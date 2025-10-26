BZL Ost: Spiel abgesagt – Waldperlach sperrt kurzfristig Hauptplatz

Das Spiel zwischen dem SV Waldperlach und dem SV Aschau am Inn wurde am Sonntag kurzfristig abgesagt. Der 15. Spieltag der Bezirksliga Ost im Überblick.

Der SV Waldperlach hat den Hauptplatz am Sonntag kurzfristig gesperrt und die Partie musste abgesagt werden.

Der TSV Peterskirchen konnte beim FC Töging mit 2:1 siegen. Die Gastgeber gingen dabei aber nach nur 8 Minuten in Front, als Endurance Ighagbon zur Führung traf, kurz vor der Pause glich Simon Göbl aus (40.). Nach dem Seitenwechsel markierte Jonas Huber den goldenen Treffer zum Auswärtssieg (77.). Peterskirchen klettert auf den siebten Platz, Töging fällt auf Rang 13 zurück.

FC Töging – Peterskirchen 1:2

FC Töging: Florian Huber, Maksim Moor (66. Berat Uzun), Pascal Kpohomouh, Johannes Grösslinger, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Endurance Ighagbon, Erich Kirchgessner, Karlo Jolić - Trainer: Robert Berg

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Felix Ecker, Samuel Kaltenhauser (32. Raphael Reichgruber), Daniel Ortner (70. Marcel Schauberger), Kilian Spiel, Alexander Thusbaß (77. Dominik Toller), Alexander Irlweg, Simon Göbl, Georg Hütter (46. Alexander Rohde), Jonas Huber - Trainer: Daniel Winklmaier

Tore: 1:0 Endurance Ighagbon (8.), 1:1 Simon Göbl (40.), 1:2 Jonas Huber (77.)

Der Spitzenreiter VfB Forstinning konnte sein Heimspiel gegen den SB DJK Rosenheim am Ende klar gewinnen. Es dauerte bis in die zweite Hälfte, ehe der erste Treffer fiel. Mike Opara netzte in Minute 49, eine knappe Viertelstunde später legte er noch einen obendrauf. Den Schlusspunkt setzte Leo Gabelunke bereits in der 73. Minute. Rosenheim rutscht im Tabellenkeller auf Platz 14. VfB Forstinning – SB DJK Rosenheim 3:0

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Dimitar Kirchev, Felix Breuer (46. Ante Basic), Leon Dimitric, Leo Gabelunke, Emir Yildirim (67. Daniele Ciarlesi), Dzemo Sefidanoski (87. Frank Schmutzer), Niklas Reitner, Ajlan Arifovic, Matija Milic (87. Felix Füchsl), Mike Opara - Trainer: Gerhard Lösch

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert (23. Arian Hadzija) (76. Bohdan Merkulov), Marco Oberberger, Benedikt Mittermayr, Carlos Kurzer, Mike Kumberger, Danyal Akdağ, Omer Jahic, Luca Hayden (71. Dominik Mauceri), Felix Heimes (87. Jonathan Schlesinger), Sanel Sehric (87. Moril Hempen), Leonit Vokrri - Trainer: Patrick Zimpfer

Tore: 1:0 Mike Opara (49.), 2:0 Mike Opara (63.), 3:0 Leo Gabelunke (73.)

Der erste Verfolger des VfB Forstinning, der FC Aschheim, konnte sein Gastspiel beim TSV Zorneding ebenfalls mit 3:0 gewinnen. Auch hier dauerte es ein wenig, ehe erstmals Jubel entbrand: Antonio Saponaro stach kurz vor dem Seitenwechsel. In Halbzeit zwei sorgten zuerst Didier Nguelefack und anschließend Diego Contento für den Auswärtserfolg (71. und 85.). Zorneding ist nun Zehnter. TSV Zorneding – FC Aschheim 0:3

TSV Zorneding: Michael Pohn, David Šibila, Markus Bayer, Julian Ullrich, Daniel Winzer, Moritz Ziepl, Paul Freihaut (71. Tobias Savary), Luis Mikusch, Kevin Pino Tellez, Luciano Dimitrijevic (83. Noumory Keita), Lorenz Leger - Trainer: Sascha Bergmann

FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Diego Contento (86. Saifulla Khutsurov), Alexander Gschwend, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi, Sinisa Antonic (70. Hannes Wimmer), Mirza Idrizović, Burhan Mustafov (86. Marcel Schütz), Antonio Saponaro (80. Solomon Effiong), Didier Nguelefack (87. Joshua Goodluck) - Trainer: Vincenzo Contento

Tore: 0:1 Antonio Saponaro (45.), 0:2 Didier Nguelefack (71.), 0:3 Diego Contento (85.)

Der TuS Holzkirchen gewann ein turbulentes Duell beim TSV Ebersberg mit 5:3. Tim Feldbrach und Stefan Hofinger sorgten innerhalb von fünf Minuten für eine Zwei-Tore-Pausenführung (25. und 30.) Gilbert Diep erhöhte in Minute 48 auf 3:0. Im Anschluss wachte Ebersberg auf, nur zwei Minuten später verkürzte Aldin Rushiti. Weitere nur sechs Minuten später stellte Diep mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Aber auch nach dem 4:1 reagierte Ebersberg postwendend: Dominik Pries stellte nur drei Minuten später auf 2:4 (59.). Erneute Antwort durch - natürlich - Gilbert Diep (64.). Das 5:2 war aber nicht der Schlusspunkt, Lusilawo Kisungu betrieb mit seinem Treffer nur Ergebniskosmetik (81.). Holzkirchen bleibt Dritter, Ebersberg ist Vorletzter. TSV Ebersberg – TuS Holzkirchen 3:5

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Timo Schaller, Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair (90. Semir Piric), Dominik Pries, Felix Hoppe, David Volkmann (81. Finn Höhn), Moritz Eglseder, Lusilawo Kisungu (81. Manuel Markio), Aldin Rushiti - Trainer: Michael Hieber

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer (73. Michael Schlicher), Lukas Krepek (70. Alpay Özgül), Maximilian Avril, Anton Deibele, Bastian Eckl, Stefan Hofinger (70. Robert Manole), Maximilian Freundl (60. Elias Schnier), Tim Feldbrach, Gilbert Francois Diep (73. Tobias Bebber) - Trainer: Orhan Akkurt

Tore: 0:1 Tim Feldbrach (25.), 0:2 Stefan Hofinger (30.), 0:3 Gilbert Francois Diep (48.), 1:3 Aldin Rushiti (50.), 1:4 Gilbert Francois Diep (56.), 2:4 Dominik Pries (59.), 2:5 Gilbert Francois Diep (64.), 3:5 Lusilawo Kisungu (81.)

Rot: Felix Hoppe (67./TSV Ebersberg/)

Das letzte Spiel des Samstags entschied der TSV Dorfen beim TSV Ampfing für sich. Daniel Vorderwestner stellte die Weichen nach nur sechs Zeigerumdrehungen auf Auswärtssieg. Alex Linner stellte in der 70. Minute auf 2:0, in derselben Minute flog Ampfings Maxi Manghofer mit der Ampelkarte vom Platz (70.), Thomas Weichselgartner folgte ihm zehn Minuten später. TSV Ampfing – TSV Dorfen 0:2

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter (87. Riccardo Savarese), Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Michael Steppan, Kevin Kuffel (62. Birol Karatepe) (65. Oguzhan Kök), Julian Rabenseifner (85. Lukas Brandl), Thomas Weichselgartner, Ruslan Klimov, Berat Akcay (62. Daniel Toma) - Trainer: Burim Djimsiti

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Timo Lorant, Lukas Aimer, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Marvin Bräuniger (88. Daniel Mooser), Daniel Vorderwestner (90. Andreas Folger), Leon Eicher, Yavuz Tenha (68. Michael Friemer) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

Tore: 0:1 Daniel Vorderwestner (6.), 0:2 Alexander Linner (70.)

Gelb-Rot: Maximilian Manghofer (70./TSV Ampfing/)

Gelb-Rot: Thomas Weichselgartner (80./TSV Ampfing/)

Spiele am Freitag:

Der SV Bruckmühl hat das Keller-Duell für sich entschieden. Zuhause empfing man den Tabellenletzten TSV Siegsdorf. Für beide Mannschaften ging es um wichtige Punkte, am Ende jubelten die Gastgeber über den Dreier. Das Tor des Spiels erzielte Lukas Steidl in der 78. Spielminute. Der TSV Siegsdorf fand darauf keine Antwort mehr. Bruckmühl hat nun 16 Zähler auf dem Punktekonto, Siegsdorf weiterhin acht. SV Bruckmühl – TSV Siegsdorf 1:0

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Patrick Kunze, Gerhard Stannek, Tobias Bloier, Kilian Mayer (63. Manuel Künzler), Lukas Helldobler, Michele Cosentino, Lukas Steidl - Trainer: Mike Probst

TSV Siegsdorf: Fabian König, Paul Glassl (84. Simon Maier), Fabian Furch (78. Elias Mayer), Florian Zaunick, Benedikt Gartner, Maximilian Huber, Sebastian Reiter (82. Felix Brandner), Maximilian Reiter, Liam Grill, Samuel Anthuber (68. Florian Aigner), Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen

Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Lukas Steidl (78.)