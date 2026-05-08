 2026-05-06T12:44:31.715Z

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BZL Ost: Remis in Forstinning – Aschau siegt in Bruckmühl

29. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Luca Hayden · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Erster gegen Zweiter: Forstinning und Aschheim trennten sich mit einem Remis.
Erster gegen Zweiter: Forstinning und Aschheim trennten sich mit einem Remis. – Foto: Marc Marasescu

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Ebersberg
SB Rosenheim

Lange war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, vor dem direkten Duell war die Spannung raus: Meister VfB Forstinning empfing den Zweiten aus Aschheim – die Partie endete 1:1-Unentschieden. Außerdem gewann der SV Aschau/Inn im Abstiegskampf und Holzkirchenund Ampfing trennten sich Remis.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
0
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
1
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
2
1
Abpfiff

Spiele am Samstag

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
13:30

Morgen, 14:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
14:00

Spiele am Sonntag

So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
13:30

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
16:00