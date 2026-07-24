BZL Ost: Punkteteilung zwischen Walpertskirchen und Ampfing

Am Freitagabend haben der SV Walpertskirchen und der TSV Ampfing die neue Spielzeit der Bezirksliga Ost eröffnet. Der Spieltag in der Übersicht.
Karlo Jolić brachte den TSV Ampfing vor 320 Zuschauern bereits nach sechs Zeigerumdrehungen in Front, zehn Minuten später konnte Christian Käser ausgleichen. In der zweiten Hälfte sah der eingewechselte Valentin Pinzariu schnell gelb, sein Joker-Einsatz war nach der zweiten Verwarnung schon nach elf Minuten beendet.
SV Walpertskirchen – TSV Ampfing 1:1
SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch (85. Nils Pallarès Basullas), Raphael Hösl, Dimitrije Cvetkovic, Florian Baumann (39. Adrian Alexy), Florian Rauch, Daniel Schuler, Bastian Keilhacker, Luca Fellermeier (90. Quirin Lerch), Christian Käser (76. Metehan Özen), Tom Simml (61. Paul Jäger) - Trainer: Josef Heilmeier
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Louis Stanner (60. Jubril Oseni), Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Michael Steppan, Alexander Spitzer, Irfan Selimovic (61. Valentin Pinzariu), Fred Tukeba, Karlo Jolić (80. Noah Drews) - Trainer: Slaven Jokic
Tore: 0:1 Karlo Jolić (6.), 1:1 Christian Käser (16.)
Gelb-Rot: Valentin Pinzariu (72./TSV Ampfing/)