Dominik Geigenscheder), Ulrich Hubl, Felix Wieser - Trainer: Manuel Neubauer

Tore: 1:0 Markus Mittermaier (20.), 1:1 Jakob Oberbauer (43.), 1:2 Felix Wieser (47.), 2:2 Clemens Blaha (53.), 3:2 Michael Weikl (78. Eigentor)

Der SV Bruckmühl hat beim TuS Holzkirchen einen Last-Minute-Sieg eingefahren. Patrick Kunze brachte die Gäste nach 36 Minuten per Foulelfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern der Ausgleich, Tobias Bebber traf in der 63. Minute zum 1:1. Lange deutete anschließend alles auf eine Punkteteilung hin, ehe Yanik Molitor tief in der Nachspielzeit zum Bruckmühler Matchwinner avancierte (90.+4). Bruckmühl schiebt sich in der Tabelle vorbei an Holzkirchen auf den siebten Platz, der TuS rutscht auf Rang acht zurück. TuS Holzkirchen – SV Bruckmühl 1:2

TuS Holzkirchen: Oleksandr Titov, Alexander Zetterer (65. Saif Hamad), Andreas Bauer, Anton Deibele (46. Tobias Bebber), Emil Mitterer, Alex Lafogler (76. Jon Gashi), Leonard Faluyi, Emil Albrecht (60. Tim Feldbrach), Benjamin Hautmann (85. Felix Gruber), Stefan Hofinger, Elias Schnier - Trainer: Orhan Akkurt

SV Bruckmühl: Hans-Peter Brandstetter, Marlon Radzynski, Michael Kraxenberger, Leo Pritzl (78. Niklas Macek), Patrick Kunze, Andreas Wechselberger (90. Samba Jawara), Manuel Künzler, Kilian Mayer (65. Johannes Brendle), Veysel Kilic, Felix Mark (76. Markus Pergelt), Yanik Molitor - Trainer: Mike Probst

Tore: 0:1 Patrick Kunze (36. Foulelfmeter), 1:1 Tobias Bebber (63.), 1:2 Yanik Molitor (90.+4)

Besondere Vorkommnisse: Stefan Hofinger (TuS Holzkirchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (38.).

Spiele am Dienstag

Der TSV Ampfing hat sich beim SV Aschau am Inn knapp mit 1:0 durchgesetzt. Das entscheidende Tor fiel kurz vor der Pause: Ivo Petrovic traf zur Gästeführung (43.). Aschau bemühte sich im zweiten Durchgang um den Ausgleich, fand gegen die Ampfinger Defensive aber kein Durchkommen. In einer hektischen Schlussphase sahen Daniel Steinhauer aufseiten der Gastgeber und Riccardo Savarese bei Ampfing jeweils die rote Karte (90.+3). Der TSV brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und ist nun gemeinsamer Spitzenreiter mit dem FC Langengeisling. Aschau rutscht auf den vierten Platz zurück. SV Aschau am Inn – TSV Ampfing 0:1

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (74. Erhan Yazici), Luciano Liqui Liqui, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Lukas Huber, Daniel Steinhauer, Bastian Grahovac, Jan Vetter (58. Lucas Block), Christoph Scheitzeneder (58. Felix Weber), Luca Reiner - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Marcel Spitzer, Valentin Pinzariu, Michael Steppan, Albin Krasnic, Irfan Selimovic, Ivo Petrovic (78. Jubril Oseni), Fred Tukeba (89. Leon Djimsiti), Karlo Jolić (81. Louis Stanner) - Trainer: Slaven Jokic

Schiedsrichter: Michael Hofbauer (Bernau)

Tore: 0:1 Ivo Petrovic (43.)

Rot: Daniel Steinhauer (93./SV Aschau am Inn/Unsportlichkeit)

Rot: Riccardo Savarese (93./TSV Ampfing/Unsportlichkeit)

Der TuS Raubling und der SV Miesbach trennten sich vor 155 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste erwischten den besseren Start: Riccardo Pindado verwertete eine Vorlage von Benedikt Gerr früh zum 1:0 (5.). Raubling antwortete durch Lorenz Jilg, der nur zehn Minuten später den Ausgleich erzielte (15.). Kurz vor der Pause schlug Pindado erneut zu und brachte Miesbach nach Vorarbeit von Robert Mündl wieder in Führung (41.). Im zweiten Durchgang bewies Raubling Moral, Sami Wehner traf zum 2:2 (63.), weitere Treffer fielen nicht mehr. Keine der beiden Mannschaften sammelt im Keller wichtige Punkte: Raubling behält die rote Laterne, Miesbach ist auf dem vorletzten Platz. TuS Raubling – SV Miesbach 2:2

TuS Raubling: Sebastian Leppert, Sebastian Pichler, Michael Brunnhuber (92. Sebastian Huber), Franz Neumeier, Johannes Schießl (46. Bastian Unsin), Michael Gruber, Dominic Reisner, Luca Ziemba, Lorenz Jilg, Sami Wehner (89. Marius Pappenberger), Laurin Aßböck (79. Fabian Jäger) - Trainer: Hannes Jenewein

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner, Bene Gerr, Sebastian Ebeling, Robert Mündl (77. Michael Probst), Fabian Bauer, Jakob Hinterseher (53. Tobias Veit), Ricardo Pindado, Johannes Schwarzenbach (87. Enrique Pindado) - Trainer: Hans-Werner Grünwald - Co-Trainer: Zdravko Mitrovic

Schiedsrichter: Benedict Oshowski (Berchtesgaden) - Zuschauer: 155

Tore: 0:1 Ricardo Pindado (5.), 1:1 Lorenz Jilg (15.), 1:2 Ricardo Pindado (41.), 2:2 Sami Wehner (63.)

Gelb-Rot: Jonas Matschiner (59./SV Miesbach/)

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Der SV Walpertskirchen hat das Heimspiel gegen den TSV Zorneding mit 2:1 gewonnen. Zunächst gingen allerdings die Gäste in Führung: Matthias Schuster erzielte das 1:0 für Zorneding (15.). Walpertskirchen zeigte sich davon unbeeindruckt und schlug nur drei Minuten später durch Bastian Keilhacker zurück (18.). Mit dem ausgeglichenen Spielstand ging es in die Pause, nach dem Seitenwechsel gelang Tom Simml der entscheidende Treffer zum 2:1 (64.). Zorneding konnte in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr antworten, sodass Walpertskirchen nach dem frühen Rückstand alle drei Punkte behielt und nun Dritter ist. Zorneding rutscht auf den elften Platz zurück. SV Walpertskirchen – TSV Zorneding 2:1

SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch, Noah Baumann, Bastian Keilhacker, Dimitrije Cvetkovic, Florian Rauch, Marius Orthuber, Daniel Schuler, Luca Fellermeier, Christian Käser, Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier

TSV Zorneding: Michael Pohn, Tobias Lentner, Daniel Winzer, Valentin Grusz, Luis Leger, Matthias Schuster, Luis Mikusch, Marco Rastel, Maximilian Hotz, Lorenz Leger, Benjamin Kram - Trainer: Sascha Bergmann

Schiedsrichter: Florian Hellmaier - Zuschauer: 262

Tore: 0:1 Matthias Schuster (15.), 1:1 Bastian Keilhacker (18.), 2:1 Tom Simml (64.)

Gelb-Rot: Luis Mikusch (90./TSV Zorneding/)

Verlegte Spielpaarung