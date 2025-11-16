BZL Ost: Peterskirchen macht Riesensprung - Zorneding siegt

Die zwei letzten Partien vor der Winterpause stehen in der Bezirksliga Ost an diesem Sonntag an. Der TSV Zorneding trifft auf den TSV Ampfing, der TSV Peterskirchen reist zum SV Waldperlach. Die Liveticker.

Die 200 Zuschauer, die am Samstag zum Heimspiel des TSV Siegsdorf gegen den TSV Dorfen gekommen sind, bekamen einiges für ihr Geld zu sehen, eine Überraschung durch die Hausherren blieb allerdings aus.

Die Gäste gingen durch drei Treffer binnen weniger Minuten bis zur 23. Minute mit 3:0 in Führung. Florian Aigner sorgte bis zur Pause für neue Hoffnung beim Tabellenletzten und verkürzte auf 2:3.

Gerry Thalmaier erhöhte fünf Minuten nach Wiederanpfiff auf 4:2, doch abermals Aigner gelang mit seinem dritten Treffer das 3:4. In der Schlussphase dezimierten sich zunächst die Hausherren mit einem Platzverweis. Dann machte Leon Eicher alles klar. In der Nachspielzeit schickte Schiri Felix Albegger noch Samuel Anthuber, Alexander Heilmeier und Felix Blaha mit einer Zeitstrafe vorzeitig zum Abkühlen.

TSV Siegsdorf – TSV Dorfen 3:5

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann, Paul Glassl, Fabian Furch, Florian Zaunick, Maximilian Huber, Sebastian Reiter (75. Felix Brandner), Maximilian Reiter (75. Paul Wittmann), Liam Grill, Florian Aigner, Adrian Furch (66. Samuel Anthuber) - Trainer: Felix Maaßen

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Timo Lorant, Emirhan Pala (46. Michael Friemer), Andreas Folger (46. Daniel Vorderwestner), Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Gerhard Thalmaier (90. Felix Blaha), Leon Eicher, Yavuz Tenha (73. Marvin Bräuniger), Alois Eberle (90. Daniel Mooser) - Trainer: Andreas Hartl - Spielertrainer: Gerhard Thalmaier

Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Alois Eberle (17.), 0:2 Alexander Linner (22.), 0:3 Florian Brenninger (23.), 1:3 Florian Aigner (28.), 2:3 Florian Aigner (44.), 2:4 Gerhard Thalmaier (50.), 3:4 Florian Aigner (55.), 3:5 Leon Eicher (90.)

Rot: Florian Zaunick (85./TSV Siegsdorf/)

Spitzenreiter VfB Forstinning hat sich mit einem hart erkämpften Derby-Sieg gegen den TSV Ebersberg in die Winterpause verabschiedet. Die 180 Zuschauer mussten eine halbe Stunde warten, ehe sie den ersten Treffer durch Dzemo Sefidanoski zum 1:0 für die Platzherren beklatschen durften. Daniele Ciarlesi erhöhte zehn Minuten später auf 2:0, ehe Dominik Pries zum 1:2-Pausenstand verkürzte. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff verabschiedete sich Ajlan Arifovic vorzeitig mit der Roten Karte und Forstinning musste beinahe die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl überstehen. Daniele Ciarlesi traf nach 73 Minuten trotzdem zum 3:2, doch Ebersberg gab nicht auf und kam in der 87. Minute durch Lukas Volkmann noch einmal heran. Ciarlesi zum Dritten sorgte in der 90. Minute für eine Vorentscheidung. David Volkmann gelang mit dem 3:4 nur noch Ergebniskorrektur. VfB Forstinning – TSV Ebersberg 4:3

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Leon Dimitric, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski (83. Ante Basic), Niklas Reitner, Ajlan Arifovic, Matija Milic (79. Emir Yildirim), Mike Opara (89. Felix Füchsl), Daniele Ciarlesi (90. Hauke Knobloch) - Trainer: Gerhard Lösch

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Stefan Niedermaier, Timo Schaller, Simon Wiener (64. Lukas Volkmann), Maximilian Baier, Maximilian Volk (29. David Volkmann), Thomas Grunwald, Dominik Pries, Semir Piric (59. Lusilawo Kisungu), Moritz Eglseder, Yannik Sabatier - Trainer: Michael Hieber

Schiedsrichter: Dominik von Maffei (Miesbach) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Dzemo Sefidanoski (30.), 2:0 Daniele Ciarlesi (40.), 2:1 Dominik Pries (42.), 3:1 Daniele Ciarlesi (73.), 3:2 Lukas Volkmann (87.), 4:2 Daniele Ciarlesi (90.), 4:3 David Volkmann (90.+6)

Rot: Ajlan Arifovic (52./VfB Forstinning/)

Der SV Miesbach und der SB DJK Rosenheim haben sich am Samstagnachmittag mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Leonit Vokrri traf kurz vor der Pause zum 1:0 für die Gäste. Im zweiten Durchgang glich Florian Haas (52.) zum 1:1-Endstand aus. Die Gastgeber überwintern mit 28 Zählern auf dem fünften Rang. Rosenheim bleibt mit 22 Punkten über dem Strich. SV Miesbach – SB DJK Rosenheim 1:1

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Jonas Matschiner, Michael Probst, Benedikt Gerr (53. Benjamin Kram), Fabian Bauer, Ricardo Pindado (72. Robert Mündl), Drilon Shukaj, Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann (72. Sean Erten) - Trainer: Hans-Werner Grünwald

SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Benedikt Mittermayr, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ, Omer Jahic, Luca Hayden (58. Bohdan Merkulov), Felix Heimes (91. Silvio Havic), Sanel Sehric, Leonit Vokrri (66. Chima Ihenacho) - Trainer: Patrick Zimpfer

Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 184

Tore: 0:1 Leonit Vokrri (43.), 1:1 Florian Haas (52.)

Spiel am Freitag:

Der FC Aschheim kommt beim SV Bruckmühl nicht über ein 2:2-Remis hinaus und verpasst es, mehr Druck auf Tabellenführer Forstinning auszuüben. Der SVB hingegen sammelt wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Dabei sah alles nach einem Favoritensieg aus. Kurz vor und kurz nach der Halbzeit sorgten Antonio Saporano und Didier Nguelefack für die komfortable 2:0-Gästeführung. Doch die Hausherren ließen nicht nach und kamen durch Luca Pigl in der 70. Minute zum Anschluss. Patrick Gigla sorgte dann kurz vor Schluss für den Bruckmühler Ausgleichstreffer und gleichzeitigen 2:2-Endstand.

SV Bruckmühl – FC Aschheim 2:2

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Patrick Kunze, Andreas Wechselberger (65. Markus Pergelt), Manuel Künzler (64. Lukas Steidl), Gerhard Stannek, Luca Piga, Kilian Mayer (64. Patrick Gigla), Lukas Helldobler, Michele Cosentino - Trainer: Mike Probst

FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Alessandro Contento (82. Florian Wagner), Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Suheyp Trabelsi (62. Burhan Mustafov), Marcel Schütz (56. Mirza Idrizović), Sinisa Antonic (88. Solomon Effiong), Hannes Wimmer, Antonio Saponaro, Didier Nguelefack - Trainer: Vincenzo Contento

Schiedsrichter: Andreas Klinger - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Antonio Saponaro (41.), 0:2 Didier Nguelefack (52.), 1:2 Luca Piga (70.), 2:2 Patrick Gigla (87.)

Gelb-Rot: Hannes Wimmer (92./FC Aschheim/)