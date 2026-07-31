BZL Ost: Spielabbruch in Töging - Rosenheim bezwingt Holzkirchen

Am Freitagabend finden vier Partien in der Bezirksliga Ost statt. Der Spieltag in der Übersicht.
Der TSV Dorfen und der SV Walpertskirchen trennten sich torlos. Dorfen ist mit dem Punktgewinn zumindest über Nacht Spitzenreiter, Walpertskirchen ist Achter.
TSV Dorfen – SV Walpertskirchen 0:0
TSV Dorfen: Philipp Strunk, Timo Lorant, Christopher Scott (80. Bastian Rachl), Alexander Heilmeier (78. Pedro Flores), Alexander Linner, Florian Brenninger, Julian Kreuzpaintner, Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (56. Markus Mittermaier), Clemens Blaha (56. Alois Eberle), Manuel Zander - Trainer: Andreas Hartl
SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch, Noah Baumann, Raphael Hösl, Bastian Keilhacker, Florian Rauch, Daniel Schuler, Luca Fellermeier (90. Dimitrije Cvetkovic), Christian Käser, Paul Jäger (56. Adrian Alexy), Tom Simml (85. Stefan Pfanzelt) - Trainer: Josef Heilmeier
Tore: keine Tore
Alle drei Tore in der Partie zwischen dem SV Reichertsheim und dem TSV Peterskirchen fielen innerhalb von drei Minuten. Die Gäste machten in Person von Christoph Ortner den Auftakt (64.), im Anschluss konnten Dominik Kohwagner und Dominik Fischberger die Begegnung binnen Sekunden drehen. Reichertsheim kann sich über den ersten Saisonsieg und Platz sieben freuen, Peterskirchen ist Zehnter.
SV Reichertsheim – Peterskirchen 2:1
SV Reichertsheim: Moritz Löffl, Alex Baumgartner (46. Felix Wieser), Thomas Schaberl, Dominik Fischberger (90. Michael Weikl), Josef Holzhammer, Severin Hubl (28. Andreas Hundschell), Dominik Kohwagner, Jakob Oberbauer, Dominik Geigenscheder (84. Lorenz Thalmaier), Marvin Bräuniger, Ulrich Hubl - Trainer: Manuel Neubauer
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Samuel Kaltenhauser (84. Markus Schauberger), Manuel Reichgruber (30. Simon Göbl), Kilian Spiel (82. Marcel Mittelbach), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß, Georg Hütter, Jonas Huber (73. Thomas Maier), Leon Winkler (72. Alexander Rohde) - Trainer: Daniel Winklmaier
Tore: 0:1 Christoph Ortner (64.), 1:1 Dominik Kohwagner (66.), 2:1 Dominik Fischberger (67.)
Die Partie zwischen dem FC Töging und dem TSV Zorneding wurde witterungsbedingt nach nur wenigen Minuten abgebrochen.
Der SB DJK Rosenheim besiegte den TuS Holzkirchen. Omer Jahic, Simon Waldschütz und Emirhan Caner trafen für die Hausherren (12., 41. und 49.). Rosenheim klettert auf den vierten Platz, Holzkirchen ist nun Vorletzter.
SB DJK Rosenheim – TuS Holzkirchen 3:0
SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger, Danyal Akdağ, Simon Waldschütz (89. Moril Hempen), Emirhan Caner, Omer Jahic, Luca Hayden (89. Thomas Ofenmacher), Manuel Kerschbaum (89. Dominik Mauceri), Leon Pfunt (64. Mike Kumberger), Sanel Sehric, Lukas Steidl (81. Burak Durkaya) - Trainer: Patrick Zimpfer
TuS Holzkirchen: Oleksandr Titov, Andreas Bauer (46. Frederick Heidenreich), Anton Deibele (75. Tobias Gritschneder), Alex Lafogler, Leonard Faluyi, Emil Albrecht (61. Saif Hamad), Linus Haas, Stefan Hofinger, Tim Feldbrach, Elias Schnier, Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt
Schiedsrichter: Maximilian Baumgartner
Tore: 1:0 Omer Jahic (12.), 2:0 Simon Waldschütz (41.), 3:0 Emirhan Caner (49.)