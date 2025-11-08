BZL Ost: Siegsdorf siegt knapp - Bruckmühl besiegt Peterskirchen

Der FC Aschheim patzt im Aufstiegsrennen und kommt gegen den SV Miesbach nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Gastgeber schwächten sich beinahe von Beginn an selbst. Maximilian Schmauß sah in der neunten Minute die rote Karte und bescherte Aschheim damit gut 80 Minuten Unterzahl. Die Hausherren ließen sich davon aber nicht beirren und gingen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen Treffer von Alexander Gschwend sogar in Führung.

Der knappe Vorsprung hielt bis in die Schlussphase. Dann war der Miesbacher Top-Torjäger Josef Sontheim zur Stelle und glich die Partie per Elfmeter aus. Das 1:1 war gleichzeitig der Endstand. Der FC Aschheim erkämpft sich also einen Punkt in Unterzahl und bleibt auf Tabellenplatz zwei, verpasst es aber, den Druck auf Spitzenreiter Forstinning zu erhöhen.

FC Aschheim – SV Miesbach 1:1

FC Aschheim: Maximilian Schmauß, Falk Schubert, Diego Contento, Alexander Gschwend, Suheyp Trabelsi, Marcel Schütz (12. Pascal Jakob), Mirza Idrizović, Hannes Wimmer, Burhan Mustafov (80. Sinisa Antonic), Antonio Saponaro (71. Robin Wolf), Didier Nguelefack

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Noah Gumberger (70. Jonas Matschiner), Michael Probst, Benedikt Gerr (77. Robert Mündl), Fabian Bauer, Ricardo Pindado (70. Sean Erten), Drilon Shukaj (84. Benjamin Kram), Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann

Tore: 1:0 Alexander Gschwend (45.+1), 1:1 Josef Sontheim (80. Foulelfmeter)

Rot: Maximilian Schmauß (9./FC Aschheim/)