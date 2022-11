BZL Ost: Saaldorf und Waldperlach feiern Heimsiege 18. Spieltag

Zwei Partien zum Abschluss des 18. Spieltags in der Bezirksliga Ost: Der ESV Freilassing will mit einem Sieg die Gastgeber aus Saaldorf auf Distanz halten. Waldperlach empfängt den Tabellennachbarn Dorfen. Die Live-Ticker-Übersicht.

Durch den 2:0-Heimsieg ist der SV Saaldorf am ESV Freilassing in der Tabelle vorbei gezogen und steht jetzt auf Platz fünf. Vor 285 Zuschauern markierte Stefan Pöllner in der Anfangsviertelstunde den Führungstreffer zum 1:0-Halbzeitstand.

In den zweiten 45 Minuten mussten die Gastgeber lange zittern. Kurz vor Schluss kassierte Freilassings Simon Schlosser die Ampelkarte, ehe Markus Rehrl in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 2:0-Endstand setzte.

SV Saaldorf – ESV Freilassing 2:0

SV Saaldorf : Thomas Kern, Bernhard Helminger, Felix Großschädl, Robert Hafner, Johannes Hafner (71. Simon Zebhauser), Stefan Pöllner, Andreas Schuhegger, Maximilian Huber (80. Paul König), Stefan Schreyer, Michael Hauser, Markus Rehrl - Trainer: Pascal Ortner

ESV Freilassing: Stefan Schönberger, Andreas Högler, Marek Brazina (46. Ivaylo Bogomilov), Nikolaus Otto, Tobias Schindler (88. Marcel Pistori), Simon Schlosser, Tim Bageritz (85. Rodi Hussein), Maik Gunawardhana, Markus Prechtl, Marco Schmitzberger, Albert Deiter (62. Kurt Weixler) - Trainer: Albert Deiter

Schiedsrichter: Matthias Schubert (Aschheim) - Zuschauer: 285

Tore: 1:0 Stefan Pöllner (13.), 2:0 Markus Rehrl (90.+2)

Gelb-Rot: Simon Schlosser (87./ESV Freilassing/)

Spiele am Samstag: