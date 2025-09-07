BZL Ost 🗣: Rosenheim-Wahnsinn – SVA mit brutalem Willen gegen Ampfing

Thomas Deißenböck, Trainer des SV Aschau am Inn: »An erster Stelle wünsche ich Ruben Kroiss gute Besserung und eine schnelle Genesung, der leider mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Ansonsten, denke ich, dass es für die Zuschauer ein richtig geiles Spiel war. Sehr intensiv, mit hohem Tempo. Grundsätzlich war Ampfing die bessere Mannschaft mit mehr Ballbesitz und mehr Chancen, daher ist der Punkt schon etwas glücklich. Aufgrund Ampfings individueller Qualität haben die eine ziemliche Wucht, was über 90 Minuten schwer zu verteidigen ist. Mit Manghofer haben sie jetzt vermutlich noch den besten Verteidiger der Liga bekommen. Aber: Den Punkt haben sich die Jungs meiner Meinung nach durch brutalen Einsatz und Willen verdient haben. Riesigen Respekt dafür von meiner Seite.

Insgesamt gesehen ein tolles und eigentlich faires Spiel, das dem Schiedsrichter am Ende aufgrund einer Vielzahl unverständlicher Fehlentscheidungen auf beiden Seiten komplett aus den Händen glitt. Bezeichnend für die zweite Halbzeit des Schiedsrichters: Nur drei Minuten Nachspielzeit in einer Halbzeit, in der es sechs Wechsel, eine Zehn-Minuten-Strafe, zwei längere Verletzungsunterbrechungen und drei Platzverweise gab.«

Miesbach und Zorneding uneins

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »Auch wenn wir das 2:2 wie ein Buzzerbeater war, fühlt es sich eher wie zwei verlorene Punkte an, statt wie ein Punktgewinn. Miesbach hatte zwei echte Möglichkeiten: einmal nach einer Ecke, bei der sie das 2:1 erzielen, und einmal durch einen Erten-Freistoß, den unser Keeper hervorragend pariert. Ansonsten hatte ich nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren oder in Rückstand geraten müssten. Ab der 80. Minute hat man gemerkt, dass bei Miesbach die Kräfte schwinden – schon beim Wechseln haben Spieler ihre Beine kaum noch nach draußen getragen, und bei jeder Berührung gab es viel Theater. Wir machen das wahrscheinlich aber auch, wenn wir in Führung liegen. Die Nachspielzeit, über die sich einige geärgert haben, war aus meiner Sicht absolut in Ordnung.

Zum Spiel selbst: Wir gehen in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung, wobei das Niveau insgesamt nicht besonders hoch war. In der zweiten Halbzeit hatten wir eigentlich viel Raum und Platz, haben das aber oftmals zu naiv ausgespielt. Dann bekommen wir einen Elfmeter gegen uns, den der Top-Torjäger von Miesbach souverän verwandelt, und kurz darauf fällt nach einer Ecke das zweite Gegentor. Sontheim ist schon die Lebensversicherung für Miesbach. Am Ende bleibt es ein Punkt, wir stehen weiterhin vor ihnen und haben Abstand zu den Abstiegsrängen.«

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Über die erste Halbzeit legen wir den Mantel des Schweigens, denn von beiden Seiten gab es keine zwingenden Torchancen und das Spiel war insgesamt schwach. Kurz vor der Pause geraten wir dann durch einen individuellen Fehler in Rückstand. In der Kabine wurde es entsprechend lauter, wir haben deutlich an die Mannschaft appelliert. Das hat dann Wirkung gezeigt, denn wir kamen mit deutlich mehr Druck aus der Pause, haben uns Chancen erarbeitet und schließlich durch zwei Standards – einen Elfmeter und eine Ecke, beide Male durch Sontheim die Tore gemacht. Am Ende hatten wir noch weitere gute Möglichkeiten. Nach der Zehn-Minuten-Strafe gerieten wir allerdings erneut unter Druck, Zorneding hat alles nach vorne geworfen und so ist der Ausgleich in letzter Sekunde nicht ganz unverdient gefallen. Der erhoffte Befreiungsschlag ist uns leider nicht gelungen, jetzt müssen wir mit dem einen Punkt leben. Irritiert hat mich allerdings die Nachspielzeit: Angezeigt waren fünf Minuten, das Tor fiel aber erst nach acht Minuten. Aber: Die Schiedsrichter werden schon wissen, was sie machen.«

Dorfen stolz nach Sieg