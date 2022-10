BZL Ost: Töging gewinnt Verfolgerduell – ESV verpasst Auswärtssieg 15. Spieltag im Live-Ticker

Der FC Töging hat sich nach der Niederlage in Freilassing rehabilitiert und damit den Anschluss an die Spitzengruppe gehalten. Vor 300 Zuschauern erzielte Stefan Denk in der 50. Minute das Tor des Tages. Den anschließenden Angriffsbemühungen des TSV Dorfen konnte der FCT stand halten. Der Landesliga-Absteiger hält den TSV Dorfen damit auf Distanz.

FC Töging – TSV Dorfen 1:0

FC Töging: Lukas Schanzer, Julian Preis, Christoph Buchner, David Eichinger, Alessandro Marrazzo (85. Riccardo Savarese), Christopher Scott, Philipp Hofmann, Julian Scherer (91. Daniel Bruckhuber), Stefan Denk (80. Alexander Huber), Luke Bokelmann (71. Johannes Grösslinger), Endurance Ighagbon (88. Noah Nebmaier) - Trainer: Christian Hutterer

TSV Dorfen: Alexander Wolf, Benedikt Hönninger, Sebastian Bauer, Daniel Roppert, Manuel Rott, Fabio Zöller, Bastian Rachl (87. Maximilian Hänle), Alexander Heilmeier, Leon Eicher (67. Fabio Zöller), Manuel Zander, Michael Friemer (46. Sebastian Bauer) - Trainer: Christoph Deißenböck

Schiedsrichter: Dominik von Maffei (Miesbach) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Stefan Denk (50.)