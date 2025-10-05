BZL Ost 🗣: Töging hadert mit sich und dem Schiri – TuS "sehr wild"

Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: »Heute gibt es eigentlich gar nicht so viel zum Spiel zu sagen, außer dass die Jungs großartig gekämpft haben und sich verdient die drei Punkte geholt haben. Alle haben sich wirklich den Arsch aufgerissen, damit die drei Punkte aus Siegsdorf mitgenommen werden. Es war zwar kein berauschendes Spiel, aber am Ende zählen die drei Punkte.«

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Verdientes Unentschieden – es war eine gute Teamleistung gegen eine starke Mannschaft. Leider konnten wir die numerische Überzahl nicht gewinnbringend nutzen, da wir unsere Offensivaktionen am Ende zu unsauber gespielt haben.«

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Wir haben 1:1 gespielt beim SB Rosenheim. Fakt ist, dass wir im letzten Drittel leider sehr wild waren und unsere sehr guten Tormöglichkeiten einfach nicht genutzt haben. Wir gehen dann aus dem Nichts mit 1:0 in Rückstand, kommen relativ gut zurück und starten auch ordentlich in die zweite Halbzeit. Dann bekommen wir aus unerklärlichen Gründen eine Rote Karte, spielen 30 Minuten in Unterzahl und werden in dieser Phase sogar noch einen Tick besser. Trotzdem gelingt es uns nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Am Ende nehmen wir einen Punkt mit und damit ist alles in Ordnung.«