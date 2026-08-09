BZL Ost: SVW dreht Partie - Bruckmühl geht in Peterskirchen unter 3. Spieltag der Bezirksliga Ost von Paul Ruser · Gestern, 18:14 Uhr · 0 Leser

Drei späte Punkte gab es für den SV Walpertskirchen. – Foto: Marc Marasescu

Am Sonntag stand der Abschluss des 3. Spieltags der Bezirksliga Ost an. Der SV Bruckmühl wurde abgeschossen. Der SV Walpertskirchen drehte einen Rückstand. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Sonntag

Der SV Bruckmühl war nach dem erneuten Kaderumbruch im Sommer solide in die noch junge Saison gestartet, geriet am 3. Spieltag beim TSV Peterskirchen dann aber mal so richtig unter die Räder. Der SVB kassierte gleich sieben Gegentreffer.

Schon zur Pause war die Messe gelesen. Zunächst gab es Chancen auf beiden Seiten. Allerdings nutzten nur die Hausherren ihre. Alexander Thusbaß schlug bereits nach sieben Minuten erstmals zu. Peterskirchen legte durch Marcel Schauberger und erneut Thusbaß zwischen der 22. und 30. Minute nach. Nach dem Seitenwechsel wurde es noch deutlicher. Bruckmühl zeigte nun keine Gegenwehr mehr. Georg Hütter, Alexander Rohde und Kilian Spiel bauten die Führung bis zur letzten Minute der regulären Spielzeit auf sechs Tore aus. Bruckmühls Veysel Kilic musste zu allem Überfluss nach seiner zweiten gelben Karte vorzeitig zum Duschen.

Yanik Molitor erzielte kurz vor dem Ende den Ehrentreffer für die Gäste aus dem Mangfalltal. Den Gegentreffer ließ Peterskirchen aber nicht auf sich sitzen. Rohde stellte in der Nachspielzeit den alten Vorsprung, gleichbedeutend mit dem Endstand, postwendend wieder her. TSV Peterskirchen – SV Bruckmühl 7:1

TSV Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber (80. Marcel Mittelbach), Samuel Kaltenhauser, Kilian Spiel, Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß (83. Dominik Schlögl), Thomas Maier, Georg Hütter (71. Alexander Rohde), Leon Winkler (80. Marius Gmaindl), Lukas Gulden - Trainer: Daniel Winklmaier

SV Bruckmühl: Hans-Peter Brandstetter, Michael Kraxenberger, Leo Pritzl (46. Kilian Mayer), Patrick Kunze, Andreas Wechselberger, Manuel Künzler (82. Lucas Heider), Niko Hable (51. Markus Pergelt), Veysel Kilic, Felix Mark (82. Samba Jawara), Yanik Molitor, Patrick Gigla (46. Marlon Radzynski) - Trainer: Mike Probst

Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Alexander Thusbaß (7.), 2:0 Marcel Schauberger (22.), 3:0 Alexander Thusbaß (30.), 4:0 Georg Hütter (59.), 5:0 Alexander Rohde (80.), 6:0 Kilian Spiel (84.), 6:1 Yanik Molitor (90.), 7:1 Alexander Rohde (90.+2)

Gelb-Rot: Veysel Kilic (68./SV Bruckmühl/) Gestern, 15:00 Uhr SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen SV Miesbach Miesbach 3 1 Abpfiff Der SV Miesbach bleibt auch im dritten Spiel der Saison ohne Punktgewinn. Dabei sah es für den SVM in Walpertskirchen zunächst gut aus. Sebastian Ebeling brachte das Gäseteam nach 35. Minuten in Front. Diese hielt nur bis zur Stundenmarke. Dann glich Luca Fellermeier für den SVW aus. Die Entscheidung zugunsten des Liga-Neulings in der Ost-Staffel fiel in der Crunchtime. Dort ging es Schlag auf Schlag. Luca Fellermeier vergab einen Elfmeter den Michael Wiesboeck parierte. Der Nachschuss von Christian Käser saß aber. Tief in der Nachspielzeit machte Moritz Bigalke den Deckel drauf. SV Walpertskirchen – SV Miesbach 3:1

SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch, Noah Baumann (46. Dimitrije Cvetkovic), Raphael Hösl, Bastian Keilhacker, Florian Rauch (71. Michael Schrödl), Daniel Schuler (86. Stefan Pfanzelt), Luca Fellermeier, Christian Käser, Paul Jäger (42. Marius Orthuber), Tom Simml (77. Moritz Bigalke) - Trainer: Josef Heilmeier

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner (86. Florian Külbs), Noah Gumberger (71. Tobias Veit), Bene Gerr, Sebastian Ebeling (71. Enrique Pindado), Robert Mündl (71. Michael Probst), Fabian Bauer, Ricardo Pindado, Johannes Schwarzenbach (80. Jonas Paukner) - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Zuschauer: 172

Tore: 0:1 Sebastian Ebeling (35.), 1:1 Luca Fellermeier (61.), 2:1 Christian Käser (85.), 3:1 Moritz Bigalke (90.+4)

Besondere Vorkommnisse: Luca Fellermeier (SV Walpertskirchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Michael Wiesboeck (85.). Spiele am Samstag

Lediglich einen Treffer bekamen die Fans in Raubling zu sehen. Der kam schließlich in der 73. Minute. Fabrice Enyange erzielte den einzigen Treffer des Nachmittags und brachte den FC Töging in Führung. TuS Raubling – FC Töging 0:1

TuS Raubling: Sebastian Leppert, Michael Brunnhuber, Quirin Wolfrum, Franz Neumeier, Johannes Schießl, Michael Gruber, Luca Ziemba (82. Dominic Reisner) (84. Luca Ziemba), Sebastian Huber (77. Marius Pappenberger), Lorenz Jilg, Sami Wehner, Laurin Aßböck - Trainer: Hannes Jenewein

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber, Christian Wallisch, Johannes Grösslinger, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Bence Pinter, Endurance Ighagbon (59. Fabrice Enyange), Bachtyar Niyazi (59. Julian Niedermeier), Onyedikachi Russell Ekeh (90. Salomon Mwamba), Mike Opara (86. Pascal Schön) - Trainer: Robert Berg

Schiedsrichter: Roland Rexha (München)

Tore: 0:1 Fabrice Enyange (73.)

Der SB DJK Rosenheim erwischte in Dorfen den besseren Start und ging durch Burak Durkaya bereits nach 13 Minuten in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Gerhard Thalmaier stellte nur vier Minuten später auf 1:1. Noch vor der Pause drehte der TSV die Partie, als Markus Mittermaier in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum 2:1 traf. Nach dem Seitenwechsel blieb Dorfen am Drücker. Thalmaier schnürte mit dem 3:1 seinen Doppelpack und verschaffte den Hausherren ein beruhigendes Polster. Als Clemens Blaha in der 79. Minute auf 4:1 erhöhte, war die Vorentscheidung gefallen. Der Treffer von Lukas Steidl zum 2:4 aus Rosenheimer Sicht kam zu spät, um die Partie noch einmal spannend zu machen. TSV Dorfen – SB DJK Rosenheim 4:2

TSV Dorfen: Philipp Strunk, Timo Lorant, Christopher Scott, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Markus Mittermaier (65. Pedro Flores), Gerhard Thalmaier, Alois Eberle (77. Felix Blaha), Manuel Zander (90. Julian Kreuzpaintner) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger (54. Thomas Ofenmacher), Danyal Akdağ (89. Mike Kumberger), Simon Waldschütz, Emirhan Caner, Luca Hayden (73. Luis Berkermann), Burak Durkaya (60. Dominik Mauceri), Manuel Kerschbaum, Leon Pfunt, Leonit Vokrri (58. Carlos Kurzer), Lukas Steidl - Trainer: Patrick Zimpfer

Schiedsrichter: Julian Spies (Deisenhofen)

Tore: 0:1 Burak Durkaya (13.), 1:1 Gerhard Thalmaier (17.), 2:1 Markus Mittermaier (45.+4), 3:1 Gerhard Thalmaier (50.), 4:1 Clemens Blaha (79.), 4:2 Lukas Steidl (83.)

Der TSV Zorneding erwischte gegen den TSV Ampfing einen Start nach Maß. Bereits in der fünften Minute brachte Paul Schweighardt die Gastgeber mit 1:0 in Führung und legte damit früh den Grundstein für den Heimsieg. Viel mehr sollte auf der Anzeigetafel allerdings nicht passieren. Ampfing blieb ohne eigenen Treffer und konnte den Rückstand nicht mehr wettmachen. Zorneding verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und brachte das Ergebnis über die Zeit. So blieb Schweighardts früher Treffer am Ende das goldene Tor einer insgesamt torarmen Partie. TSV Zorneding – TSV Ampfing 1:0

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer (41. Moritz Sarfert), Tobias Lentner, Daniel Winzer, Valentin Grusz, Luis Leger, Paul Schweighardt (75. Matthias Schuster), Luis Mikusch, Marco Rastel, Michael Witaschek (58. Benjamin Kram) (86. Maximilian Jarosch), Tobias Savary (84. Barancan Sengül) - Trainer: Sascha Bergmann

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Michael Steppan, Alexander Spitzer, Irfan Selimovic, Valentin Pinzariu (77. Louis Stanner), Fred Tukeba (67. Jubril Oseni), Karlo Jolić (69. Noah Drews) - Trainer: Slaven Jokic

Schiedsrichter: Deniz Ciftci (Feldmoching)

Tore: 1:0 Paul Schweighardt (5.) Spiele am Freitag

Holzkirchen konnte das Duell der Turn- und Sportverein gegen Prien am Chiemsee für sich entscheiden. Dabei netzten zunächst die Gäste in Person von Pepe Hilker (23.), Gilbert Diep hatte aber kurz darauf die passende Antwort parat (35.). Tief im zweiten Durchgang stellte Maximilian Freundl dann die Weichen auf Heimsieg (77.), sieben Minuten später machte Saif Hamad alles klar. Holzkirchen kann sich über die ersten drei Punkte der Saison und Platz neun freuen, Prien am Chiemsee steht mit nur einem Zähler auf Rang zwölf. TuS Holzkirchen – TuS Prien am Chiemsee 3:1

TuS Holzkirchen: Oleksandr Titov, Anton Deibele, Alex Lafogler, Leonard Faluyi, Emil Albrecht, Benjamin Hautmann (46. Michael Schlicher), Frederick Heidenreich (54. Maximilian Freundl), Linus Haas (54. Saif Hamad), Stefan Hofinger (90. Tobias Gritschneder), Elias Schnier (71. Rasmus Grashof), Gilbert Francois Diep - spielender Co-Trainer: Gilbert Francois Diep

TuS Prien am Chiemsee : Davor Subotic, Lino Unterstraßer, Julian Müllinger, Rafael Eisenberger, Raphael Stanggassinger, Anton Stix, Marzuk Shaban, Louis Peters (85. Martin Graf), Nicolai Estermann, Sebastian Koller, Pepe Hilker (71. Sebastian Winkler) - Trainer: Antonio Danese

Tore: 0:1 Pepe Hilker (23.), 1:1 Gilbert Francois Diep (35.), 2:1 Maximilian Freundl (77.), 3:1 Saif Hamad (84.)