BZL Ost: Siegsdorf abgestiegen – Ebersberg in Relegation

Der diesjährige Absteiger aus der Bezirksliga Ost ist der TSV Siegsdorf. – Foto: Marc Marasescu

Forstinning ist Meister, der FC Aschheim muss in die Relegation – im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Ost sind die Plätze vergeben. Lediglich im Tabellenkeller ist noch alles möglich.

Spiele am Samstag

Der SV Aschau und der SV Waldperlach teilen sich am letzten Spieltag die Punkte. Die Gäste eröffneten das Spiel in Minute 54 mit einem Treffer durch Asaad Khalil, doch Yves Koreck glich 13 Minuten darauf aus. Im weiteren Spielverlauf fielen keine Treffer mehr.

Die Heimherren beendet somit ihre Saison auf Platz acht mit 36 Punkten. Die Gäste retten sich gerade noch vor dem Direktabstieg und belegen Platz 15. Für sie geht es bald in die Relegationsrunde. SV Aschau am Inn – SV Waldperlach 1:1

SV Aschau am Inn: Philip Rohrbacher, Marcel Meingaßner, Birol Karatepe, Johannes Baptist Asanger (90. Erhan Yazici), Konstantin Karamanlis (21. Jan Vetter), Thomas Deißenböck (88. Mathias Berghammer), Lukas Huber, Daniel Steinhauer, Yves Koreck (88. Maximilian Wintersteiger), Bastian Grahovac, Christoph Scheitzeneder - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Semir Gracic, Jannik Dzösch, Thorsten Walfort, Julius Becker, Umutcan Aksoy, Fabian Wittmann (75. Francesco Pardi), Philipp Schaefer, Luca Mancusi, Zoran Dimitrijevic (66. Maximilian Kornbichler), Asaad Khalil (73. Roberto Valanzano) - Trainer: Tobias Wittmann

Schiedsrichter: Deniz Ciftci (Feldmoching)

Tore: 0:1 Asaad Khalil (54.), 1:1 Yves Koreck (67.)

Ein wahres Tor-Spektakel bekamen die rund 200 Zuschauer in Siegsdorf zu sehen. Bereits nach 13 Minuten lag der Ball im Tor der Gäste. Fabian Furch erhöhte wenig später auf 2:0 und Maximilian Reiter in Minute 44 auf 3:0. Die Gäste schlugen durch Kraxenberger in der 66. Spielminute zurück, doch die Heimherren waren heute sehr treffsicher. Und so auch in Minute 78. Paul Glassl besorgte das 4:2, ehe sechs Minuten später Lukas Steidl verkürzte. Anthuber traf in Minute 91 für die Heimherren und den 5:3-Endstand besorgte Patrick Kunze in der 94. Minute. Der TSV Siegsdorf verabschiedet sich somit mit einem Tor-Festival aus der Liga. Bruckmühl beendet die Saison als Tabellenzehnter. TSV Siegsdorf – SV Bruckmühl 5:3

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (88. Markus Humhauser), Paul Glassl, Fabian Furch, Felix Brandner (83. Maximilian Reiter), Florian Zaunick, Elias Mayer (88. Liam Grill), Paul Wittmann (68. Samuel Anthuber), Maximilian Huber, Maximilian Reiter, Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer (87. Kilian Mayer), Marlon Radzynski, Michael Kraxenberger, Philipp Keller (55. Ajdin Mehinovic), Patrick Kunze, Andreas Wechselberger (55. Michele Cosentino), Gerhard Stannek, Luca Piga (64. Niko Hable), Lukas Steidl, Maximilian Gürtler - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Rudi Ehmann - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Paul Wittmann (13.), 2:0 Fabian Furch (22. Foulelfmeter), 3:0 Maximilian Reiter (44.), 3:1 Michael Kraxenberger (66.), 4:1 Paul Glassl (78.), 4:2 Lukas Steidl (84.), 5:2 Samuel Anthuber (90.+1), 5:3 Patrick Kunze (90.+4)

Der SV Saaldorf beendet gegen den SV Miesbach seine Saison mit einem 3:2-Sieg. Sean Erten traf in Minute 17 zum 1:0, Sebastian Hafner gelang allerdings kurz vor dem Pausentee noch der 1:1-Zwischenstand. Und kurz darauf netzte sein Namensvetter. Robert Hafner traf zum 2:1 in der 45. Minute. Felix Großschädl erhöhte in der 69. Minute auf 3:1, und Marinus Veit verkürzte in der Nachspielzeit noch per Foulelfmeter auf 2:3 aus Sicht der Gäste. Die Saaldorfer nehmen somit den 13. Tabellenplatz ein und müssen in die Relegation. Miesbach belegt währenddessen den neunten Platz. SV Saaldorf – SV Miesbach 3:2

SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl (75. Lukas Kletzl), Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl, Maximilian Huber, Paul König (90. Stefan Rehrl), Robert Hafner, Michael Schreyer (90. Jonas Pöllner), Markus Rehrl (70. Stefan Helminger), Sebastian Hafner - Trainer: Josef Rehrl

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter (56. Niklas Kottmair), Tobias Veit, Jonas Matschiner, Noah Gumberger (60. Benedikt Gerr), Michael Probst, Robert Mündl (66. Enrique Pindado), Sean Erten (83. Benedikt Waizmann), Fabian Bauer, Ricardo Pindado - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Schiedsrichter: Ronny Schmidt (Pfaffing) - Zuschauer: 133

Tore: 0:1 Sean Erten (17.), 1:1 Sebastian Hafner (45.), 2:1 Robert Hafner (45.), 3:1 Felix Großschädl (69.), 3:2 Marinus Veit (90.+8 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Enrique Pindado (90./SV Miesbach/)

Am Ende steht ein 3:1 zwischen Peterskirchen und Töging auf der Anzeigetafel. Den besseren Start in das Spiel hatten die Heimherren. Durch Thusbaß kamen sie in Minute neun zur Führung. Die Gäste entgegneten dann zu Beginn der zweiten Halbzeit mit ihrem ersten Treffer des Tages. Doch durch das Tor von Dominik Toller (76. Minute) und das Eigentor von Zsombor Hejjas in der 81. Spielminute bleiben die drei Punkte in Peterskirchen. Sie beenden ihre Saison auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Gäste retten sich gerade noch so vor der Relegation und belegen den elften Tabellenplatz. Peterskirchen – FC Töging 3:1

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Dominik Toller (76. Marcel Mittelbach), Samuel Kaltenhauser, Benedikt Randlinger (38. Marcel Schauberger), Kilian Spiel, Alexander Thusbaß (80. Markus Schauberger), Alexander Irlweg (56. Daniel Ortner), Thomas Maier, Simon Göbl, Georg Hütter (71. Leon Winkler) - Trainer: Daniel Winklmaier

FC Töging: Michael Sennefelder, Florian Huber, Julian Niedermeier (80. Ruslan Klimov), Pascal Kpohomouh, Jonah Ramstetter, Johannes Grösslinger (86. Stephan Mutschler), Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Endurance Ighagbon, Erich Kirchgessner, Bachtyar Niyazi (86. Aristote Biali) - Trainer: Robert Berg

Schiedsrichter: Johannes Oberrader (Traunstein) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Alexander Thusbaß (9.), 1:1 Endurance Ighagbon (51.), 2:1 Dominik Toller (76.), 3:1 Zsombor Hejjas (81. Eigentor)

Der Tabellenzweite aus Aschheim muss am letzten Spieltag eine herbe Niederlage hinnehmen. Gegen das Kellerkind TSV Zorneding stand am Ende eine 0:3-Niederlage auf der Anzeigetafel. Für die Gäste trafen Tobias Savary, Marco Rastel und erneut Tobias Savary. Während der FC Aschheim in der relegation um den Platz in der Landesliga kämpft, steht für den TSV Zorneding bald die Relegation zur Bezirksliga an. FC Aschheim – TSV Zorneding 0:3

FC Aschheim: Pascal Jakob, Alessandro Contento, Blendart Bajraktari, Jose Vicente Monzonis Montilla, Domenico Contento, Alessandro Luzzi (70. Antonio Saponaro), Marcel Schütz (66. Hannes Wimmer), Sinisa Antonic (70. Falk Schubert), Mirza Idrizović, Burhan Mustafov, Didier Nguelefack - Trainer: Vincenzo Contento

TSV Zorneding: Tobias Lentner, Julian Ullrich, Daniel Winzer, Valentin Grusz, Dejan Varcakovic, Paul Schweighardt, Luis Mikusch, Marco Rastel (89. Michael Witaschek), Barancan Sengül (82. Benjamin Kram), Tobias Savary (87. Maximilian Hotz), Lorenz Leger (77. Nikolas Schwirtz) - Trainer: Sascha Bergmann

Schiedsrichter: Pascal Hohberger

Tore: 0:1 Tobias Savary (56.), 0:2 Marco Rastel (70.), 0:3 Tobias Savary (83.)