BZL Ost: Töging gewinnt spät - Ebersberg punktet in Unterzahl

Spiele am Sonntag

Das erste Kellerduell am Sonntagnachmittag zwischen dem SV Saaldorf und dem TSV Ebersberg fand keinen Sieger. Das Remis hilft keinem der beiden Teams wirklich, eher aber noch den Hauherren. Nach 18 Minuten brachte Maximilian Huber Saaldorf in Front. Maximilian Volk glich wenige Zeigerumdrehungen vor der Pause aus. Nach der Pause erwischten die Gäste dieses Mal den besseren Start. Nikita Posmashnyi drehte die Partie zugunsten der Ebersberger. Die Führung für den Aufsteiger hielt bis zur 73. Minute. Dann egalisierte Robert Dehl für den SVS.

Die absolute Schlussphase musste Ebersberg in Unterzahl bestreiten. Moritz Eglseder sah die gelb-rote Karte. Der Aufsteiger brachte das Unentschieden schlussendlich dennoch über die Zeit. SV Saaldorf – TSV Ebersberg 2:2

SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl (93. Lukas Kletzl), Marco Hofmann (46. Felix Großschädl), Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl (62. Jonas Pöllner), Michael Schreyer, Markus Rehrl (54. Sebastian Hafner) - Trainer: Josef Rehrl

TSV Ebersberg: Marinus Pohl, Timo Schaller (78. Stefan Niedermaier), Simon Wiener, Adi Hasancic (63. Lukas Volkmann), Maximilian Volk, Florian Obermair (97. Eren Kesgin), Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Moritz Eglseder, Yannik Sabatier (78. Lusilawo Kisungu), Nikita Posmashnyi - Trainer: Michael Hieber

Tore: 1:0 Maximilian Huber (18.), 1:1 Maximilian Volk (41.), 1:2 Nikita Posmashnyi (51.), 2:2 Robert Deyl (73.)

Gelb-Rot: Moritz Eglseder (87./TSV Ebersberg/)

Der FC Töging hat drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost eingefahren. Der SV Waldperlach drehte einen anfänglichen Rückstand, verspielte aber am Ende eine zwischenzeitliche Führung. Zsombor Hejjas aufseiten der Gäste aus Töging eröffnete das torreiche Spiel nach 18 Minuten. Noch vor der Pause schlugen die Hauherren doppelt zu. Zunächst traf Asaad Khalil, neun Zeigerumdrehungen später Simon Neulinger. Im zweiten Spielabschnitt glich Ex-Profi Romuald Lacazette für den FCT aus (55.). Die Entscheidung fiel schlussendlich vom Punkt. Julian Scherer traf nach 81 Minuten aus elf Metern zum Sieg. SV Waldperlach – FC Töging 2:3

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Francesco Pardi, Simon Neulinger, Semir Gracic, Jannik Dzösch (46. Antonijo Prgomet), Julius Becker (85. Nikolaos Rizzo), Umutcan Aksoy (46. Dzenis Toskic), Fabian Wittmann (75. Malamine Diene), Philipp Schaefer, Roberto Valanzano, Asaad Khalil (75. Zoran Dimitrijevic) - Trainer: Tobias Wittmann

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber, Pascal Kpohomouh, Christian Wallisch, Jonah Ramstetter (71. Bachtyar Niyazi), Johannes Grösslinger, Julian Scherer (93. Alexander Huber), Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Endurance Ighagbon (88. Aristote Biali), Erich Kirchgessner (84. Ruslan Klimov) - Trainer: Robert Berg

Schiedsrichter: Jakob Heiß (Rohrdorf)

Tore: 0:1 Zsombor Hejjas (18.), 1:1 Asaad Khalil (33.), 2:1 Simon Neulinger (42.), 2:2 Romuald Lacazette (63.), 2:3 Julian Scherer (81.)

Spiele am Samstag