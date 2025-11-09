BZL Ost: Saaldorf und Waldperlach teilen sich Punkte

Am Sonntag duellierten sich in der Bezirksliga Ost nur der SV Saaldorf und der SV Waldperlach. Beide Teams befinden sich nach dem Unentschieden im Tabellenmittelfeld.

Eine torlose Begegnung sahen sich die knapp 100 Zuschauer beim SV Saaldorf an. Für beide Mannschaften wäre ein Sieg wichtig gewesen, um in der Tabelle zu klettern. Aufgrund der Punkteteilung verweilen beide weiterhin im Mittelfeld.

Der Tabellenletzte konnte beim Sieg über den SV Aschau Hoffnung auf den Klassenerhalt schöpfen. Adrian Furch brachte die Gastgeber in der 73. Minute in Front, nur sechs Minuten später glich Johannes Baptist Asanger aus. Alles sah nach einer Punkteteilung aus, ehe Fabian Furch in der Nachspielzeit den Heimsieg festzurrte. Siegsdorf behält die rote Laterne, ist nun aber punktgleich mit dem Vorletzten Ebersberg. Aschau fällt auf Rang 13 zurück.

Der TSV Dorfen konnte den Vorletzten TSV Ebersberg ebenfalls mit 2:1 besiegen. Alois Eberle netzte in der 37. Minute, Gerhard Thalmaier erhöhte in der zweiten Halbzeit vom Punkt. In der 90. Minute konnte auch Ebersbergs Florian Obermair einen Strafstoß verwandeln, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Dorfen verbessert sich auf den vierten Platz, Ebersberg bleibt Vorletzter.

SV Dorfen – TSV Ebersberg 2:1

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Timo Lorant, Emirhan Pala, Andreas Folger, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (80. Clemens Blaha), Gerhard Thalmaier (58. Leon Eicher), Yavuz Tenha (69. Michael Friemer), Alois Eberle (76. Marvin Bräuniger) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

TSV Ebersberg: Marinus Pohl, Lukas Volkmann (74. Severin Niedermaier), Stefan Niedermaier (65. Dominik Pries), Timo Schaller, Maximilian Baier, Maximilian Volk, Thomas Grunwald (90. Simon Wiener), Florian Obermair, Semir Piric (65. Ägidius Wieser), Lusilawo Kisungu, Yannik Sabatier (74. David Volkmann) - Trainer: Michael Hieber

Tore: 1:0 Alois Eberle (37.), 2:0 Gerhard Thalmaier (53. Foulelfmeter), 2:1 Florian Obermair (90. Foulelfmeter)

Der dritte 2:1-Heimsieg des Tages spielte sich in Rosenheim ab, der SB DJK besiegte den FC Töging. Nach bereits zwei Minuten trug sich Felix Heimes in die Torschützenliste ein, er traf für die Gastgeber. Aber nur vier Minuten später glich Johannes Grösslinger aus. Die Entscheidung in dieser Partie hatte in der 65. Minute Sanel Sehric auf dem Fuß, als er den 2:1-Endstand markierte. Rosenheim ist nun Achter, Töging weiter auf Platz 14.

SB DJK Rosenheim – FC Töging 2:1

SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Benedikt Mittermayr, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ, Omer Jahic, Luca Hayden, Felix Heimes (78. Chima Ihenacho), Sanel Sehric, Leonit Vokrri - Trainer: Patrick Zimpfer

FC Töging: Alexander Huber (46. Aristote Biali), Florian Huber, Maksim Moor (62. Berat Uzun), Pascal Kpohomouh, Johannes Grösslinger, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Endurance Ighagbon, Erich Kirchgessner, Karlo Jolić (82. Paul Meyer) - Trainer: Robert Berg

Tore: 1:0 Felix Heimes (2.), 1:1 Johannes Grösslinger (6.), 2:1 Sanel Sehric (65.)

Rot: Florian Huber (73./FC Töging/)

Der TuS Holzkirchen kam gegen den TSV Zorneding nicht über ein 1:1 hinaus. In der zwölften Minute brachte Gilbert Diep die Gastgeber vom Punkt in Front, nach genau 30 gespielten Minuten glich Jannik Ast aus. Holzkirchen verpasst es, auf das Topduo der Liga - Forstinning und Aschheim - aufzuschließen. Zorneding steht auf dem elften Platz. TuS Holzkirchen – TSV Zorneding 1:1

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Maximilian Avril, Fabio Sabbagh (40. Robert Manole), Stefan Hofinger (79. Michael Schlicher), Maximilian Freundl (69. Alpay Özgül), Tim Feldbrach, Elias Schnier (69. Tobias Bebber), Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Tobias Lentner, Julian Ullrich, Yazar Taskin, Valentin Grusz (43. Luciano Dimitrijevic) (79. Tobias Savary), Markus Weth, Luis Mikusch (87. Michael Witaschek), Kevin Pino Tellez, Jannik Ast (76. Moritz Ziepl), Lorenz Leger (90. Matthias Schuster) - Trainer: Sascha Bergmann

Tore: 1:0 Gilbert Francois Diep (12. Foulelfmeter), 1:1 Jannik Ast (30.)

Ebenfalls nicht gewinnen konnte mit dem VfB Forstinning der Spitzenreiter der Bezirksliga Ost. Beim TSV Ampfing kam man nicht über ein 1:1 hinaus. Lange sah es sogar nach einer Niederlage für den Primus aus, da nach dem Ampfinger Führungstreffer durch Ruslan Klimov in der 11. Minute lange nichts passierte. Dzemo Sefidanoski erlöste die Gäste zehn Minuten vor Schluss. Ampfing ist nun Siebter, Forstinning bleibt Erster. TSV Ampfing – VfB Forstinning 1:1

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese (66. Lukas Brandl), Albin Krasnic, Maximilian Manghofer (12. Oguzhan Kök), Daniel Toma (88. Louis Stanner), Michael Steppan, Kevin Kuffel, Thomas Weichselgartner, Ruslan Klimov, Berat Akcay (94. Christian Wallisch) - Trainer: Burim Djimsiti

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Leon Dimitric, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (66. Felix Füchsl), Hauke Knobloch (82. Emir Yildirim), Matija Milic (66. Felix Breuer), Mike Opara, Daniele Ciarlesi - Trainer: Gerhard Lösch

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Ruslan Klimov (11.), 1:1 Dzemo Sefidanoski (79. Foulelfmeter)

Der SV Bruckmühl konnte sein Gastspiel beim TSV Peterskirchen mit 3:1 gewinnen. Patrick Kunze stellte bereits in der 6. Minute die Weichen auf Auswärtssieg. Nach einer Viertelstunde glich Felix Ecker aus, Michele Cosentino hatte aber die perfekte Antwort parat (31.). Kurz vor Schluss machte Andreas Wechselberger alles klar (87.). Peterskirchen fällt auf Rang zehn zurück, Bruckmühl klettert auf den zwölften Platz. Peterskirchen – SV Bruckmühl 1:3

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Felix Ecker (46. Dominik Toller), Kilian Spiel (76. Samuel Kaltenhauser), Marcel Schauberger (46. Daniel Ortner), Alexander Thusbaß, Alexander Irlweg, Thomas Maier (46. Lukas Hauser), Alexander Rohde, Jonas Huber (76. Georg Hütter) - Trainer: Daniel Winklmaier

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Michael Kraxenberger, Philipp Keller (79. Ajdin Mehinovic), Patrick Kunze, Manuel Künzler (70. Andreas Wechselberger), Gerhard Stannek (89. Niklas Macek) (90. Niklas Macek), Luca Piga, Kilian Mayer (63. Maximilian Gröbmeyer), Lukas Helldobler, Michele Cosentino - Trainer: Mike Probst

Tore: 0:1 Patrick Kunze (6.), 1:1 Felix Ecker (15.), 1:2 Michele Cosentino (31.), 1:3 Andreas Wechselberger (87.)

Spiel am Freitag: