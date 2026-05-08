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BZL Ost: Remis in Forstinning – Aschau siegt in Bruckmühl
29. Spieltag der Bezirksliga Ost
von Luca Hayden · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Erster gegen Zweiter: Forstinning und Aschheim trennten sich mit einem Remis. – Foto: Marc Marasescu
Lange war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, vor dem direkten Duell war die Spannung raus: Meister VfB Forstinning empfing den Zweiten aus Aschheim – die Partie endete 1:1-Unentschieden. Außerdem gewann der SV Aschau/Inn im Abstiegskampf und Holzkirchenund Ampfing trennten sich Remis.