BZL Ost: Saaldorf und Bruckmühl fegen Gastgeber vom Platz

Spiele am Samstag

Nachdem Dorfen am zehnten Spieltag der Bezirksliga ohne Punkte nach Hause zurückgekehrt war, gelang dem TSV heute der Sieg gegen den SB Rosenheim. Die Gastgeber gingen durch Leon Eicher bereist früh in Führung (6.). In der 20. Minute erzielte Dorfen durch Alois Eberle das 2:0, doch Rosenheim kam in der 44. Minute durch Sanel Sehric zurück. Gerhardt Thalamaier erhöhte auf 3:1 (57.), woraufhin Rosenheim mit dem 3:2 durch Sehric antwortete (71.). Das Remis verhinderte Alexander Linner kurz vor Schluss, indem er in der 89. Minute das 4:2 erzielte und endgültig den Deckel auf die Partie setzte. TSV Dorfen – SB DJK Rosenheim 4:2

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Timo Lorant, Lukas Aimer (88. Andreas Folger), Alexander Heilmeier (63. Christopher Scott), Alexander Linner, Bastian Rachl (57. Michael Friemer), Florian Brenninger, Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (90. Marvin Bräuniger), Alois Eberle (46. Daniel Vorderwestner) - Trainer: Andreas Hartl - Trainer: Gerhard Thalmaier

SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Marco Oberberger (81. Silvio Havic), Carlos Kurzer, Danyal Akdağ (32. Chima Ihenacho), Luca Hayden (90. Bohdan Merkulov), Alexander Waldschütz, Felix Heimes, Chima Ihenacho, Sanel Sehric, Leonit Vokrri - Trainer: Patrick Zimpfer

Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Leon Eicher (6.), 2:0 Alois Eberle (21.), 2:1 Sanel Sehric (44.), 3:1 Gerhard Thalmaier (57.), 3:2 Sanel Sehric (71.), 4:2 Alexander Linner (89.)

Vier Tore fielen am heutigen Nachmittag in Miesbach. In der 20. Minute erzielt Tobias Bloier das 1:0 für die Gäste. Wenige Minuten später traf Michele Consentino per Elfmeter für die angereisten Gäste aus Bruckmühl (26.). Nach der Pause und einigen Wechseln sah Miesbachs Robert Mündl Rot. Die Gastgeber spielten anschließend in Unterzahl, woraufhin Lukas Steidl mit einem Doppelpack (88./90'+4) das Spiel endgültig für Bruckmühl entschied. SV Miesbach – SV Bruckmühl 0:4

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter (72. Michael Probst), Noah Gumberger, Benedikt Gerr, Sean Erten, Fabian Bauer, Drilon Shukaj (78. Benjamin Kram), Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Philipp Keller, Ajdin Mehinovic, Tobias Bloier, Patrick Kunze, Johannes Wagener (88. Lars Hänisch) (91. Marlon Radzynski), Gerhard Stannek (74. Lukas Helldobler) (77. Marlon Radzynski), Kilian Mayer (74. Andreas Wechselberger), Maximilian Gürtler - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Thomas Feldhofer (Bockhorn ) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Tobias Bloier (20.), 0:2 Michele Cosentino (26. Foulelfmeter), 0:3 Lukas Steidl (88.), 0:4 Lukas Steidl (90.+4)

Rot: Robert Mündl (67./SV Miesbach/)

Gelb-Rot: Philipp Keller (74./SV Bruckmühl/)

Der SV Waldperlach gastierte beim FC Töging und konnte keine Punkte mit nach Hause nehmen. Beide Teams verließen torlos zur Pause das Spielfeld. Pascal Kpohomouh brachte die Gastgeber in Führung (64.). Drei Minuten später kassierte sein Mitspieler Alexander Huber einen Platzverweis. Die Gäste aus Perlach spielten nun zunächst bis zur 84. in Überzahl, bis Semir Gracic und anschließend Francessco Pardi ebenfalls das Feld verlassen mussten. Töging konnte vorerst den Sprung aus dem Tabellenkeller meistern. FC Töging – SV Waldperlach 1:0

FC Töging: Michael Sennefelder, Alexander Huber, Maksim Moor, Pascal Kpohomouh, Florian Huber, Julian Scherer (95. Maksim Moor), Ivo Petrovic (69. Johannes Grösslinger), Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Erich Kirchgessner, Karlo Jolić (80. Endurance Ighagbon) - Trainer: Robert Berg

SV Waldperlach: Hugo Kaiser, Francesco Pardi, Simon Neulinger, Semir Gracic, Maximilian Kornbichler, Thorsten Walfort (81. Dzenis Toskic), Julius Becker, Umutcan Aksoy (69. Patrick Röhrl), Fabian Wittmann (69. Fabian Ruoff), Philipp Schaefer, Luca Mancusi - Trainer: Tobias Wittmann

Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 185

Tore: 1:0 Pascal Kpohomouh (64.)

Rot: Alexander Huber (67./FC Töging/)

Gelb-Rot: Semir Gracic (84./SV Waldperlach/)

Rot: Francesco Pardi (87./SV Waldperlach/)

In der Nachmittagspartie Holzkirchen gegen Aschheim fielen weniger Tore. Der Gastgeber konnte früh durch Stefan Hofinger in Führung gehen (15.) und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch den verwandelten Elfmeter von Gilbert Diep auf 2:0 erhöhen. Den Gästen aus Aschheim gelang kein Tor. Zudem sag der FCA Gelb-Rot fünf Minuten nach der regulären Spielzeit. TuS Holzkirchen – FC Aschheim 2:0

TuS Holzkirchen: Maximilian Schömig, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Vincent Erlacher, Maximilian Avril, Robert Manole (82. Anton Deibele), Maximilian Freundl (74. Tim Feldbrach), Alpay Özgül (66. Tobias Bebber), Elias Schnier (91. Nikhil Balachander), Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt

FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert (33. Sinisa Antonic), Diego Contento, Alexander Gschwend, Florian Wagner (79. Joshua Goodluck), Patrik Pancic (89. Alessandro Luzzi), Hannes Wimmer, Saifulla Khutsurov (46. Marcel Schütz), Antonio Saponaro (70. Solomon Effiong), Didier Nguelefack - Trainer: Vincenzo Contento

Schiedsrichter: Florian Semrau (München) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Stefan Hofinger (15.), 2:0 Gilbert Francois Diep (45.+1 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Blendart Bajraktari (95./FC Aschheim/)

Ein echtes Torfestival veranstaltete der SV Saaldorf in Ebersberg. Die Gastgeber verschossen in der 19. Spielminute einen Elfmeter und verpassten so die Chance, den Spielverlauf zu ändern. In der ersten Halbzeit erzielte Felix Großschädl einen Doppelpack (27./41.)und die Saaldorfer gingen mit einer 2:0 Führung in die Pause. Durch einen Elfmeter gelang Großschädl dann der Hattrick (56.). Daraufhin erhöhten Michael Schreyer (65.) und Robert Hafner (89.) auf 5:0 und beendeten so die Partie. TSV Ebersberg – SV Saaldorf 0:5

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener (67. Aldin Rushiti), Ägidius Wieser, Maximilian Volk, Florian Obermair (67. Stefan Niedermaier), Felix Hoppe, David Volkmann (78. Semir Piric), Moritz Eglseder (78. Severin Niedermaier), Lusilawo Kisungu, Yannik Sabatier (67. Dominik Pries) - Trainer: Michael Hieber

SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl, Alexander Deyl, Bernhard Helminger (74. Jonas Pöllner), Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl, Michael Schreyer (69. Stefan Helminger), Markus Rehrl (80. Sebastian Hafner) - Trainer: Josef Rehrl

Schiedsrichter: Martin Horne (Thaining) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Felix Großschädl (27.), 0:2 Felix Großschädl (41.), 0:3 Felix Großschädl (56. Foulelfmeter), 0:4 Michael Schreyer (65.), 0:5 Robert Hafner (89.)





Spiele am Freitag