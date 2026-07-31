BZL Ost: Spielabbruch in Töging - Rosenheim bezwingt Holzkirchen 2. Spieltag der Bezirksliga Ost von Paul Ruser · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser

Die SB DJK Rosenheim konnte den TuS Holzkirchen bezwingen. – Foto: Marc Marasescu, Christian Schn

Am Freitagabend finden vier Partien in der Bezirksliga Ost statt. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Der TSV Dorfen und der SV Walpertskirchen trennten sich torlos. Dorfen ist mit dem Punktgewinn zumindest über Nacht Spitzenreiter, Walpertskirchen ist Achter.

TSV Dorfen – SV Walpertskirchen 0:0

TSV Dorfen: Philipp Strunk, Timo Lorant, Christopher Scott (80. Bastian Rachl), Alexander Heilmeier (78. Pedro Flores), Alexander Linner, Florian Brenninger, Julian Kreuzpaintner, Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (56. Markus Mittermaier), Clemens Blaha (56. Alois Eberle), Manuel Zander - Trainer: Andreas Hartl

SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch, Noah Baumann, Raphael Hösl, Bastian Keilhacker, Florian Rauch, Daniel Schuler, Luca Fellermeier (90. Dimitrije Cvetkovic), Christian Käser, Paul Jäger (56. Adrian Alexy), Tom Simml (85. Stefan Pfanzelt) - Trainer: Josef Heilmeier

Tore: keine Tore