BZL Ost 🗣: SB mit "großen Problemen" – SVW-Niederlage "vermeidbar""

Der 11. Spieltag in der Bezirksliga Ost ist vorbei. Unteranderem bezwingt Töging knapp den SV Waldperlach, Dorfen trifft gegen den SB viermal und Spitzenreiter Forstinning beweist seine Klasse. Die Reaktionen der Verantwortlichen:

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Die Niederlage in Dorfen war absolut verdient, auch wenn sich die Mannschaft nach Rückschlägen immer wieder zurückgekämpft hat. Man muss klar sagen, dass Dorfen bereits zur Halbzeit deutlicher hätte führen können – wir hatten große Probleme mit ihrer offensiven Rotation und waren insgesamt nicht griffig oder stark genug gegen den Ball. Nach zwei Gegentoren konnten wir kurz vor der Pause zwar etwas überraschend das 1:2 erzielen und waren dadurch wieder im Spiel. Nach der Halbzeit hatten wir während der 10-Minuten-Strafe eigentlich die Chance, das Spiel zu drehen oder zumindest auszugleichen, kassieren dann aber mit Ablauf der Strafe das 1:3, weil wir erneut zu passiv verteidigt haben. Unser Keeper hat uns mit starken Paraden im Spiel gehalten. Nach einem Standard machen wir das 2:3, haben im Anschluss die riesige Ausgleichschance mit einem Lattentreffer nach einer Ecke, kassieren dann aber im direkten Gegenzug das 2:4. Mit etwas mehr Glück wäre heute vielleicht mehr drin gewesen. Unser Torwart hatte einen Sahnetag und hat uns oft gerettet, doch kurz vor Schluss mussten wir nach einem kuriosen Gegentor durch einen direkt verwandelten Eckball, bei dem sich der Ball unglücklich ins eigene Tor lenkt, das 2:5 hinnehmen. Glückwunsch an Dorfen zum Sieg.

Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Die Mannschaft hat einen starken Kampf geliefert, ist sehr geschlossen aufgetreten und hat sich den wichtigen Dreier absolut verdient. Defensiv hat heute fast alles gepasst, aber natürlich müssen wir im Spiel nach vorne noch effektiver werden. Die unglückliche Rote Karte hat uns das Leben zwischenzeitlich zusätzlich schwer gemacht. Jetzt müssen wir weiter hart arbeiten – auch wenn es personell erneut extrem eng wird.« Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Die Niederlage tut extrem weh, weil sie absolut vermeidbar war. Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, haben uns aber mit zunehmender Spieldauer immer schwerer getan, Chancen gegen einen sehr passiv und tief stehenden Gegner zu erspielen. Das Gegentor fällt nach einem ordentlichen Abschluss durch einen Abstauber, bei dem wir unsere Ordnung verloren haben. Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass uns die letzte Entschlossenheit und der Mut nach vorne gefehlt haben – vor allem in Überzahl haben wir uns zu viele technische Fehler erlaubt. Das reicht dann einfach nicht. Bei allem Frust gilt es jetzt, gut zu trainieren und wieder zielstrebigen Fußball zu spielen.«