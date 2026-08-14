BZL OST: Prien überrascht gegen Dorfen – Ampfing ohne Zweifel

Kommt der TuS aus Prien heute zu seinem ersten Dreier? – Foto: mb.presse / Butzhammer

Gleich fünf Duelle standen am Freitagabend in der Bezirksliga Ost an. Rosenheim empfing Walpertskirchen, der TuS Prien spielte gegen Dorfen, Ampfing duellierte sich mit Raubling, Reichertsheim kämpfte gegen den TuS Holzkirchen und Aschau gastierte in Töging. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Freitag

Die Zuschauer bekamen in Rosenheim eine Partie mit reichlich Tempo und einem echten Blitzstart zu sehen. Bereits nach drei Minuten brachte Christian Käser den SV Walpertskirchen in Führung. Die Gastgeber brauchten etwas Anlaufzeit, kamen aber noch vor der Pause eindrucksvoll zurück: Luis Berkermann glich in der 40. Minute aus, ehe Lukas Steidl kurz darauf das Spiel drehte und die SB DJK mit einer 2:1-Führung in die Kabine schickte. Doch direkt nach Wiederanpfiff folgte die prompte Antwort der Gäste. Luca Fellermeier traf nur eine Minute nach dem Seitenwechsel zum 2:2 und stellte den alten Abstand wieder her. In der Folge lieferten sich beide Mannschaften ein offenes Duell, fanden jedoch keinen weiteren Treffer mehr, sodass die Punkte am Ende geteilt wurden. SB DJK Rosenheim – SV Walpertskirchen 2:2

SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Thomas Ofenmacher, Danyal Akdağ, Simon Waldschütz, Emirhan Caner, Luca Hayden, Dominik Mauceri (66. Christoph Börtschök), Manuel Kerschbaum, Leon Pfunt (65. Mike Kumberger), Luis Berkermann, Lukas Steidl - Trainer: Patrick Zimpfer

SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch, Raphael Hösl, Bastian Keilhacker, Dimitrije Cvetkovic, Florian Rauch (85. Stefan Pfanzelt), Marius Orthuber, Daniel Schuler (77. Maximilian Spreitzer) (85. Maximilian Spreitzer), Luca Fellermeier (90. Quirin Lerch), Christian Käser, Tom Simml (86. Michael Gartner) - Trainer: Josef Heilmeier

Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim)

Tore: 0:1 Christian Käser (3.), 1:1 Luis Berkermann (40.), 2:1 Lukas Steidl (45.), 2:2 Luca Fellermeier (46.)

Was für ein Schlagabtausch in Prien: Der TSV Dorfen erwischte den besseren Start und lag nach gerade einmal acht Minuten durch Markus Mittermaier und Alois Eberle mit 2:0 vorne. Doch der TuS Prien ließ sich davon nicht beeindrucken, verkürzte durch Florian Scholz und drehte die Partie noch vor der Pause durch zwei Treffer von Anton Stix. Dorfen hatte allerdings noch eine Antwort parat und kam durch Julian Kreuzpaintner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 3:3. Nach dem Seitenwechsel blieb es ein offener Fight, in dem beide Mannschaften den Sieg wollten. Prien musste ab der 82. Minute nach Gelb-Rot für Anton Stix in Unterzahl weiterspielen. Trotzdem hatten die Gastgeber das letzte Wort: Raphael Stanggassinger traf in der 90. Minute zum 4:3 und sorgte damit für einen späten Jubel vor 170 Zuschauern. TuS Prien am Chiemsee – TSV Dorfen 4:3

TuS Prien am Chiemsee : Davor Subotic, Martin Graf (75. Raphael Stanggassinger), Lino Unterstraßer, Julian Müllinger, Haris Ceman, Rafael Eisenberger, Florian Scholz, Anton Stix, Marzuk Shaban (89. Fabian Schneider), Louis Peters (67. Pepe Hilker), Nicolai Estermann - Trainer: Antonio Danese

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Christopher Scott, Alexander Heilmeier, Alexander Linner (45. Manuel Zander), Bastian Rachl, Florian Brenninger (85. Daniel Mooser), Julian Kreuzpaintner (45. Timo Lorant), Markus Mittermaier, Pedro Flores (62. Felix Blaha), Alois Eberle - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Markus Mittermaier (8.), 0:2 Alois Eberle (8.), 1:2 Florian Scholz (17.), 2:2 Anton Stix (39.), 3:2 Anton Stix (39.), 3:3 Julian Kreuzpaintner (45.+4), 4:3 Raphael Stanggassinger (90.)

Gelb-Rot: Anton Stix (82./TuS Prien am Chiemsee /)

Der TSV Ampfing hat sich mit 4:1 gegen den TuS Raubling durchgesetzt und dabei früh die Weichen auf Sieg gestellt. Schon nach 20 Minuten gerieten die Gäste durch die Rote Karte gegen Quirin Wolfrum in Unterzahl, kurz darauf nutzte Karlo Jolić die Überzahl zur Führung. Alexander Spitzer legte mit einem Doppelpack nach und schraubte das Ergebnis noch vor der Pause auf 3:0. Raubling zeigte direkt nach dem Seitenwechsel eine Reaktion und verkürzte durch Laurin Aßböck auf 1:3. Die Partie blieb durch die Gelb-Rote Karte gegen Marcel Spitzer wieder etwas offener, ehe auch Aßböck in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz musste. Den Schlusspunkt setzte Fred Tukeba in der Nachspielzeit, der den verdienten Ampfinger Erfolg endgültig besiegelte. TSV Ampfing – TuS Raubling 4:1

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese (82. Moritz Stanner), Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Michael Steppan, Alexander Spitzer, Irfan Selimovic, Valentin Pinzariu (46. Jubril Oseni) (57. Jubril Oseni), Fred Tukeba, Karlo Jolić (81. Ivo Petrovic) - Trainer: Slaven Jokic

TuS Raubling: Sebastian Leppert, Sebastian Pichler, Michael Brunnhuber, Quirin Wolfrum, Franz Neumeier (81. Sebastian Huber), Michael Gruber, Luca Ziemba, Johannes Schießl, Lorenz Jilg (90. Adam Schneider), Sami Wehner (24. Marius Pappenberger), Laurin Aßböck - Trainer: Hannes Jenewein

Schiedsrichter: Felix Spindler

Tore: 1:0 Karlo Jolić (21.), 2:0 Alexander Spitzer (30.), 3:0 Alexander Spitzer (43.), 3:1 Laurin Aßböck (46.), 4:1 Fred Tukeba (90.+1)

Rot: Quirin Wolfrum (20./TuS Raubling/)

Gelb-Rot: Marcel Spitzer (57./TSV Ampfing/)

Gelb-Rot: Laurin Aßböck (81./TuS Raubling/)

Im Duell zwischen dem SV Reichertsheim und dem TuS Holzkirchen gab es keinen Sieger. Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene Begegnung, in der die beiden Treffer kurioserweise beide in der 37. Minute fielen. Zunächst brachte Benjamin Hautmann die Gäste in Führung, doch praktisch im direkten Gegenzug stellte Matthias Neumaier den Ausgleich für Reichertsheim her. Weitere Tore sollten im Anschluss nicht mehr fallen, sodass sich beide Mannschaften mit einem 1:1 und jeweils einem Punkt zufriedengeben mussten. SV Reichertsheim – TuS Holzkirchen 1:1

SV Reichertsheim: Moritz Löffl, Alex Baumgartner (81. Severin Hubl), Matthias Neumaier, Josef Holzhammer, Dominik Kohwagner, Jakob Oberbauer, Andreas Hundschell, Lorenz Thalmaier (66. Michael Weikl), Marvin Bräuniger (81. Michael Vital), Ulrich Hubl, Felix Wieser - Trainer: Manuel Neubauer

TuS Holzkirchen: Oleksandr Titov, Alexander Zetterer, Anton Deibele, Alex Lafogler, Leonard Faluyi, Emil Albrecht, Benjamin Hautmann (57. Saif Hamad), Linus Haas (57. Tobias Bebber), Stefan Hofinger, Elias Schnier, Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt

Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (München)

Tore: 1:1 Matthias Neumaier (37.), 0:1 Benjamin Hautmann (37.)

Der FC Töging erwischte gegen den SV Aschau am Inn den besseren Start und ging durch Onyedikachi Russell Ekeh bereits nach zwölf Minuten in Führung. Aschau ließ sich davon aber nicht lange beeindrucken und kam durch Daniel Steinhauer zum Ausgleich. Kurz vor der Pause schlug Ekeh erneut zu und brachte Töging wieder nach vorne. Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie offen, ehe Bastian Grahovac in der 76. Minute für Aschau zum 2:2 traf. In der Schlussphase lag damit alles in der Schwebe, doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr fallen. So blieb es bei einer unterhaltsamen Punkteteilung. FC Töging – SV Aschau am Inn 2:2

FC Töging: Michael Sennefelder, Johannes Grösslinger, Florian Huber, Romuald Lacazette, Christian Wallisch, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Bence Pinter, Endurance Ighagbon (77. Fabrice Enyange), Onyedikachi Russell Ekeh, Mike Opara - Trainer: Robert Berg

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Timo Budig (46. Lucas Block), Daniel Steinhauer, Bastian Grahovac, Jan Vetter, Erhan Yazici (61. Felix Weber), Luca Reiner - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

Schiedsrichter: Florian Hellmaier

Tore: 1:0 Onyedikachi Russell Ekeh (12.), 1:1 Daniel Steinhauer (30.), 2:1 Onyedikachi Russell Ekeh (45.), 2:2 Bastian Grahovac (76.) Spiele am Samstag

Morgen, 14:30 Uhr SV Miesbach Miesbach TSV Zorneding Zorneding 14:30 PUSH