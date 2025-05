BZL Ost 🗣: SVM crasht Dornachs Party – Dorfen vermisst Top-Spieler

… die geplatzte Meisterfeier des SV Dornach: »Für Dornach ist es bitter, aber das gehört zum Fußballsport dazu. Ich habe angekündigt, dass wir alles geben werden. Wir hatten keinen Druck, Dornach musste kommen und Dornach musste gewinnen. Sie hatten zwar etwas mehr Chancen, aber wir hingen nie wirklich in der Luft. Am Ende ist das Unentschieden nicht unverdient.«

… die eigene Stärke: „Dornach musste agieren und wir nur reagieren. Das ist immer leichter. Wir haben im 4-4-2 ein relativ einfaches System gewählt und das hat die Mannschaft toll umgesetzt. Mit Sontheim wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen.“ (Anm. d. Red. Der Top-Torjäger fehlt dem SV Miesbach seit zwei Wochen)

… den Jubel nach dem Schlusspfiff: „Als das Spiel in der 96. Minute noch nicht abgepfiffen war, wollte ich auf keinen Fall mehr verlieren. Wenn das Tor für Dornach früher gefallen wäre, wäre es etwas anderes gewesen. Man muss den Jungs hoch anrechnen, dass sie heute nichts hergeschenkt haben.“

Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach, über…

... das Unentschieden gegen Miesbach: »Es war das erwartete schwere Spiel. Miesbach ist tief gestanden, und wollte nach Balleroberung schnell umschalten. Schade ist nur unsere Ineffizienz bei der Chancenverwertung – gerade in der ersten Hälfte. Da hatten wir drei gute Möglichkeiten im Sechzehner, aber schießen das Ding nicht rein. Insgesamt war es aber nicht zwingend genug heute.«

... die vorläufig geplatzte Meisterschaft: »Enttäuscht bin ich nicht. Ich kann den Jungs nicht vorwerfen, dass sie nicht alles gegeben hätten. Es hat einfach nicht gereicht. Positiv ist, dass wir zum 17. Mal zu Null gespielt haben. Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, wir haben zwei Matchbälle. Das war nur der erste und jetzt fahren wir nach Bad Endorf und hauen dort alles rein. Für uns geht die Welt nicht unter. Wir sind heute nicht abgestiegen und sind immer noch Erster.«

Andreas Hartl, Trainer des TSV Dorfen: „Der Ausfall von Markus Mittermaier (zog sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu) ist für uns sehr schlimm. Einen solchen Spieler können wir nicht 1:1 ersetzen. Wir werden versuchen, das im Kollektiv dann zu lösen. Auf alle Fälle tut uns das allen sehr weh, zumal er ja länger ausfallen wird. Ich meine, wir haben die Partie verdient gewonnen. Felix Blaha hätte schon früh die Führung erzielen können. Geisling hat eine gute Qualität gezeigt und wir haben auch dementsprechend dagegengehalten. Ich will nächste Woche gar nicht auf Dornach schauen, sondern hoffe, dass mein Team eine gute Leistung auf den Platz bringt, und das wird es tun. Wir haben die Relegation geschafft. Was weiter passiert, werden wir sehen. Wir werden gut vorbereitet sein.“

Karl Thumbs, Vorsitzender des FC Moosinning: „Wir haben uns heute für eine starke Rückrunde noch einmal belohnt. Nach dem Umbruch im letzten Sommer wussten wir nicht so recht, wo die Reise hingeht, das Trainerteam hat aber viele junge Spieler herangeführt. Die Jungs haben nach einem Durchhänger zum Ende der Hinrunde für eine gute Saison gesorgt. Nun wollen wir auch in Saaldorf noch punkten, dann gehen wir in die verdiente Sommerpause und freuen uns auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison 25/26.“

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »In Summe geht das Ergebnis in Ordnung, obwohl es vielleicht ein bisschen deutlicher klingt als es am Ende war. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem mal Holzkirchen bessere Phasen hatte und mal wir. Wir sind einfach effektiver mit unseren Chancen umgegangen und gehen verdient als Sieger vom Platz. Angefangen hat es etwa in der 27. Minute mit dem Tor von Luis Mikusch nach Vorarbeit von Maxi Hotz, der in der Pressingsituation unglaublich gut den Ball erobert. Das 2:0 fällt kurz nach der Halbzeit, ein berechtigter Elfmeter. Da geht der Verteidiger ein bisschen ungeschickt hin. Dann kriegen wir nach einem Standard durch eine Direktabnahme das 2:1. Danach wurde das Spiel intensiver. In solchen Phasen muss man dagegenhalten. Holzkirchen hatte auch gute Chancen auf den Ausgleich, aber wir haben das überstanden. Wir machen dann durch ein wunderschönes Tor von Tobi Knöcklein das 3:1 und spielen es danach gut runter. Jetzt gehen wir ins letzte Spiel und hoffen, dass wir drei Punkte holen.«

Sven Teichmann, Trainer des TuS Holzkirchen: »In der ersten Halbzeit waren wir in meinen Augen die klar bessere Mannschaft. Wir haben die Mehrzahl an Chancen, da müssen wir das ein oder andere Tor machen. Dann machen wir einen kapitalen Fehler im Spielaufbau, verlieren den Ball und bekommen das 0:1. In der zweiten Halbzeit bekommen wir dann einen Elfmeter gegen uns, den man in meinen Augen nicht unbedingt pfeifen muss, aber da kann man nichts machen. Nach dem 0:2 hat sich die Mannschaft aber gut wieder aufgebaut und Alpay Özgül macht das 1:2. Fünf Minuten später haben wir eine 1000-prozentige Chance von Tim Feldbrach, die wir nicht nutzen und bekommen im Gegenzug das 1:3. Das ist sehr bitter für die Jungs, sie haben alles reingehauen. Das ist momentan unser Problem: Wir spielen gut und erarbeiten uns Chancen, aber machen die Tore nicht. Und dann kassieren wir einfach zu leicht Gegentore. Daher ist das 3:1 im Grunde auch verdient.«