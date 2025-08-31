BZL Ost 🗣: Töging schlägt sich selbst – Zorneding muss leiden

Der SB DJK Rosenheim holte am siebten Spieltag der Bezirksliga Ost den ersten Sieg und lobte im Anschluss Gegner und Schiedsrichter. Der SV Miesbach trotzte dem Primus VfB Forstinning. Der TSV Ebersberg hat den Schwung aus der Vorwoche mitgenommen und erneut gewonnen. Die ersten Stimmen zum 7. Spieltag der Bezirksliga Ost.

Patrick Zimpfer, Trainer des SB DJK Rosenheim: »Aufgrund der ersten Halbzeit war das ein verdienter Heimsieg. Wir haben vor der Pause viel investiert und lagen zur Halbzeit zurecht mit 2:0 in Führung. Siegsdorf war sicherlich etwas ersatzgeschwächt, aber auch bei uns fehlen weiterhin Spieler. Die Jungs haben es trotzdem super gemacht und ich bin sehr stolz auf sie. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dann etwas verwaltet und am Ende verdient mit 3:1 gewonnen. Hervorheben möchte ich noch, dass Siegsdorf eine sehr faire Gastmannschaft war und der Schiedsrichter die Partie wirklich hervorragend geleitet hat. Heute hat in vielerlei Hinsicht vieles gepasst.«

Florian Heppert, Co-Trainer TSV Zorneding: Viel gibt es gar nicht zu berichten. Unglaublich starke Mannschaftsleistung. Alle haben sich gegenseitig positiv gepusht und alles gegeben, um das Spiel zu gewinnen. Es läuft natürlich super, wir gehen nach fünf Minuten in Führung. Töging hat unglaubliche individuelle Klasse und gerade die 15 Minuten vor der Pause mussten wir schon leiden. Und 20 Minuten nach der Pause auch. In der einen oder anderen Situation haben wir sicherlich auch Glück gehabt – mit Unterlatte und raus anstatt rein. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, geht der Sieg schon in Ordnung. Die besseren Situationen hatten wir schon, vor allem viele Konter-Situationen, die wir dann nicht konsequent ausspielen. Robert Berg, Trainer FC Töging: Leider haben wir uns heute wieder selber geschlagen. Die ersten 15 Minuten waren wir nicht auf dem Platz und das 0:1 erhalten wir nach einem kapitalen Ballllverlust im Spielaufbau. Danach kontrollieren wir das Spiel und haben auch ein paar Chancen die wir nicht machen. Nach der Halbzeit Ighaghbon mit Schuss an die Unterkante Latte. Da waren wir sehr am Drücker. Danach entscheiden wir aber das Spiel mit unseren zwei gelb-roten Karten selber, wobei die erste von Ighaghbon wohl keine war. Aber letztendlich war unser Spiel zu fehlerhaft und zu wenig durchschlagskräftig.

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Es war ein hochintensives Spiel, in dem man klar die spielerische Linie von Forstinning erkennen konnte. Wir haben mit viel Laufarbeit und starken Zweikämpfen dagegengehalten, was meine Jungs wirklich prächtig gemacht haben. Nach etwa einer halben Stunde sind wir durch einen direkten Freistoß ins Tor in Führung gegangen und haben bis zur Halbzeit gut verteidigt und bis auf ein, zwei Abschlüsse eigentlich nichts zugelassen. Es gab noch eine gute Kopfballchance für uns, sodass die Führung nicht ganz unverdient war, auch wenn Forstinning immer wieder nach vorne gespielt und auf ihre Chancen gedrängt hat. Nach der Pause hat Forstinning den Druck weiter erhöht, aber es blieben meist Distanzschüsse, die das Ziel verfehlten. Wir haben weiter kompakt und tief verteidigt, die spielerische Klasse des Gegners blitzte immer wieder auf, doch irgendwann war es dann soweit, dass einer der Schüsse reinging und nach gut 70 Minuten zum Ausgleich führte. Beide Mannschaften wollten danach mehr, wir haben weiter auf Konter gesetzt und gezeigt, dass wir nicht zu Unrecht vorne stehen. Wir haben uns den Punkt redlich erkämpft, und der Charakter meiner Mannschaft war nach drei Niederlagen deutlich zu sehen – sie ist zurückgekommen, hat alles gegeben und den Punkt mitgenommen, der für unser Selbstvertrauen in den nächsten Wochen sehr wichtig sein wird. Nach dem Schlusspfiff gab es dann natürlich auch gleich ein isotonisches Getränk in der Kabine, und wir nehmen den Punkt gerne aus Forstinning mit.«

Michael Hieber, Trainer des TSV Ebersberg: »Wir haben es geschafft, die Euphorie des Sieges aus der Vorwoche auf das Spiel gegen Bruckmühl zu übertragen. Natürlich hatten wir auch eine Idee, wie wir das Spiel für uns entscheiden wollten. Am Ende lebt der beste Plan aber von der Umsetzung auf dem Platz. Und das war, gegen einen guten Gegner, wieder sehr gut! Durch einen zu kurz gespielten Rückpass geraten wir in Rückstand. Dass sich die Jungs davon aber nicht von ihrem Spiel abbringen haben lassen, spricht für sie. Innerhalb von wenigen Minuten konnten wir das Spiel noch vor der Halbzeit zu unseren Gunsten drehen. Nach der Pause haben wir leider ein paar gute Chancen ausgelassen, sodass Bruckmühl weiter im Spiel blieb. Dass wir dem Druck von Bruckmühl trotz der vielen unfreiwilligen Wechsel in der Kette standgehalten haben, spricht auch für die Jungs. In der Nachspielzeit haben wir uns dann mit dem 3:1 für den erneut großen Aufwand belohnt. Die Jungs dürfen nun das lange Wochenende mit dem Sieg im Rücken genießen. Haben sie sich redlich verdient! Nächste Woche arbeiten wir dann wieder daran, es dem nächsten Gegner so schwer wie möglich gegen uns zu machen.«