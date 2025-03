BZL Ost: Petrovic-Doppelpack sichert Töging den Sieg in Zorneding

TSV Zorneding – FC Töging 1:3

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer (84. Maximilian Jarosch), Julian Ullrich (80. Yazar Taskin), Daniel Winzer, Valentin Grusz (57. Moritz Ziepl), Markus Weth, Tobias Knöcklein, Matthias Schuster (73. Michael Witaschek), Janek Kaiser, Paul Schweighardt (64. Maximilian Hotz), Luis Mikusch - Trainer: Sascha Bergmann

FC Töging: Michael Sennefelder, Daniel Bruckhuber, Alexander Huber, Julian Niedermeier, Linus Asenkerschbaumer (80. Marius Hutterer), Florian Huber (46. Julian Preis), Alexander Hofer (72. Paul Meyer), Ivo Petrovic (89. Vasilios Patas), Johannes Grösslinger, Endurance Ighagbon - Trainer: Markus Leipholz

Schiedsrichter: Matthias Schubert (Aschheim) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Ivo Petrovic (6.), 1:1 Luis Mikusch (15. Foulelfmeter), 1:2 Marius Hutterer (83.), 1:3 Ivo Petrovic (88.)

Ein echtes Spektakel durften die Zuschauer des Spiels zwischen dem TuS Raubling und der SpVgg Altenerding erleben.

Einem Führungstreffer für die Gäste durch Leart Bilali (25') folgte ein postwendender Ausgleich der Raublinger durch Karl Schnurr (38') in Halbzeit eins. In Durchgang zwei dasselbe Spiel: Altenerding ging früh durch Deniz Sari in Führung (49'), musste aber bereits wenig später dank eines Treffers von Sebastian Pichler den Ausgleich hinnehmen (55'). Die erneute Führung durch Nessim Mahsas in Minute 64 währte anschließend länger für die Gäste. Kurz vor Schluss glückte den Hausherren allerdings noch der Lucky-Punch: Dominic Reisner erziele wenige Minuten vor Abpfiff den 3:3-Ausgleich (87').

TuS Raubling – SpVgg Altenerding 3:3

TuS Raubling: Leppert, Pichler, Mangstl, Mehinovic, Schoeffel, Jilg, Jäger, Ziemba (71. Reisner), Schnurr (73. Huber), Hable, Schoeffel - Trainer: Jenewein

SpVgg Altenerding: Loher, Bello, Lamm, Wiskitenski, Kronthaler, Bachmaier, Gomez Moreno (84. Gruber), Sari, Bilalli (88. Wagner), Winkelmann (63. Mostafai), Cay (64. Mahsas) - Trainer: Flores Locke

Schiedsrichter: Teschauer - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Bilalli (25.), 1:1 Schnurr (33.), 1:2 Sari (49.), 2:2 Pichler (55.), 2:3 Mahsas (67.), 3:3 Reisner (88.)

Spiele am Samstag:

Der SV Dornach verpasst den Bigpoint im Titelrennen in der Bezirksliga Ost. Der SVD unterliegt dem TSV Dorfen mit 0:1. Das Spitzenspiel in Dornach entschied Yavuz Tenha durch einen späten Treffer (90.). Der TSV Dorfen bleibt durch den Sieg am Spitzenduo dran und behält weiterhin Chancen auf den Aufstieg. Der Vorsprung des SV Dornach auf Platz zwei beträgt nach wie vor fünf Zähler. SV Dornach – TSV Dorfen 0:1

SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha, Markus Buck, Markus Hanusch, Sebastian Mandler, Noah Soheili, Manuel Ring (46. Noël Pfeiffer), Simon Reitmayer, Hugo Heise (66. Mika Anneser), Can Bozoglu, Fabian Aicher (46. Lorenz Scholz) - Trainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

TSV Dorfen: Valentino Mierschke, Benedikt Hönninger, Timo Lorant, Alexander Linner, Bastian Rachl (58. Alois Eberle), Florian Brenninger (58. Leon Eicher), Felix Blaha (73. Sebastian Bauer), Marvin Bräuniger (58. Alexander Heilmeier), Markus Mittermaier, Christopher Scott, Gerhard Thalmaier (84. Yavuz Tenha) - Trainer: Andreas Hartl - Trainer: Gerhard Thalmaier

Schiedsrichter: Max Rottenwaller - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Yavuz Tenha (90.)

Rot: Can Bozoglu (52./SV Dornach/)

Der SV Miesbach gewinnt gegen Peterskirchen in Unterzahl. Bereits in der 19. Minute sah der Miesbacher Jonas Matschiner die Rote Karte. Der SVM ließ sich davon zunächst nicht beirren und ging durch Maximilian Wiedmann in Führung (33.). Die Gäste drehten die Partie zwischenzeitlich zu ihren Gunsten durch die Treffer von Benedikt Randlinger und Marcel Schauberger (45.+3 und 53.). Sean Erten glich jedoch kurz darauf wieder aus (55.). Die späten Treffer zum 4:2-Endstand erzielten Josef Sontheim und der eingewechselte Dominik Schumacher (90.+2 und 90.+5). Miesbach festigt Tabellenplatz fünf mit dem zehnten Saisonsieg. Peterskirchen verpasst die Chance zum Sprung und rutscht auf Rang acht ab. SV Miesbach – Peterskirchen 4:2

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Noah Gumberger, Johannes Schneider (39. Noah Gumberger), Felix Scherer, Robert Mündl (66. Josef Pötzinger), Jonas Matschiner, Fabian Bauer, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann, Sean Erten (86. Dominik Schumacher) - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Marcus Schauberger (46. Raphael Reichgruber), Dominik Toller, Marcel Schauberger, Benedikt Randlinger, Kilian Spiel (88. Dominik Schlögl), Alexander Irlweg (46. Georg Hütter), Thomas Maier (79. Marius Gmaindl), Jonas Huber, Alexander Rohde - Trainer: Daniel Winklmaier

Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Maximilian Wiedmann (33.), 1:1 Benedikt Randlinger (45.+3), 1:2 Marcel Schauberger (53.), 2:2 Sean Erten (55.), 3:2 Josef Sontheim (90.+2), 4:2 Dominik Schumacher (90.+5)

Rot: Jonas Matschiner (19./SV Miesbach/)

Langengeisling erfüllt die Pflichtaufgabe beim Gastspiel in Siegsdorf. Den Siegtreffer erzielte Lucas Seeholzer kurz vor der Pause (44.). Nach der Niederlage verweilt TSV auf Platz 15. Der FCL sammelt durch den Dreier die ersten Zähler im neuen Jahr und bleibt am Spitzentrio dran. TSV Siegsdorf – FC Langengeisling 0:1

TSV Siegsdorf: Fabian König, Felix Maaßen, Felix Brandner (67. Markus Wendlinger), Elias Mayer, Raphael Doll, Maximilian Huber, Tobias Huber (73. Maximilian Mayer), Sebastian Reiter (81. Sebastian Groiß), Felix Schrobenhauser, Liam Grill, Daniel Kohlmaier - Trainer: Stefan Mauerkirchner

FC Langengeisling: Paul Maiberger, Lucas Seeholzer (67. Karim Howlader), Maximilian Maier, Severin Stenzel, Maximilian Hintermaier, Kilian Stenzel, Hannes Dornauer, Paul Bucher, Kilian Kaiser (74. Elias Mehringer), Florian Rupprecht (74. Carlos Prados), Maximilian Birnbeck - Trainer: Maximilian Hintermaier

Schiedsrichter: Marijo Kraljic (Wörnsmühl) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Lucas Seeholzer (44.)

Der TuS Holzkirchen fährt im Duell gegen Tabellennachbar Saaldorf einen wichtigen Sieg ein. Holzkirchen ging durch Bauer früh in Front (10.). Doch die Führung hielt nicht lange an, da Rehrl (15.) und Pöllner (20.) die Partie für den SV Saaldorf drehten. Der eingewechselte Neuzugang Alpay Özgül erzielte schlussendlich den Siegtreffer zum 3:2 (62.). Der TuS spring auf Platz sieben. Saaldorf verweilt auf Rang elf. TuS Holzkirchen – SV Saaldorf 3:2

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Nikhil Balachander (52. Maximilian Freundl), Julian Dolenga (26. Stefan Hofinger), Christopher Korkor, Drilon Shukaj, Jakob Gerg (90. Lukas Dolenga), Anthony Butge (73. Michael Schlicher), Bastian Feldbrach, Tim Feldbrach (60. Alpay Özgül) - Trainer: Sven Teichmann

SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl, Bernhard Helminger, Andreas Schuhegger (60. Alexander Deyl), Stefan Pöllner, Maximilian Huber (73. Johann Hasenöhrl), Paul König, Robert Hafner, Stefan Schreyer (86. Robert Deyl), Michael Schreyer (71. Sebastian Hafner), Markus Rehrl - Trainer: Josef Rehrl

Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Andreas Bauer (10.), 1:1 Markus Rehrl (15.), 1:2 Stefan Pöllner (20.), 2:2 Jakob Gerg (51.), 3:2 Alpay Özgül (62.)

Gelb-Rot: Paul König (84./SV Saaldorf /)

Tabellenschlusslicht Fridolfing schöpft Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Der TSV bezwang Bad Endorf knapp mit 2:1. Für den TSV trafen Birner doppelt (28. und 71.), Leonit Vokrri erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für den TSV Bad Endorf (61.). Fridolfing hält nach der Niederlage mit elf Punkten weiterhin die rote Laterne. Bad Endorf rutscht auf Rang neun ab. TSV Fridolfing – TSV Bad Endorf 2:1

TSV Fridolfing: Maximilian Kiermeier, Tobias Wolferstetter, Christian Fuchs, Dominik Oswald (77. Albert Reiter), Philipp Götzinger, Dominik Kühnhauser, David Prams, Kilian Maxlmoser, Daniel Beckel, Levi Hufnagl, Lukas Birner (86. Maximilian Menghin) - Trainer: Josef Aschauer

TSV Bad Endorf: Lucas Aicher, Yannick Kaiser, Alexander Brandl, Kilian Riepertinger, Marco Ass (55. Leonit Vokrri), Anel Salibasic, Christoph Ganserer, Lucas Knauer, Almedin Saburovic, Christian Heinl, Jakob Trebesius (81. Lorik Vokrri) - Trainer: Nenad Grizelj

Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 163

Tore: 1:0 Lukas Birner (28.), 1:1 Leonit Vokrri (61.), 2:1 Lukas Birner (71.)

Gelb-Rot: Daniel Beckel (78./TSV Fridolfing/)

Der FC Moosinning schlägt den Tabellenzweiten Ampfing mit 2:0. Beide Treffer durch Hones und Ulitzka fielen spät (83. und 90.). Moosinning klettert auf Rang sechs. Ampfing verpasst die Chance, an den SV Dornach heranzukommen. Der Abstand auf den Spitzenreiter beträgt, nach wie vor, fünf Punkte.