BZL Ost 🗣: Teichmann verlässt TuS – Dornach feiert "brutale Leistung"

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Das war ein Saisonabschluss, wie wir ihn uns nicht vorgestellt haben. In der ersten Halbzeit sind wir an unserem Unvermögen gescheitert. Wir hatten drei Top-Chancen, die wir nicht verwertet haben. Es ist mehr an uns gelegen, dass wir nicht in Führung gegangen sind.

Nach der Halbzeit kommt Raubling besser ins Spiel und macht mit einem Sonntagsschuss das 1:0. Wir haben weiter versucht nach vorne zu spielen und bekommen einen berechtigten Elfmeter, den wir zum Ausgleich nutzen. Aber dann hat es Raubling gut zu Ende gespielt, sie waren eiskalt vor dem Tor und haben somit auch verdient 3:1 gewonnen.

Wir haben Raubling dann zumindest für die Relegation nochmal gut aufgebaut. Aber unter dem Strich haben wir eine gute Saison gespielt. Mit Platz sechs sind wir zufrieden und freuen uns auf die nächste Saison.«